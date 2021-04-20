РУС
Новости Скандалы в Слуге народа
"Слуга народа" Корниенко о встрече нардепа "СН" Шевченко с Лукашенко: Это его личная инициатива. Фракция будет требовать объяснений

Встреча нардепа "Слуги народа" с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко – его личная инициатива, он не представляет Украину.

Фракция СН может потребовать от него объяснений, сообщил LIGA.net замглавы фракции Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

Он сказал, что Шевченко не был делегирован партией Слуга народа, МИД или Офисом президента на проведение каких-либо переговоров "с официальными лицами Беларуси". Шевченко также не входит в состав парламентской делегации в Беларуси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Шевченко в Беларуси встретился с Лукашенко: "Вас не просто уважают, а любят и ценят в Украине"

"Соответственно, все встречи, которые он проводит или будет проводить, являются его личной инициативой. Он действует как частное лицо, а не представитель государства", – сказал Корниенко.

Корниенко считает, что подобные действия как минимум нарушают порядок реализации внешней политики и принцип согласованности действий всех ветвей власти в международных отношениях.

"Ожидается, что фракция будет требовать от господина Шевченко объяснений по его возвращению", – сказал Кориненко.

Беларусь (8017) Лукашенко Александр (3647) Слуга народа (2668) Корниенко Александр (658) Шевченко Евгений Слуга народа (85)
Топ комментарии
+9
Цирк отмазался ?
20.04.2021 12:20 Ответить
+8
"Слуга народа" Корниенко о встрече нардепа "СН" Шевченко с Лукашенко: Это его личная инициатива. Фракция будет требовать объяснений - Цензор.НЕТ 5392
20.04.2021 12:23 Ответить
+8
так почему этот самодеятель еще в партии?
завтра он самодеятельно поедет в москву и будет от имени Украины прресмыкатся перед ******?
20.04.2021 12:38 Ответить
Цирк отмазался ?
20.04.2021 12:20 Ответить
20.04.2021 12:20 Ответить
А корниенко єто заявляет кого представляет?
По чьей инициативе?
20.04.2021 12:21 Ответить
Да, уж... Корниенко маска- очень идет! Особенно на этой фотке пошла бы.
20.04.2021 12:23 Ответить
Просто время "вскрывать карты". Зачем оно туда летало? Что обсуждало? И НА КОГО он работает - вот в чем вопрос самый главный.
20.04.2021 12:23 Ответить
"Слуга народа" Корниенко о встрече нардепа "СН" Шевченко с Лукашенко: Это его личная инициатива. Фракция будет требовать объяснений - Цензор.НЕТ 5392
20.04.2021 12:23 Ответить
а вопрос об изгнании этого врага Украины вы не собираетесь ставить?
20.04.2021 12:24 Ответить
Нет.
20.04.2021 13:00 Ответить
так почему этот самодеятель еще в партии?
завтра он самодеятельно поедет в москву и будет от имени Украины прресмыкатся перед ******?
20.04.2021 12:38 Ответить
Терміново повинен прийматись закон про колаборантів і відклик народних депутатів,а таких як шевченко і тищенко треба притягати до кримінальної відповідальності.
20.04.2021 12:40 Ответить
Дело в том, что СН даже гавном назвать язык не поворачивается, ибо это не гавно , а ГАВНИЩЕ!
20.04.2021 12:44 Ответить
"Слуга народа" Нардеп Евгений Шевченко провел встречу с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fru%2Fn3260828%3Ffbclid%3DIwAR3uhO0S7wGxGxAopH5GkyNDVX5a0pr8a7iSHocKD9SmSNYU8Gr_hGIwRCQ&h=AT0U5PY59MQv8gI9l0fnVd3K60vt56mTxycWMUKRyaMTkb22lAYlKZ85wyke685DmhhRuUNKM_OeN2NFGFtdHROdo3eMqlaw1hNDTKRIhIb4PNYf2JOCKp6MPC8kVx0cRTZm&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2EEHUaCFSQu91ljus_BPQhbsB4ccinS1jSk8Zp8xqRKJ7IJ8gQymMN8OlCNHGfkSwWWP7LVGq6trLO_XzAlvW4R1xlx9hRqZ3S0l2ryLay6hddli3nCRI4qzHj6JzPjIbB7Gnm7jfwix0-stWzrEaPIw https://censor.net/ru/n3260828
В то же время Лиза Богуцкая призывает разорвать дип. отношения с Россией. Поведение т.н. "Слуг" можно сравнить с ролевыми играми проституток в борделе. Все на любой вкус. Хочешь я буду медсестричкой? Хочешь школьницей?.. А тут мы и патриоты Украины и России в одном вонючем флаконе. На сваливание в одну грязную монокучу депутатов самой различной полит.ориентации, или вовсе без таковой, и рассчитывали политтехнологи Зеленского для полной дезориентации избирателей, которые проголосовали за вымышленный каждым для себя фантом Голобородько, а затем за кого попало на парламентских выборах.
20.04.2021 12:51 Ответить
Депутат парламента не представляет страну? Даже страшно себе представить, чему там еще их научили в Трускавце.
20.04.2021 12:59 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко про зустріч нардепа "СН" Шевченка з Лукашенком: це його особиста ініціатива. Фракція буде вимагати пояснень - Цензор.НЕТ 2218
20.04.2021 13:01 Ответить
жопоблок також готується до поїздки в анус побєдобєсія і шта?
20.04.2021 13:02 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко про зустріч нардепа "СН" Шевченка з Лукашенком: це його особиста ініціатива. Фракція буде вимагати пояснень - Цензор.НЕТ 4353
20.04.2021 13:03 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко про зустріч нардепа "СН" Шевченка з Лукашенком: це його особиста ініціатива. Фракція буде вимагати пояснень - Цензор.НЕТ 3322
20.04.2021 13:04 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко про зустріч нардепа "СН" Шевченка з Лукашенком: це його особиста ініціатива. Фракція буде вимагати пояснень - Цензор.НЕТ 4651
20.04.2021 13:06 Ответить
Да ладно! Не делегировала! А в свои ряды такого адепта брать? А Тищенко (Коля - котлета) и прочие "лидеры"? Чья ответственность? Дерьма набрали воз и целую тележку, а теперь не знают как от грязи отмыться
20.04.2021 13:16 Ответить
Ну так выгоните его к ипеням из фракции, и эта регианальная консерва не сможет больше "популяризовать" вашу и так опупеть какую "популярную" партию.
20.04.2021 13:39 Ответить
Так в чому проблема! Якщо бажає діяти як приватна особа, то позбавте статусу депутата, або нехай сам складає депутатський мандат, якщо йому так "свербить" діяти в статусі приватної особи.
20.04.2021 13:56 Ответить
вони один зашквар (коля котлета), тут же перебивають слідуючим.
20.04.2021 14:47 Ответить
Вранье. Шевченко поехал к Луке по распоряжению ЗЕ, который даже уполномочил его на заключение договоренностей.

Лукашенко распорядился посталять электроэнергию в Украину по личной инициативе какого-то там Шевченко?

Только конченый зебил способен в это поверить.
20.04.2021 15:52 Ответить
Зебилы! Это вы навыбирали продукцию дефекации. Значит, вы оно и есть. Этот поц пытается убедить, что нардеп их фракции, член (хрен) их партии может быть частным лицом! Вам, зебилам, эта отмазка сойдет за объяснение, это я понимаю. Но оно же пытается втюхать это думающим людям, принимая нас (ага, и меня) за вас!! А вот это обидно.
20.04.2021 16:03 Ответить
У кого то дизтоплива на 4 дня осталось,а на носу посевная и возможная война с Рашкой Почанчики,а где украинские НПЗ,позвольте спросить?)Может,все гораздо проще обьясняется,га?
21.04.2021 06:42 Ответить
 
 