Критику в адрес Путина не скрываю, говорю ему в личных беседах, - Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что открыто выражает свою критику в личных беседах с президентом РФ Владимиром Путиным, но отказалась отвечать, считает ли российского президента убийцей.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом она сказала, выступая на сессии ПАСЕ во вторник.
Украинский депутат Алексей Гончаренко попросил Меркель ответить "да" или "нет" на вопрос, считает ли она убийцей Владимира Путина.
"Что касается Владимира Путина, скажу своими словами, когда речь идет о критике в его адрес, я ее не скрываю, говорю ему в личных разговорах", - сказала Меркель.
Она привела пример, что среди таких тем - нарушение прав человека в России, в частности, ситуация вокруг Навального.
"Я бы могла сейчас назвать и больше вопросов, (о которых говорила Путину. - Ред.), которые касаются прав человека в России", - добавила Меркель.
Напомним, в мартовском интервью Джо Байден заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна заплатить за свои действия. Он также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.
Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал свои слова о том, что считает президента РФ Владимира Путина убийцей, уточнив, что "убийцей" является система в Российской Федерации в целом, построенная за годы пребывания Путина на высших должностях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скрывая преступления вы невольно становитесь соучасниками этих преступлений. Это такая же политика Ирана. Вот вам и Меркель, вот и ее лицо..или это Хаменеи лицо? А какая разница, они оба соучасники.
=== Шутам при королях тоже разрешалось многое говорить о своих хозяевах, причём почти публично==
- Sie gab Geld für Muscheln und Patronen.
- Und was haben sie dir gesagt?
- Спасибо фрау Ангела, очень хорошо!
"Гер Гроссе Экселенц Владимир Владимирович, а не соблаговолите ли Вы рассмотреть возможность моего трудоустройства в России после выхода на пенсию? А то бескорыстное служение на благо Четвёртого Рейха уже задолбало - надо ж и бабулетей на старость набатовать. Хотелось бы припасть к живительному лавандосовому потоку российских углеводородов, да и поближе к земляку - Герхарду Фрицевичу Шрёдеру оно ж повеселей-то будет."
мы тебе, старая плять, и про Бухарест 2008 года напоминаем, это ведь ты же заблокировала предоставление кандидатства Украины и Грузии в НАТО, выполняя волю кремляди, открыв фактически ворота рашистской агрессии.
...не скрывает она..тебе твою работу в штази уже нечем прикрывать ((((