С начала года от украинцев поступило вдвое больше жалоб о нарушении прав, чем за аналогичный период прошлого года, - Денисова

Последствия пандемии COVID-19 и карантина обострили проблемы соблюдения прав человека в Украине.

об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Так, в I квартале 2021 года к Уполномоченному ВРУ по правам человека поступило 14 708 сообщений о нарушениях прав граждан. За аналогичный период 2020 года таких обращений было вдвое меньше - 8 719.

Что касается обращений на горячую линию Уполномоченного ВРУ по правам человека, то в этом году по сравнению с прошлым их количество выросло в 16 раз. В частности, в первом квартале 2020 года было 285 обращений, а уже в этом году - 4 663.

Треть обращений - 5 346 касались нарушения информационных прав граждан. Почти 4 тысячи - социальных и экономических прав и 2 152 - процессуальных прав.

Чаще всего украинцы жалуются на необоснованные отказы органов власти в предоставлении информации, таким образом нарушая фундаментальные возможности и потребности каждого человека в доступе, использовании, распространении и защите необходимого для ее жизнедеятельности объема информации.

В то же время количество обращений к Уполномоченному свидетельствует о неоднозначных и противоречивых правовых положениях в перечисленных законах, пробелах, которые порождают неодинаковое их правоприменение как запрашивающими информацию, так и ее распорядителями.

Также системный характер, по словам Денисовой, приобрели проблемы, связанные с оказанием медицинской помощи, осуществлением предпринимательской деятельности и тому подобное.

Актуальной остается проблема невыполнения судебных решений в Украине, что связано с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей государственными исполнителями, их загруженностью, ненадлежащим материально-техническим обеспечением органов государственной исполнительной службы и тому подобное.



