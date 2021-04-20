РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9939 посетителей онлайн
Новости
22 455 216

Большинство украинцев против выдвижения Зеленского на второй срок, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Большинство украинцев против выдвижения Зеленского на второй срок, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Более половины украинцев не поддерживает идею выдвижения Владимира Зеленского на второй президентский срок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса центра "СОЦИС".

Так, 52,1% украинцев не поддерживает того, чтобы Зеленский баллотировался на второй президентский срок. В то же время 26,2% положительно оценивают такую возможность.

Также 30,4% опрошенных негативно оценивают деятельность Зеленского в должности президента, 54,2% нейтрально, а 12% положительно.

Кроме того, 46,9% украинцев считают, что президент не выполнил большинство своих предвыборных обещаний, 34,2% считают, что Зеленский выполнил лишь некоторые обещания, а 10,9% считают, что глава государства выполнил большинство обещаний.

В то же время, 57,1% считает, что власть Зеленского непрофессиональная и дилетантская, 16,3% считают ее популистской, а 12,1% - компетентной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 50% жителей Украины считают, что Зеленский и Степанов неэффективно реагируют на угрозу коронавируса, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Большинство украинцев против выдвижения Зеленского на второй срок, - опрос СОЦИСа 01
Большинство украинцев против выдвижения Зеленского на второй срок, - опрос СОЦИСа 02
Большинство украинцев против выдвижения Зеленского на второй срок, - опрос СОЦИСа 03

Автор: 

Зеленский Владимир (21990) опрос (2922) СОЦИС (72)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+67
Большинство украинцев против баллотирования Зеленского на второй срок, - опрос "СОЦИС" - Цензор.НЕТ 533
показать весь комментарий
20.04.2021 12:40 Ответить
+59
Большинство украинцев против баллотирования Зеленского на второй срок, - опрос "СОЦИС" - Цензор.НЕТ 8254
показать весь комментарий
20.04.2021 12:41 Ответить
+44
Большинство украинцев против баллотирования Зеленского на второй срок, - опрос "СОЦИС" - Цензор.НЕТ 1323
показать весь комментарий
20.04.2021 12:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
У Вас, к сожалению, власть захватили коммунисты, как и в Штатах... Я не знаю чем это закончится. Могу только помолиться Богу за Вас, хоть я и агностик... Очень тяжело ощущать своё бессилие.
показать весь комментарий
21.04.2021 02:23 Ответить
Тоді я переїду в Австралію, ОК ?
Приймете ? Підкажете ? Я - самостійна, не набридаю.

Ще ж дуже хочу придбати австралійські опали.
показать весь комментарий
21.04.2021 02:33 Ответить
У нас сейчас вообще весь въезд закрыт ! Десятки тысяч людей находятся за границей; и из Австралии тоже почти никого не выпускают. "Ковид", конечно, только предлог; видимо, госбезопасность разбирается "кто есть who".
показать весь комментарий
21.04.2021 02:53 Ответить
Я - безпечна. Та не зараз, ні.
Побачимо, що буде далі.
Якщо, то - тихенько проберусь ...
показать весь комментарий
21.04.2021 03:05 Ответить
Мы хорошим людям всегда рады.
показать весь комментарий
21.04.2021 03:08 Ответить
Вот сейчас супруге сказал о нашей переписке; она тоже говорит: "чем больше тут бандеровцев - тем лучше !"
показать весь комментарий
21.04.2021 03:10 Ответить
Дякую, дуже приємно.
До речі, звідси канадці (і українського походження, і - ні) їздять в Австралію.
І наші там теж є, так само приїжджають в Канаду до родини.
Тримайтеся і будьте здорові.
Дружині - вітання.
показать весь комментарий
21.04.2021 03:14 Ответить
Дуже дякую !
показать весь комментарий
21.04.2021 05:58 Ответить
PS: Опрос был произведен компанией ПЕС. По его результатам 99,9 % украинцев верят только Петру Сывочолому
показать весь комментарий
21.04.2021 00:58 Ответить
Следующий будет от ОПЗЖ.
показать весь комментарий
21.04.2021 01:26 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2021 07:25 Ответить
Страна дебилов, можно ожидать что угодно!
показать весь комментарий
21.04.2021 12:10 Ответить
моижвыумнички !!! данеможетбыть............... одногоразикахватило ????? воттолькотригодочка
потерпетьосталось......................
показать весь комментарий
21.04.2021 03:47 Ответить
Будь хто виграє вибори у дегенерата якщо той спробує сунути своє гундосе рило на другий термін. Сподіваюсь що наступні вибори виграє лютий український націоналіст.
показать весь комментарий
21.04.2021 06:06 Ответить
Только 12 процентов.Зашибись. После фанерного пролета над парижем пора готовится к стаерским забегам "в сторону Херсона". А больше половины считают его поцом, больше 30 гнусавым поцом.
Старый анекдот -бежит епо улице Рабинович,
его спрашивают: рабинович куда вы так прудко бежите и весь испуганный такой.
Там на площади верблюдов кастрируют-отвечает Рабинович.
Так Вы же не верблюд.
Поймают кастрируют, доказывай потом что ты не верблюд.
Обратной дороги нет. Деньги утром уже получили, посмотрим как будет отдавать стулья.
показать весь комментарий
21.04.2021 08:05 Ответить
Да пошёл он к чёрту, нехрен ему вообще здесь делать, пусть шурует в расею! А второй срок он может получить лишь в тюряге.
показать весь комментарий
24.08.2021 18:23 Ответить
Страница 3 из 3
 
 