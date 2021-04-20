"Слуга народа" Корниенко о встрече нардепа "СН" Шевченко с Лукашенко: Это его личная инициатива. Фракция будет требовать объяснений
Встреча нардепа "Слуги народа" с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко – его личная инициатива, он не представляет Украину.
Фракция СН может потребовать от него объяснений, сообщил LIGA.net замглавы фракции Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.
Он сказал, что Шевченко не был делегирован партией Слуга народа, МИД или Офисом президента на проведение каких-либо переговоров "с официальными лицами Беларуси". Шевченко также не входит в состав парламентской делегации в Беларуси.
"Соответственно, все встречи, которые он проводит или будет проводить, являются его личной инициативой. Он действует как частное лицо, а не представитель государства", – сказал Корниенко.
Корниенко считает, что подобные действия как минимум нарушают порядок реализации внешней политики и принцип согласованности действий всех ветвей власти в международных отношениях.
"Ожидается, что фракция будет требовать от господина Шевченко объяснений по его возвращению", – сказал Кориненко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По чьей инициативе?
завтра он самодеятельно поедет в москву и будет от имени Украины прресмыкатся перед ******?
В то же время Лиза Богуцкая призывает разорвать дип. отношения с Россией. Поведение т.н. "Слуг" можно сравнить с ролевыми играми проституток в борделе. Все на любой вкус. Хочешь я буду медсестричкой? Хочешь школьницей?.. А тут мы и патриоты Украины и России в одном вонючем флаконе. На сваливание в одну грязную монокучу депутатов самой различной полит.ориентации, или вовсе без таковой, и рассчитывали политтехнологи Зеленского для полной дезориентации избирателей, которые проголосовали за вымышленный каждым для себя фантом Голобородько, а затем за кого попало на парламентских выборах.
Лукашенко распорядился посталять электроэнергию в Украину по личной инициативе какого-то там Шевченко?
Только конченый зебил способен в это поверить.