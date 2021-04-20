РУС
Кабмин срочно готовит передачу Северо-крымского канала из Госводагентства в Госрыбагентство, - Бабин. ДОКУМЕНТ

Кабмин срочно готовит передачу Северо-крымского канала из Госводагентства в Госрыбагентство, - Бабин. ДОКУМЕНТ

Передача имущества пройдет под видом создания совместного органа из двух агентств, но - именно на базе Госрыбагентства.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил экс-представитель президента в АРК Борис Бабин, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство господина Шмыгаля, успешного менеджера средней руки у Рината Леонидовича, якобы срочно готовит передачу целостных имущественных мелиоративных комплексов, таких как Северо-крымский канал, из ведения Госводагентство в ... Госрыбагентство", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Курортный сезон в оккупированном Крыму: Ялте и Алуште не хватит воды

"Передача, говорят, якобы пройдет под зонтиком "создания совместного органа" из двух агентств, но - именно на базе Госрыбы.  Якобы планируют на ближайшем заседании правительства в среду 21 апреля, срочно и безотлагательно", - добавил Бабин.

"Задам один риторичне вопрос - зачем Северо-Крымский канал господин Шмыгаль срочно хочет передать людям, которые по макушку макнутые в "плодотворное сотрудничество с российскими коллегами на Азове"? Может потому, что в нынешнем Госводагентстве никто просто не хочет выполнять истерические антигосударственные указания - потому что понимает будущие последствия лично для себя? Поэтому нужно срочно изменить подчинение органа и его предприятий на другого министра? А для некоторых - просто уже давно нечего терять. Для таких, якобы уже согласован и.о. нового агентства господин Б. Потому что новое агентство это по определению "ручной" "и.о." во главе. И некоторые будут делать все что угодно по звонку даже не из Москвы или из Ростова, а из оккупированного Новоазовска. Напомню, что когда вместо войны выбираешь позор - получишь и войну, и позор", - резюмировал Бабин.

Кабмин срочно готовит передачу Северо-крымского канала из Госводагентства в Госрыбагентство, - Бабин 01
Кабмин срочно готовит передачу Северо-крымского канала из Госводагентства в Госрыбагентство, - Бабин 02
Кабмин срочно готовит передачу Северо-крымского канала из Госводагентства в Госрыбагентство, - Бабин 03
Кабмин срочно готовит передачу Северо-крымского канала из Госводагентства в Госрыбагентство, - Бабин 04
Кабмин срочно готовит передачу Северо-крымского канала из Госводагентства в Госрыбагентство, - Бабин 05

Кабмин (14120) Крым (26472) россия (97292) канал (160) водоснабжение (728) Госрыбагентство (40) Госводагентство (11) вода (934) Бабин Борис (76) Шмыгаль Денис (2859)
+53
Итог встречи с Макроном и Ермака.
20.04.2021 13:02 Ответить
20.04.2021 13:02 Ответить
+26
Парижські "кластери" ВАЗеленського в дії.
Перший і головний. "Непомітно для лохторату здати Україну фуйлу."
20.04.2021 13:05 Ответить
20.04.2021 13:05 Ответить
+24
Цензор делает очень большое дело, что предает такие потуги огласке. Теперь, вангую, процесс остановят, а "нариду" объяснят, что мы все не так поняли.
20.04.2021 13:04 Ответить
20.04.2021 13:04 Ответить
Итог встречи с Макроном и Ермака.
20.04.2021 13:02 Ответить
20.04.2021 13:02 Ответить
Этт точна!!!
20.04.2021 13:05 Ответить
20.04.2021 13:05 Ответить
ТАК ВОНО ЖЕ шмаркля еврейская под шконской трусится боиться ублюдок криворожский что его таки тварь убьт и скоро ему Макрон от путина передал 60 кластеров по которым полная капитуляции Украины по ОРЛДО но это как мы понимаем только вступление закусон... потом Крым вода и вся Украина до Винницы... КОГДА КСТАТИ ЭТОТ ГИЛДРАН ЧЛЕНОРОЯЛЬНЫЙ ДАСТ ОТЧЕТ УКРАИНЕ И ЕЕ ГРАЖДАНАМ ЗАЧЕМ И КАК ЗАКОНЧИЛАСЬ ЕГО ПОЕЗ0ДКА В ПАРИЖ??!!! как глубоко его всадил на членограй Макрон и что Вовочка пообещалЪ вяликому Пу..через Макрона???!!!
20.04.2021 13:08 Ответить
20.04.2021 13:08 Ответить
Зе-виродки !
20.04.2021 13:09 Ответить
20.04.2021 13:09 Ответить
все же воду в крым решили подавать.
20.04.2021 13:03 Ответить
20.04.2021 13:03 Ответить
воду - в Крым!
20.04.2021 13:04 Ответить
20.04.2021 13:04 Ответить
Цензор делает очень большое дело, что предает такие потуги огласке. Теперь, вангую, процесс остановят, а "нариду" объяснят, что мы все не так поняли.
20.04.2021 13:04 Ответить
20.04.2021 13:04 Ответить
_Не остановят, конечно. Зелёные враги Украины для того и приведены к власти чтобы изнутри уничтожить Украину.
20.04.2021 14:02 Ответить
20.04.2021 14:02 Ответить
Остановят. Зе очень тонко чувствует настроение улицы (актер все-таки), и уже были случаи, когда он давал заднюю.
20.04.2021 16:49 Ответить
20.04.2021 16:49 Ответить
значит водичку скоро пустят в Крым
20.04.2021 13:04 Ответить
20.04.2021 13:04 Ответить
Не пустят если насосы сломаются
20.04.2021 13:07 Ответить
20.04.2021 13:07 Ответить
Та нет. Там такой перепад высот что вода течет самотеком. В ответвления канала уже качают насосами.
20.04.2021 13:23 Ответить
20.04.2021 13:23 Ответить
Воду в Крим можуть і отруїти , - цього бояться моцкалі !
20.04.2021 13:08 Ответить
20.04.2021 13:08 Ответить
но зеленский патриот!!! что вы!!!
20.04.2021 13:04 Ответить
20.04.2021 13:04 Ответить
Безусловно патриот! Расии.
20.04.2021 14:02 Ответить
20.04.2021 14:02 Ответить
+ наглядову раду треба, авжеж.
20.04.2021 13:05 Ответить
20.04.2021 13:05 Ответить
Парижські "кластери" ВАЗеленського в дії.
Перший і головний. "Непомітно для лохторату здати Україну фуйлу."
20.04.2021 13:05 Ответить
20.04.2021 13:05 Ответить
Кручу, верчу, воды дать хочу...Кабмин срочно готовит передачу Северо-крымского канала из Госводагентства в Госрыбагентство, - Бабин - Цензор.НЕТ 6702
20.04.2021 13:05 Ответить
20.04.2021 13:05 Ответить
Слуга російського народу?
20.04.2021 13:06 Ответить
20.04.2021 13:06 Ответить
Так откуда в нем рыба??? Там же воды нет!
20.04.2021 13:06 Ответить
20.04.2021 13:06 Ответить
А тем временем , слуги уроды
обратились к преЗедент 🤡 и требуют разорвать дипломатические отношения с россией.
Несмотря ни на что !
Ни на пленных, ни на количество наших граждан 🐏 на территории страны агрессора.
Так же слёзно просят НАТО ввести поглубже всяческие противоракетные комплексы.
И вот тут мне интересно - это они, слуги, настолько обосрались? 💩
Поняли, что быстро съе..., пардон, сбежать не получится - везде карантин - и обеспокоились целостностью, нет, не страны, своей шкуры?
Как интересно проявляются люди... или нелюди ?
20.04.2021 13:06 Ответить
20.04.2021 13:06 Ответить
Я раньше считал что придет время и зеленое стадо будут вешать...но теперь считаю что его будут топить в канале....
20.04.2021 13:06 Ответить
20.04.2021 13:06 Ответить
В аду гореть будут слуги уроды !
20.04.2021 13:10 Ответить
20.04.2021 13:10 Ответить
ПРАВИЛЬНО и я тоже поддерживаю полностью шапито 95, не повадно каналу простаивать, мы его заполним водой до самого Крыма и будем там рыбу разводить.
20.04.2021 13:07 Ответить
20.04.2021 13:07 Ответить
ловить рыбу в мутной воде
20.04.2021 15:44 Ответить
20.04.2021 15:44 Ответить
Суки !!!

за Канал будуть висіти на Майдані вниз головою !

.
20.04.2021 13:08 Ответить
20.04.2021 13:08 Ответить
Не будуть, судячи з усього вони перемогли.
20.04.2021 13:12 Ответить
20.04.2021 13:12 Ответить
Шмыгаль! На выход с вещами!
20.04.2021 13:08 Ответить
20.04.2021 13:08 Ответить
А вовачка до сих пор в Париже....несмотря на то что паРаша у границ войска концентрирует....
Шопинг для ленки важнее....
20.04.2021 13:08 Ответить
20.04.2021 13:08 Ответить
Или боится возвращаться
20.04.2021 13:12 Ответить
20.04.2021 13:12 Ответить
правильное решение:-

в гос РЫБ агенстве МОЖЕТ ГОРПУНЫ ГДЕ ТО ЗАВАЛЯЛИСЬ шоб защищать канал от рузьких посягательств на воду
20.04.2021 13:08 Ответить
20.04.2021 13:08 Ответить
А , что эта госрыба понимает в эксплуатации крупных гидротехнических объектов:, дамб, плотин и крупных насосных станций.!! Госрыба не умеет ни хрена делать, кроме как крышевать браконьерство вместе с погранцами и воровать, воровать и воровать!! Или госрыбу легше будет уговорить и поставлять воду в окуповынный КРЫМ??? Кто разберёт и поймёт этого неуча и не адеквата Зеленского!!
20.04.2021 13:12 Ответить
20.04.2021 13:12 Ответить
Кабмин срочно готовит передачу Северо-крымского канала из Госводагентства в Госрыбагентство, - Бабин - Цензор.НЕТ 4990
20.04.2021 13:13 Ответить
20.04.2021 13:13 Ответить
Наступним буде подача води в Крим.
20.04.2021 13:13 Ответить
20.04.2021 13:13 Ответить
Кабмин срочно готовит передачу Северо-крымского канала из Госводагентства в Госрыбагентство, - Бабин - Цензор.НЕТ 7428
20.04.2021 13:14 Ответить
20.04.2021 13:14 Ответить
А мы ещё хотим, чтобы нас нормальные страны поддерживали. Да от нас стеной отгораживаться нужно.
20.04.2021 13:15 Ответить
20.04.2021 13:15 Ответить
Продажність не відверне війни та втрати державності. Вона до цього призводить. Єдине що виродки роблять це затягують час та виторговують для своїх гнилих шкур фінансові блага. Безпринципові, клептократи решала ніколи не витягнуть Україну з болота в яке вони її кинули за 30 років. Вони дороблять свою чорну справу. І таке було вже не раз на нашій грішній землі.
20.04.2021 13:24 Ответить
20.04.2021 13:24 Ответить
Давай а Ростов!Кабмин срочно готовит передачу Северо-крымского канала из Госводагентства в Госрыбагентство, - Бабин - Цензор.НЕТ 363
20.04.2021 13:26 Ответить
20.04.2021 13:26 Ответить
Следите за тем, как Зеля с Ермаком вещают правильные речи про "ни сантиметра территории", а на деле сдают всё со скоростью разведения войск и "кластерных" договорённостей. Всё это под видимость масштабной деятельности СБУ и прокуратуры с бесполезными заочными арестами каких-то недостижимых сепаров и тому подобными "разоблачениями" дворников из ЛДНР, но с реальным преследованием патриотов.
20.04.2021 13:26 Ответить
20.04.2021 13:26 Ответить
Куйло с подкуйленышами(меркель и макрон) втроем встречаются нарабатывают кластеры по полной капитуляции Украины, затем Макрон вызывает наше ЗеЧмо и передает этот ультиматум и наше чудо готов все это внедрять. С воды в Крым уже начали подготовку. Если УКРАИНА это пропустит и не остановит этого Зепоца, то это конец Украине....
20.04.2021 13:37 Ответить
20.04.2021 13:37 Ответить
Мутят воду.
20.04.2021 13:39 Ответить
20.04.2021 13:39 Ответить
Задача для зебилят: сколько воды влезет в кластер, если кластер проектировали клоуны?
20.04.2021 13:47 Ответить
20.04.2021 13:47 Ответить
Наверное есть идея организовать Каховско-Джанкойское совместное предприятие по разведению рыбы в канале. Заодно и воду в него подать.
20.04.2021 13:52 Ответить
20.04.2021 13:52 Ответить
"Отъявленых негодяев надо вешать. Но отъявленых - надо вешать" (Джон Рут. "Огидна вісімка")
20.04.2021 13:54 Ответить
20.04.2021 13:54 Ответить
Больше похоже на какой то вброс от РашаПарашаТВ. Кто такой и. о. Б., где фамилия, бланк не гос. образца, таких постанов и распоряжений на принтере уеву тучу можно напечатать, подписи Шмигаля нет, а какого то Лещенко, где номер постановления и кто такой вообще Бориска Бабин
20.04.2021 14:09 Ответить
20.04.2021 14:09 Ответить
Так всегда делается - документ потом обрастает подписями и ему присваивается номер после подписи главного лица.
20.04.2021 14:30 Ответить
20.04.2021 14:30 Ответить
Дякую! Дуже дякую!

Кабмин срочно готовит передачу Северо-крымского канала из Госводагентства в Госрыбагентство, - Бабин - Цензор.НЕТ 6027
20.04.2021 14:24 Ответить
20.04.2021 14:24 Ответить
Шмыгаль - засранный московский казачек. Он давно мусирует тему подачи воды в Крым - то вспоминает «наших» граждан с российскими паспортами, то гуманитарную катастрофу с обеспечением водой, то еще какую-то хрень. Может, этот лысый мудак стремится к миру с Москвой на их условиях? Не удивлюсь, если со временем СБУ обьяснит нам его такую нежную лояльность и толерантность к оккупантам его личными интересами. Дождется, ****, что его в мусорный ящик впихнут вниз лысой башкой, доиграется ведь!
20.04.2021 14:28 Ответить
20.04.2021 14:28 Ответить
он ничего не решает,пришла команда от Дерьмака
20.04.2021 15:48 Ответить
20.04.2021 15:48 Ответить
А ЗЕк якобы не в курсе? Это они с Ермаком все делают. Это они, предатели Украины. Доколе мы будет их терпеть? Землю продал, канал отдаст, Минск-3 не за горами. Эти твари заработали не на довичне, а на расстрел.
20.04.2021 14:52 Ответить
20.04.2021 14:52 Ответить
Крысчане пить хотят? Каку смывать нечем? Нашалюдя погибает...
20.04.2021 14:59 Ответить
20.04.2021 14:59 Ответить
Кабмин срочно готовит передачу Северо-крымского канала из Госводагентства в Госрыбагентство, - Бабин - Цензор.НЕТ 5072
20.04.2021 15:19 Ответить
20.04.2021 15:19 Ответить
нет суки, сбежать вы не успеете!!!!!!
20.04.2021 16:26 Ответить
20.04.2021 16:26 Ответить
ну-ну ... поглядим смотрите только что б вам не было наше вам с маслинами
20.04.2021 18:28 Ответить
20.04.2021 18:28 Ответить
 
 