Визит "слуги народа" Шевченко к Лукашенко согласован с Офисом Президента и необходим для переключения внимания с вечеринки кума Ермака Тищенко, - Дубинский
Скандал вокруг визита депутата от "Слуги народа" Евгения Шевченко к захватившему власть в Беларуси "президенту" Лукашенко необходим для того, чтобы отвлечь внимание общественности от нашумевшей вечеринки Николая Тищенко.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук ранее исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.
"Визит депутата "СН" Шевченко к Лукашенко согласован с Офисом Президента и нужен для того, чтобы переключить внимание с очередного зашквара кума Ермака, Николая Тищенко", - уверен Дубинский.
"Бубнение Корниенко про то, что фракция потребует от Шевченко пояснений - фейк и манипуляция", - добавил он.
Кроме этого Дубинский подчеркивает, что от Тищенко, для сравнения, никто таких объяснений не потребовал.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что Нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко провел встречу с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.
Ранее СМИ сообщали, что нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.
Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.
Напомним, в конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тупо зашквар перекрывают зашкваром.
Вообще партия классная, на 100% отражает сущность "простого нарiду"
сразу аж три кучи ЗЕговна:
1. Тищенко
2.Шевченко
3. Дубинский
сортирует пусть "мудрый украинский нарид"
А такого отсоса клоунам даже белорусское ТВ лукашенке не делает.
https://www.youtube.com/watch?v=mqgpTWPQMx4
як російські ліберали ламаються на питанні України, так українські ліберали ламаються на питанні мови, таке.
В то же время Лиза Богуцкая призывает разорвать дип. отношения с Россией. Поведение т.н. "Слуг" можно сравнить с ролевыми играми проституток в борделе. Все на любой вкус. Хочешь я буду медсестричкой? Хочешь школьницей?.. А тут мы и патриоты Украины и России в одном вонючем флаконе. На сваливание в одну грязную монокучу депутатов самой различной полит.ориентации, или вовсе без таковой, и рассчитывали политтехнологи Зеленского для полной дезориентации избирателей, которые проголосовали за вымышленный каждым для себя фантом Голобородько, а затем за кого попало на парламентских выборах.