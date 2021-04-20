Кабмин срочно готовит передачу Северо-крымского канала из Госводагентства в Госрыбагентство, - Бабин. ДОКУМЕНТ

Передача имущества пройдет под видом создания совместного органа из двух агентств, но - именно на базе Госрыбагентства.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил экс-представитель президента в АРК Борис Бабин, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство господина Шмыгаля, успешного менеджера средней руки у Рината Леонидовича, якобы срочно готовит передачу целостных имущественных мелиоративных комплексов, таких как Северо-крымский канал, из ведения Госводагентство в ... Госрыбагентство", - рассказал он.

"Передача, говорят, якобы пройдет под зонтиком "создания совместного органа" из двух агентств, но - именно на базе Госрыбы. Якобы планируют на ближайшем заседании правительства в среду 21 апреля, срочно и безотлагательно", - добавил Бабин.

"Задам один риторичне вопрос - зачем Северо-Крымский канал господин Шмыгаль срочно хочет передать людям, которые по макушку макнутые в "плодотворное сотрудничество с российскими коллегами на Азове"? Может потому, что в нынешнем Госводагентстве никто просто не хочет выполнять истерические антигосударственные указания - потому что понимает будущие последствия лично для себя? Поэтому нужно срочно изменить подчинение органа и его предприятий на другого министра? А для некоторых - просто уже давно нечего терять. Для таких, якобы уже согласован и.о. нового агентства господин Б. Потому что новое агентство это по определению "ручной" "и.о." во главе. И некоторые будут делать все что угодно по звонку даже не из Москвы или из Ростова, а из оккупированного Новоазовска. Напомню, что когда вместо войны выбираешь позор - получишь и войну, и позор", - резюмировал Бабин.









