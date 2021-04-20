Визит "слуги народа" Шевченко к Лукашенко согласован с Офисом Президента и необходим для переключения внимания с вечеринки кума Ермака Тищенко, - Дубинский

Скандал вокруг визита депутата от "Слуги народа" Евгения Шевченко к захватившему власть в Беларуси "президенту" Лукашенко необходим для того, чтобы отвлечь внимание общественности от нашумевшей вечеринки Николая Тищенко.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук ранее исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Визит депутата "СН" Шевченко к Лукашенко согласован с Офисом Президента и нужен для того, чтобы переключить внимание с очередного зашквара кума Ермака, Николая Тищенко", - уверен Дубинский.

"Бубнение Корниенко про то, что фракция потребует от Шевченко пояснений - фейк и манипуляция", - добавил он.

Кроме этого Дубинский подчеркивает, что от Тищенко, для сравнения, никто таких объяснений не потребовал.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что Нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко провел встречу с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.

Ранее СМИ сообщали, что нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Напомним, в конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

