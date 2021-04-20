Печерский суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко и его зама по делу о ввозе гранат из РФ. Это дает право добиваться экстрадиции, - Офис генпрокурора

С участием прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд Киева избрал бывшему министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко и его заместителю Виктору Ратушняку меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам превышения власти и служебных полномочий при поставке гранат из Российской Федерации, что повлекло тяжкие последствия и организации растраты денежных средств МВД Украины в особо крупных размерах при их растаможивании (ч.3 ст.365, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Отмечается, что такое решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывших министра и его заместителя процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

"По данным следствия, с целью вооружения личного состава работников органов внутренних дел, экс-чиновники министерства организовали в январе 2014 года незаконную поставку в Украину 13 тыс 406 единиц гранат производства Российской Федерации. Бывшие министр и его заместитель также организовали безосновательное таможенное оформление ввозимых гранат и уплату МВД Украины более 1 млн 177 тыс грн таможенных платежей", - следует из сообщения.

Также подчеркивается, что указанные гранаты не входили в перечень специальных средств, состоящих на вооружении МВД Украины и не прошли испытания Министерства здравоохранения Украины "относительно возможности их применения к людям", уточнили в Офисе генпрокурора.

"18 и 19 февраля 2014 года ввезенные таким образом гранаты российского производства были применены в центральной части города Киева к митингующим, в результате чего пострадали 86 человек. В частности, по данным следствия, тяжкие телесные повреждения тогда получили 17 человек, средней тяжести - 23 человека, легкие - 45 человек. Один человек погиб. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований", - добавили в Офисе генпрокурора.

