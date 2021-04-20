РУС
Визит "слуги народа" Шевченко к Лукашенко согласован с Офисом Президента и необходим для переключения внимания с вечеринки кума Ермака Тищенко, - Дубинский

Скандал вокруг визита депутата от "Слуги народа" Евгения Шевченко к захватившему власть в Беларуси "президенту" Лукашенко необходим для того, чтобы отвлечь внимание общественности от нашумевшей вечеринки Николая Тищенко.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук ранее исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Визит депутата "СН" Шевченко к Лукашенко согласован с Офисом Президента и нужен для того, чтобы переключить внимание с очередного зашквара кума Ермака, Николая Тищенко", - уверен Дубинский.

"Бубнение Корниенко про то, что фракция потребует от Шевченко пояснений - фейк и манипуляция", - добавил он.

Кроме этого Дубинский подчеркивает, что от Тищенко, для сравнения, никто таких объяснений не потребовал.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что Нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко провел встречу с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.

Читайте также: "Слуга народа" Корниенко о встрече нардепа "СН" Шевченко с Лукашенко: Это его личная инициатива. Фракция будет требовать объяснений

Ранее СМИ сообщали, что нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Напомним, в конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вечеринки и подпольные празднования в разгар карантина недопустимы. COVID не выбирает по социальному статусу, - Степанов

+34
Собачий рот палит асю пиар-кухню зебилов)
Тупо зашквар перекрывают зашкваром.
20.04.2021 12:48 Ответить
+18
А скандал с Тищенко согласован с ОП для отвлечения от провала военных закупок и бюджета!!!
20.04.2021 12:51 Ответить
+13
Це був поцілунок гадюки з жабою. Дубинський і зеленський - хто гадюка і хто жаба вирішувати вам.)
20.04.2021 12:48 Ответить
Собачий рот палит асю пиар-кухню зебилов)
Тупо зашквар перекрывают зашкваром.
20.04.2021 12:48 Ответить
ЗекоМанда партия которая не может прожить дня, что бы не обосраться в международном маштабе.
Вообще партия классная, на 100% отражает сущность "простого нарiду"
20.04.2021 12:54 Ответить
прекрасно!
сразу аж три кучи ЗЕговна:
1. Тищенко
2.Шевченко
3. Дубинский

сортирует пусть "мудрый украинский нарид"
20.04.2021 14:13 Ответить
Це був поцілунок гадюки з жабою. Дубинський і зеленський - хто гадюка і хто жаба вирішувати вам.)
20.04.2021 12:48 Ответить
Во, пауки в банке! Спросите- все? Отвечу- все, до единого!
20.04.2021 12:49 Ответить
ого, беня пошел в атаку на зелю?))
20.04.2021 12:49 Ответить
Включаем Г+Г с мосейчук-скобеевой и не пишем глупостей
20.04.2021 12:54 Ответить
я его не смотрю уже лет 5)))
20.04.2021 13:00 Ответить
То понятно) - просто лучший индикатор "атак бени на зелю" єто новости 1+1.
А такого отсоса клоунам даже белорусское ТВ лукашенке не делает.
20.04.2021 13:04 Ответить
Дубина, не стесняйся! Давай подробнее про этих трускавецких "новых лиц"!
20.04.2021 12:49 Ответить
Там в ютьюбе....валом......Если много времени есть...А Украина уже устала от плесени...Досрочные выборы давай.
20.04.2021 12:54 Ответить
Я гидую зайвий раз на нього дивитися. Тим паче витрачати власний час.
20.04.2021 13:27 Ответить
Проблема України, це велика кількість хитрожопих і в той же час примітивних та тупих виродків, які постійно рвуть себе з середини і мріють запанувати у своїй сторонці над собі подібниби, бо більше ні для чого їм не потрібна та своя сторонка....
20.04.2021 12:50 Ответить
Пишущие жирным шрифтом и капсом - тоже большая проблема. Только не Украины, а всего мира.
20.04.2021 13:04 Ответить
А скандал с Тищенко согласован с ОП для отвлечения от провала военных закупок и бюджета!!!
20.04.2021 12:51 Ответить
И подачи воды в Крым
20.04.2021 17:57 Ответить
Вата и гопники у руля целой страны,которые болт положили на людей и закон...хуже уж точно не будет!
20.04.2021 12:52 Ответить
ОПУ намагається залякати ДемСокиру методами гопників.
https://www.youtube.com/watch?v=mqgpTWPQMx4
20.04.2021 12:52 Ответить
дочитав до 1 пункту розділу "Мовна політика" їхньої https://sokyra.party/uk/page/11 Програми й на цьому поставив для себе хрест на цій організації.
як російські ліберали ламаються на питанні України, так українські ліберали ламаються на питанні мови, таке.
20.04.2021 14:14 Ответить
Я не прихильниця "ДемСокири", я противниця пліснявої гопоти, та її фсб-шних хазяїв.
20.04.2021 14:50 Ответить
Дубільський-зрадник,а зраднику віри нема навіть якщо він намагався сказати щось по суті.Непокараний зрадник гірше ворога.
20.04.2021 12:53 Ответить
"Чума на оба ваших дома" Шекспир "Ромео и Джульетта".
20.04.2021 12:53 Ответить
С офісом президента, чи студією "вечірній квартал"....? А чи не одне і те ж...?
20.04.2021 12:53 Ответить
одни переключатели в округе пособирались.
20.04.2021 12:54 Ответить
"Слуга народа" Нардеп Евгений Шевченко провел встречу с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fru%2Fn3260828%3Ffbclid%3DIwAR3uhO0S7wGxGxAopH5GkyNDVX5a0pr8a7iSHocKD9SmSNYU8Gr_hGIwRCQ&h=AT0U5PY59MQv8gI9l0fnVd3K60vt56mTxycWMUKRyaMTkb22lAYlKZ85wyke685DmhhRuUNKM_OeN2NFGFtdHROdo3eMqlaw1hNDTKRIhIb4PNYf2JOCKp6MPC8kVx0cRTZm&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2EEHUaCFSQu91ljus_BPQhbsB4ccinS1jSk8Zp8xqRKJ7IJ8gQymMN8OlCNHGfkSwWWP7LVGq6trLO_XzAlvW4R1xlx9hRqZ3S0l2ryLay6hddli3nCRI4qzHj6JzPjIbB7Gnm7jfwix0-stWzrEaPIw https://censor.net/ru/n3260828
В то же время Лиза Богуцкая призывает разорвать дип. отношения с Россией. Поведение т.н. "Слуг" можно сравнить с ролевыми играми проституток в борделе. Все на любой вкус. Хочешь я буду медсестричкой? Хочешь школьницей?.. А тут мы и патриоты Украины и России в одном вонючем флаконе. На сваливание в одну грязную монокучу депутатов самой различной полит.ориентации, или вовсе без таковой, и рассчитывали политтехнологи Зеленского для полной дезориентации избирателей, которые проголосовали за вымышленный каждым для себя фантом Голобородько, а затем за кого попало на парламентских выборах.
20.04.2021 12:54 Ответить
Тупой собачий рот промахнулся в этот раз и укусил воздух. Никакого особого значения, ради чего стоило бы отвлекать внимание, скандал с тищенко не имеет. Все это лежит в моральной плоскости. А ее у этих зеленых свиней никогда не было. Штраф в 17К для них не имеет ровно никакого значения, это даже на пол-салюта не хватит. Но попытаться грызнуть бывших коллег не повредит, но это прост животный инстинкт, не больше.
20.04.2021 12:56 Ответить
гніди
20.04.2021 13:07 Ответить
Тут уже Кучерявый румын как в лужу пернул.
20.04.2021 13:19 Ответить
СН как и квартал каждый день нам спектакли показывают лишь бы : 1) провести капитуляцию и 2) начать продавать землю по 10 000 га.
20.04.2021 13:59 Ответить
схоже на правду
20.04.2021 14:46 Ответить
Візит "слуги народу" Шевченка до Лукашенка узгоджений з Офісом Президента і необхідний для перемикання уваги з вечірки кума Єрмака Тищенка, - Дубінський - Цензор.НЕТ 2591
20.04.2021 14:54 Ответить
загавкала бородата собака коломойши
20.04.2021 15:26 Ответить
румын теперь не отстанет
20.04.2021 16:01 Ответить
 
 