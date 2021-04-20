РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7452 посетителя онлайн
Новости
8 422 49

"Пуля прошила мозг. Состояние крайне тяжелое", - в Черкассах прооперировали 14-летнего подростка, раненного в школьном тире

"Пуля прошила мозг. Состояние крайне тяжелое", - в Черкассах прооперировали 14-летнего подростка, раненного в школьном тире

В Черкассах прооперировали 14-летнего подростка, который получил огнестрельное ранение в тире детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) №2, которая находится в помещении 9-й гимназии. Состояние девятиклассника крайне тяжелое, он находится в коме.

Об этом сообщил изданию "Вичерпно" главный врач Черкасской областной детской больницы Николай Кондрацкий, передает Цензор.НЕТ.

"Операция прошла нормально, но фактически пуля прошла навылет, она полностью прошила мозг. Проблема в том, что входное отверстие находится в правой височной области, а выходное - в левой ", - сообщил Кондрацкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В школьном тире в Черкассах 14-летний парень получил пулевое ранение в голову. Подросток в крайне тяжелом состоянии

Сейчас парень находится в коме, давление - нестабильное.

Сейчас врачи продолжают бороться за жизнь 14-летнего мальчика, ведь существует большая угроза его жизни. Никаких прогнозов медики пока не дают.

Тренера, который проводил занятия в тире детско-юношеской школы №2, где подросток получил огнестрельное ранение головы, отстранили. С сегодняшнего дня специалисты Департамента образования и гуманитарной политики ЧМР будут проверять помещения всех тиров, в которых проходят занятия по стрельбе.

Смотрите также: На Черниговщине погиб 16-летний киевлянин, пытавшийся сделать селфи на крыше поезда. ФОТОрепортаж

Как сообщалоь, в Черкассах во время занятия по пулевой стрельбе в тире, который находится в гимназии №9, 14-летний школьник получил пулевое ранение в голову.

дети (6732) операция (214) ранение (3426) Черкассы (871)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Случаи разные бывают . Сегодня и среди деток много неадекватов . Может месть за юбку ?
показать весь комментарий
20.04.2021 12:41 Ответить
+3
стрельба в упор не равна самоубийству. Кирпа не даст соврать
показать весь комментарий
20.04.2021 16:10 Ответить
+2
тоже версия...
но вообще то не понятно почему умалчивают детали?
он побежал смотреть мишени или сосед по позиции вертел в руках винтовку и случайно шмальнул?
хотя то шо в голову ... - может за булинг отомстил...
показать весь комментарий
20.04.2021 12:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
военрука на нары!
показать весь комментарий
20.04.2021 12:38 Ответить
Случаи разные бывают . Сегодня и среди деток много неадекватов . Может месть за юбку ?
показать весь комментарий
20.04.2021 12:41 Ответить
тоже версия...
но вообще то не понятно почему умалчивают детали?
он побежал смотреть мишени или сосед по позиции вертел в руках винтовку и случайно шмальнул?
хотя то шо в голову ... - может за булинг отомстил...
показать весь комментарий
20.04.2021 12:52 Ответить
десь писали що сам був в залі для стрільби
показать весь комментарий
20.04.2021 13:25 Ответить
Я ЭТОГО НЕ ЧИТАЛ
показать весь комментарий
20.04.2021 14:00 Ответить
https://zaxid.net/devyatiklasnik_otrimav_vazhke_poranennya_golovi_u_shkilnomu_tiri_v_cherkasah_n1517647
показать весь комментарий
20.04.2021 14:46 Ответить
"Відомо, що в момент, коли підлітка виявили пораненим, у тирі він був сам." (с)
показать весь комментарий
21.04.2021 11:51 Ответить
характер травми вказує на самогубство
показать весь комментарий
20.04.2021 13:05 Ответить
на самогубство можуть вказувати частини порохо або хабар судді.
показать весь комментарий
20.04.2021 14:02 Ответить
при стрільбі впритул порохові гази під тиском також дають компресійне навантаження на міск всередені черевної коробки, там образу будет видно стріляли з дистанції чи впритул. плюс сліди опіку пороховими газами має бути навколо вхідного отвору
показать весь комментарий
20.04.2021 14:40 Ответить
стрельба в упор не равна самоубийству. Кирпа не даст соврать
показать весь комментарий
20.04.2021 16:10 Ответить
ну порівняли, зачистку свідка і дитина
показать весь комментарий
20.04.2021 17:57 Ответить
Кроме того, мелкашка - это не пистолет. С неё ещё попробуй застрелиться.
показать весь комментарий
20.04.2021 16:11 Ответить
Достатня, щоб пробити скроню и міскі в желе перетворити
показать весь комментарий
20.04.2021 17:56 Ответить
Я не про энергию пули. Я про то, как бы вы приставляли себе довольно длинную бандуру к башке и нажимали на курок . Не факт, что длинны рук хватит. Не ну можно конечно и ногой на курок нажать, но, ИМХО, есть более простые способы покончить с собой.
показать весь комментарий
20.04.2021 18:13 Ответить
в спортивних малокаліберних гвинтівках довжина ствола 70 см, тобто до курка те ж саме. також це міг бути і пістолет

не кажу що не могло бути ще когось, хто стріляв, але характер травми більше на самогубство тягне
показать весь комментарий
20.04.2021 18:37 Ответить
Да, там позже новость была с фоткой пистолета. Так что может быть.
показать весь комментарий
21.04.2021 11:07 Ответить
а шо, характер травми вас не наводить на думку, що була спроба самогубства?
показать весь комментарий
20.04.2021 13:04 Ответить
Сумна історія ....)
показать весь комментарий
20.04.2021 12:45 Ответить
Ну, то есть, ему попросту прострелили голову? (вряд ли такое ранение можно получить от какого-нибудь рикошета) Интересно было бы узнать подробности.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:47 Ответить
самогубство
показать весь комментарий
20.04.2021 13:05 Ответить
Поки не будуть з"ясовані деталі події, будь-які висновки робити завчасно.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:50 Ответить
Это произошло в школьном тире....и какие бы детали там не выяснились....военрук или кто там вместо него должен ответить....
показать весь комментарий
20.04.2021 12:51 Ответить
може стреляли с самопалов?
показать весь комментарий
20.04.2021 12:57 Ответить
А з чого стріляли?
показать весь комментарий
20.04.2021 12:58 Ответить
Думаю мілкашка,22lr
показать весь комментарий
20.04.2021 13:11 Ответить
Как можно на огневом рубеже в тире такое сотворить.Вероятно что был старший среди учеников но дурость взяла верх или учитель идиот...
показать весь комментарий
20.04.2021 12:59 Ответить
самогубство, дивіться характер травми
показать весь комментарий
20.04.2021 13:05 Ответить
Вот как?
Я - инструктор по огневой подготовке.
Даже примерно не представляю - вот как?
====
****, садить всех. Пожизненно. ДЕБИЛЫ!!!!
показать весь комментарий
20.04.2021 13:01 Ответить
а ось так, після стрільби залишився чистити ствол, дістав заниканий під час тренування набой та стільнув собі у скроню
показать весь комментарий
20.04.2021 13:06 Ответить
14-літні дітки не чистять за собою стволи. Це вже інструктори роблять потім.
показать весь комментарий
20.04.2021 13:10 Ответить
мля, кому ти розповідаєш??? всі свої гвинтівки і пістолети чистят самі після тренування, я сам так 4 роки робив
показать весь комментарий
20.04.2021 13:11 Ответить
А тобі що, 14 років? Ти школяр?
Коли таке було, щоб діти чистили за собою зброю?
Ще одне. Я ХЗ, з чого вони там стріляли в тому шкільному тирі (правильно .22LR, але, скоріше всього, АКМи).
Що ти робиш перед чисткою? Від'єднуєш магазин, знімаєш запобіжник, дьограєш затвор - показуєш собі та інструктору, що в стволі нема патрону.
Далі контрольний спуск і вже тоді знімаєш кришку.
Правильно?
Ну?
З болтовими гвинтівками все так само.
показать весь комментарий
20.04.2021 13:18 Ответить
я вже як 26 років не школяр, і в моєму віці всі самі чистили свою зброю, за кожним був свій пістолет закріплений або гвинтівка (залежно від того, на чому спеціалізувався), я з "чужої" зброї не стріляв ніколи
показать весь комментарий
20.04.2021 13:22 Ответить
Читай уважно: після стрільби залишився чистити ствол, виконавши, в т.ч. і всі описані тобой формальності, дістав заниканий під час тренування набой, зібрав зброю або вставив завтор в болтовку та стільнув собі у скроню
показать весь комментарий
20.04.2021 13:24 Ответить
Знаю, що все проконтролювати неможливо. Але все одно не дуже уявляю, як подібне могло відбутися.
Черкаський міжшкільний тир.
Рубіж - ну, може 5 місць. Нехай, 5 стволів.
Зі сторони інструктора абсолютно повний контроль, поки зброя не буде там, де їй повинно бути (сейф чи зброярська кімната).
А як по іншому?
показать весь комментарий
20.04.2021 13:35 Ответить
З власного досвіду, як всі почистились то йдуть здавати тренеру зброю, якщо дітей 5-10 то тренер міг і не звернути увагу що не всі в чергу стали. У нас збройна кімната була сміжна з залом для стрільб, це могли бути банальною щоденною практикою, що поки здають одні інші дочищають зброю.
показать весь комментарий
20.04.2021 13:44 Ответить
Ні фіга собі, Черкаси рулять )) В Києві такого нема. Повезти своїх дітей навчити стріляти - або на Снайпер, або на Купол. Ну, в критий - можна в Ібіс або Реаліст, або в Лісники в Стіл аргумент.
І над тобою ціла купа нудних інструкторів )))
показать весь комментарий
20.04.2021 13:39 Ответить
ви плутаєте стрільбу, як дозвілля, та стрільбу, як спорт
показать весь комментарий
20.04.2021 13:42 Ответить
А яка різниця? Що до спорту, то це вже вічний баттл між МКПС та військовими тактиками))))
показать весь комментарий
20.04.2021 13:59 Ответить
я стосовно організації процессу, а не про досягнення, доцільність, застосованість навичок. тощо. в спортивних секціях зі стрільби процес організаований по іншому, на відміну від дозвІльної стрільби аби ким аби в якому тирі/полігоні
показать весь комментарий
20.04.2021 14:43 Ответить
Что -то подобное было в войсках, солдат сунул левый патрон в магазин и отдал подержать автомат товарищу тот небыл в курсе, что там патрон ради интереса передернул и спуск, выстрел перед строем пуля пролетела возле уха другого бойца все живы ...
показать весь комментарий
20.04.2021 13:17 Ответить
як версія норм, але десь писали, не тут, що хлопець був наодинці. З власного досвіду, як всі почистились то йдуть здавати тренеру зброю, якщо дітей 5-10 то тренер міг і не звернути увагу що не всі в чергу стали. У нас збройна кімната була сміжна з залом для стрільб, це могли бути банальною щоденною практикою, що поки здають одні інші дочищають зброю.
показать весь комментарий
20.04.2021 13:20 Ответить
за такі жарти треба шомполом відбуярити до синьови
показать весь комментарий
20.04.2021 13:26 Ответить
Больше на самоубийство похоже, в правый висок вошла, из левого вышла.
показать весь комментарий
20.04.2021 13:07 Ответить
Зачинити школу і тир. Вірно я кажу?
показать весь комментарий
20.04.2021 13:29 Ответить
спалити Черкаси!
показать весь комментарий
20.04.2021 13:43 Ответить
По телеку передали, что препад в это время вышел,
показать весь комментарий
20.04.2021 14:20 Ответить
Тренер винний, залишити підлітка сам на сам із зброєю - це треба бути кретином. Але невеличкий шанс у хлопця є, якраз поранення скроня-скроня не завжди закінчується смертю, чи навіть втратою розумових здібностей. Якщо куля не зачіпає спинний стовбур, то нічого критично важливого для життя у тій мозковій області немає. Тут як повезе у невезінні....
показать весь комментарий
20.04.2021 14:54 Ответить
 
 