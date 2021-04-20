"Пуля прошила мозг. Состояние крайне тяжелое", - в Черкассах прооперировали 14-летнего подростка, раненного в школьном тире

В Черкассах прооперировали 14-летнего подростка, который получил огнестрельное ранение в тире детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) №2, которая находится в помещении 9-й гимназии. Состояние девятиклассника крайне тяжелое, он находится в коме.

Об этом сообщил изданию "Вичерпно" главный врач Черкасской областной детской больницы Николай Кондрацкий, передает Цензор.НЕТ.

"Операция прошла нормально, но фактически пуля прошла навылет, она полностью прошила мозг. Проблема в том, что входное отверстие находится в правой височной области, а выходное - в левой ", - сообщил Кондрацкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В школьном тире в Черкассах 14-летний парень получил пулевое ранение в голову. Подросток в крайне тяжелом состоянии

Сейчас парень находится в коме, давление - нестабильное.

Сейчас врачи продолжают бороться за жизнь 14-летнего мальчика, ведь существует большая угроза его жизни. Никаких прогнозов медики пока не дают.

Тренера, который проводил занятия в тире детско-юношеской школы №2, где подросток получил огнестрельное ранение головы, отстранили. С сегодняшнего дня специалисты Департамента образования и гуманитарной политики ЧМР будут проверять помещения всех тиров, в которых проходят занятия по стрельбе.

Смотрите также: На Черниговщине погиб 16-летний киевлянин, пытавшийся сделать селфи на крыше поезда. ФОТОрепортаж

Как сообщалоь, в Черкассах во время занятия по пулевой стрельбе в тире, который находится в гимназии №9, 14-летний школьник получил пулевое ранение в голову.