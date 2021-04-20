РУС
Критику в адрес Путина не скрываю, говорю ему в личных беседах, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что открыто выражает свою критику в личных беседах с президентом РФ Владимиром Путиным, но отказалась отвечать, считает ли российского президента убийцей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом она сказала, выступая на сессии ПАСЕ во вторник.

Украинский депутат Алексей Гончаренко попросил Меркель ответить "да" или "нет" на вопрос, считает ли она убийцей Владимира Путина.

"Что касается Владимира Путина, скажу своими словами, когда речь идет о критике в его адрес, я ее не скрываю, говорю ему в личных разговорах", - сказала Меркель.

Она привела пример, что среди таких тем - нарушение прав человека в России, в частности, ситуация вокруг Навального.

"Я бы могла сейчас назвать и больше вопросов, (о которых говорила Путину. - Ред.), которые касаются прав человека в России", - добавила Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной, - заявление

Напомним, в мартовском интервью Джо Байден заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна заплатить за свои действия. Он также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал свои слова о том, что считает президента РФ Владимира Путина убийцей, уточнив, что "убийцей" является система в Российской Федерации в целом, построенная за годы пребывания Путина на высших должностях.

... и строю Nord Stream 2
20.04.2021 12:43 Ответить
Засунь свою критику собі в дупу,***** вже на неї давно насрав, як і на вас з макроном.
20.04.2021 12:44 Ответить
Ауфідерзейн, фрау - ваша сутність уже зрозуміла всім.
20.04.2021 12:44 Ответить
Костусев младший там только за Меркель бегал или успел опять стенку обписать?
показать весь комментарий
20.04.2021 12:44 Ответить
И что говорит? "Ах ты дурашка мой сладенький"...
показать весь комментарий
20.04.2021 12:44 Ответить
Ауфідерзейн, фрау - ваша сутність уже зрозуміла всім.
И?
показать весь комментарий
20.04.2021 12:45 Ответить
Судя по всему Ангела много лично беседует с Путиным.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:47 Ответить
Как только рот освобождается - ругаю его вовсю (с)
показать весь комментарий
20.04.2021 12:47 Ответить
Циничность этой твари может сравниться только с циничностью ее дружка *****.Нашли друг друга
показать весь комментарий
20.04.2021 12:48 Ответить
на жаль про деталі такої критики ми не дізнаємось, от про реакція на них то не секрет. реакція як світ проста- як сміє ця нацистка нас вчити??? причому це однаково використовує раша(як основний міфотворєц побєдітєль) та і ізраїль(любімая жертва поца адіка)
показать весь комментарий
20.04.2021 12:48 Ответить
"часто в дружеской беседе, говорю ему, соседу "*****, хватит, лавочку закрой!" (С)
показать весь комментарий
20.04.2021 12:49 Ответить
сладкая парочка - твикс
показать весь комментарий
20.04.2021 12:49 Ответить
Ну ясное дело, что она не будет отвечать....про убийцу! Ей же надо газопровод достроить. А как же с убийцами его строить????.....дык и проходится ....молчать.
Скрывая преступления вы невольно становитесь соучасниками этих преступлений. Это такая же политика Ирана. Вот вам и Меркель, вот и ее лицо..или это Хаменеи лицо? А какая разница, они оба соучасники.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:49 Ответить
Вже в настільки ОСОБИСТИХ, що мабудь і крісло в "ГАЗПРОМІ" підготували, для тіснішої КРИТИКИ....
показать весь комментарий
20.04.2021 12:57 Ответить
Ну поряд з Шльондером...
показать весь комментарий
20.04.2021 12:58 Ответить
в личных беседах, - Меркель/ Папа канцлера был сотрудником «Штази» и был завербован в обмен на молчание о сотрудничестве с нацистами. Меркель завербована Штази в университете, в качестве секретного сотрудника по наблюдению за студентами. Знакомство Меркель и резидента КГБ Путина состоялось во время работы канцлера в АН. -Ангелика Меркель - агент КГБ и ЦРУ?.07 июня 2017.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:57 Ответить
Любопытно, какую такую "критику" эта кошелка может предъявить своему работодателю - х*лу..
показать весь комментарий
20.04.2021 12:58 Ответить
Но СП2 строем.
показать весь комментарий
20.04.2021 13:00 Ответить
строим.
показать весь комментарий
20.04.2021 13:01 Ответить
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что открыто выражает свою критику в личных беседах с президентом РФ Владимиром Путиным.

=== Шутам при королях тоже разрешалось многое говорить о своих хозяевах, причём почти публично==
показать весь комментарий
20.04.2021 13:04 Ответить
Не бреши, бабка. Тебе лишь бы Северный поток-2 достроить и сесть вместе с Шрёдером в совете директоров компании ПАО «НК «Роснефть»
показать весь комментарий
20.04.2021 13:05 Ответить
" … говорю ему в личных беседах за бокалом-другим пива, и мы долго дружно веселимся и шутим по этому поводу …"
показать весь комментарий
20.04.2021 13:10 Ответить
Німці не раз розсували перед росією ноги, потім воювали з Росією, потім знову розсували, коли, здається, перемога була майже в руках. Потім знову програвали. Така хитка позиція за таких принципів - це й щось дивне, скоріше жіноче, ніж чоловіче.
показать весь комментарий
20.04.2021 13:12 Ответить
- Ich habe den Soldaten geholfen, gegen die Nazis zu kämpfen!
- Sie gab Geld für Muscheln und Patronen.
- Und was haben sie dir gesagt?
- Спасибо фрау Ангела, очень хорошо!
показать весь комментарий
20.04.2021 13:27 Ответить
а висячку у ***** не підсмочуєш часом як шредер?
показать весь комментарий
20.04.2021 13:29 Ответить
До жопы Путину твоя критика, Меркель!!
показать весь комментарий
20.04.2021 13:45 Ответить
Двуличные ляди.
показать весь комментарий
20.04.2021 14:01 Ответить
Мне всегда было не понятно- почему "слуги" так усиленно дрочат на этот пропуйловский колбасно-лягушачий импотентный нормандский формат? И идут ради него на уступки очень серьезные. Ошибка Пороха, что категорически не поставил на аглосаксов...
показать весь комментарий
20.04.2021 14:14 Ответить
Ангела Хорстовна Меркель даже привела пример жёсткой критики Путина при общении с ним:
"Гер Гроссе Экселенц Владимир Владимирович, а не соблаговолите ли Вы рассмотреть возможность моего трудоустройства в России после выхода на пенсию? А то бескорыстное служение на благо Четвёртого Рейха уже задолбало - надо ж и бабулетей на старость набатовать. Хотелось бы припасть к живительному лавандосовому потоку российских углеводородов, да и поближе к земляку - Герхарду Фрицевичу Шрёдеру оно ж повеселей-то будет."
показать весь комментарий
20.04.2021 14:20 Ответить
Критику в адрес Путина не скрываю, говорю ему в личных беседах, - Меркель і одночасно беру взятки за сприяння агресії КРЕМЛЯ
показать весь комментарий
20.04.2021 14:29 Ответить
Хло день рождения Гитлера сегодня отмечает. Меркель точно об этом знает.
показать весь комментарий
20.04.2021 16:43 Ответить
Ну что Ангелочка? Опять будешь негодовать и обеспокоиваться? Или может хотя бы "покритикуешь меня"?
показать весь комментарий
20.04.2021 17:43 Ответить
пуйло восьмой год фактически ежедневно убивает Украинцев, тысячи погибли, полтора миллиона бросили свои дома, беженцы, обездоленные, десятки тысяч инвалидов, а старая гэдээровская комсомолка, агент штази немножечко критикует и делает все, чтобы ослабить Украину.

мы тебе, старая плять, и про Бухарест 2008 года напоминаем, это ведь ты же заблокировала предоставление кандидатства Украины и Грузии в НАТО, выполняя волю кремляди, открыв фактически ворота рашистской агрессии.
показать весь комментарий
20.04.2021 19:09 Ответить
У тебя уже губы не те старая комсомольская ****, чтобы ***** водя тебе по губам с твоими ************** беседовал ...принимай по самые гланды за дешевый газ
...не скрывает она..тебе твою работу в штази уже нечем прикрывать ((((
показать весь комментарий
20.04.2021 19:21 Ответить
Путінська підлабузниця і брехуха.
показать весь комментарий
20.04.2021 22:41 Ответить
 
 