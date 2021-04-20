Кабмин срочно готовит передачу Северо-крымского канала из Госводагентства в Госрыбагентство, - Бабин. ДОКУМЕНТ
Передача имущества пройдет под видом создания совместного органа из двух агентств, но - именно на базе Госрыбагентства.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил экс-представитель президента в АРК Борис Бабин, передает Цензор.НЕТ.
"Правительство господина Шмыгаля, успешного менеджера средней руки у Рината Леонидовича, якобы срочно готовит передачу целостных имущественных мелиоративных комплексов, таких как Северо-крымский канал, из ведения Госводагентство в ... Госрыбагентство", - рассказал он.
"Передача, говорят, якобы пройдет под зонтиком "создания совместного органа" из двух агентств, но - именно на базе Госрыбы. Якобы планируют на ближайшем заседании правительства в среду 21 апреля, срочно и безотлагательно", - добавил Бабин.
"Задам один риторичне вопрос - зачем Северо-Крымский канал господин Шмыгаль срочно хочет передать людям, которые по макушку макнутые в "плодотворное сотрудничество с российскими коллегами на Азове"? Может потому, что в нынешнем Госводагентстве никто просто не хочет выполнять истерические антигосударственные указания - потому что понимает будущие последствия лично для себя? Поэтому нужно срочно изменить подчинение органа и его предприятий на другого министра? А для некоторых - просто уже давно нечего терять. Для таких, якобы уже согласован и.о. нового агентства господин Б. Потому что новое агентство это по определению "ручной" "и.о." во главе. И некоторые будут делать все что угодно по звонку даже не из Москвы или из Ростова, а из оккупированного Новоазовска. Напомню, что когда вместо войны выбираешь позор - получишь и войну, и позор", - резюмировал Бабин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Перший і головний. "Непомітно для лохторату здати Україну фуйлу."
обратились к преЗедент 🤡 и требуют разорвать дипломатические отношения с россией.
Несмотря ни на что !
Ни на пленных, ни на количество наших граждан 🐏 на территории страны агрессора.
Так же слёзно просят НАТО ввести поглубже всяческие противоракетные комплексы.
И вот тут мне интересно - это они, слуги, настолько обосрались? 💩
Поняли, что быстро съе..., пардон, сбежать не получится - везде карантин - и обеспокоились целостностью, нет, не страны, своей шкуры?
Как интересно проявляются люди... или нелюди ?
за Канал будуть висіти на Майдані вниз головою !
.
Шопинг для ленки важнее....
в гос РЫБ агенстве МОЖЕТ ГОРПУНЫ ГДЕ ТО ЗАВАЛЯЛИСЬ шоб защищать канал от рузьких посягательств на воду