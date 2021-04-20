"Слуга народа" Корниенко о встрече нардепа "СН" Шевченко с Лукашенко: Это его личная инициатива. Фракция будет требовать объяснений

Встреча нардепа "Слуги народа" с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко – его личная инициатива, он не представляет Украину.

Фракция СН может потребовать от него объяснений, сообщил LIGA.net замглавы фракции Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

Он сказал, что Шевченко не был делегирован партией Слуга народа, МИД или Офисом президента на проведение каких-либо переговоров "с официальными лицами Беларуси". Шевченко также не входит в состав парламентской делегации в Беларуси.

"Соответственно, все встречи, которые он проводит или будет проводить, являются его личной инициативой. Он действует как частное лицо, а не представитель государства", – сказал Корниенко.

Корниенко считает, что подобные действия как минимум нарушают порядок реализации внешней политики и принцип согласованности действий всех ветвей власти в международных отношениях.

"Ожидается, что фракция будет требовать от господина Шевченко объяснений по его возвращению", – сказал Кориненко.