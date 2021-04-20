"Пуля прошила мозг. Состояние крайне тяжелое", - в Черкассах прооперировали 14-летнего подростка, раненного в школьном тире
В Черкассах прооперировали 14-летнего подростка, который получил огнестрельное ранение в тире детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) №2, которая находится в помещении 9-й гимназии. Состояние девятиклассника крайне тяжелое, он находится в коме.
Об этом сообщил изданию "Вичерпно" главный врач Черкасской областной детской больницы Николай Кондрацкий, передает Цензор.НЕТ.
"Операция прошла нормально, но фактически пуля прошла навылет, она полностью прошила мозг. Проблема в том, что входное отверстие находится в правой височной области, а выходное - в левой ", - сообщил Кондрацкий.
Сейчас парень находится в коме, давление - нестабильное.
Сейчас врачи продолжают бороться за жизнь 14-летнего мальчика, ведь существует большая угроза его жизни. Никаких прогнозов медики пока не дают.
Тренера, который проводил занятия в тире детско-юношеской школы №2, где подросток получил огнестрельное ранение головы, отстранили. С сегодняшнего дня специалисты Департамента образования и гуманитарной политики ЧМР будут проверять помещения всех тиров, в которых проходят занятия по стрельбе.
Как сообщалоь, в Черкассах во время занятия по пулевой стрельбе в тире, который находится в гимназии №9, 14-летний школьник получил пулевое ранение в голову.
но вообще то не понятно почему умалчивают детали?
он побежал смотреть мишени или сосед по позиции вертел в руках винтовку и случайно шмальнул?
хотя то шо в голову ... - может за булинг отомстил...
не кажу що не могло бути ще когось, хто стріляв, але характер травми більше на самогубство тягне
Я - инструктор по огневой подготовке.
Даже примерно не представляю - вот как?
====
****, садить всех. Пожизненно. ДЕБИЛЫ!!!!
Коли таке було, щоб діти чистили за собою зброю?
Ще одне. Я ХЗ, з чого вони там стріляли в тому шкільному тирі (правильно .22LR, але, скоріше всього, АКМи).
Що ти робиш перед чисткою? Від'єднуєш магазин, знімаєш запобіжник, дьограєш затвор - показуєш собі та інструктору, що в стволі нема патрону.
Далі контрольний спуск і вже тоді знімаєш кришку.
Правильно?
Ну?
З болтовими гвинтівками все так само.
Черкаський міжшкільний тир.
Рубіж - ну, може 5 місць. Нехай, 5 стволів.
Зі сторони інструктора абсолютно повний контроль, поки зброя не буде там, де їй повинно бути (сейф чи зброярська кімната).
А як по іншому?
І над тобою ціла купа нудних інструкторів )))