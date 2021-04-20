Большинство украинцев против выдвижения Зеленского на второй срок, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА
Более половины украинцев не поддерживает идею выдвижения Владимира Зеленского на второй президентский срок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса центра "СОЦИС".
Так, 52,1% украинцев не поддерживает того, чтобы Зеленский баллотировался на второй президентский срок. В то же время 26,2% положительно оценивают такую возможность.
Также 30,4% опрошенных негативно оценивают деятельность Зеленского в должности президента, 54,2% нейтрально, а 12% положительно.
Кроме того, 46,9% украинцев считают, что президент не выполнил большинство своих предвыборных обещаний, 34,2% считают, что Зеленский выполнил лишь некоторые обещания, а 10,9% считают, что глава государства выполнил большинство обещаний.
В то же время, 57,1% считает, что власть Зеленского непрофессиональная и дилетантская, 16,3% считают ее популистской, а 12,1% - компетентной.
