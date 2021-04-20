РУС
"Надеюсь, это будет добрым сигналом" - Лукашенко о встрече с нардепом "Слуги народа" Шевченко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко рассчитывает, что его встреча с народным депутатом Украины от фракции "Слуга народа" Евгением Шевченко станет добрым сигналом и будет способствовать развитию отношений двух стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь", - приветствовал глава государства гостя во Дворце Независимости.

"Не просто уважают, а любят и ценят. Для меня очень большая честь с вами познакомиться, я давно мечтал. Правда, искренне", - ответил Евгений Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Шевченко в Беларуси встретился с Лукашенко: "Вас не просто уважают, а любят и ценят в Украине"

Лукашенко отметил, что для него также важна эта встреча. "Во-первых, повод поговорить о белорусско-украинских отношениях. Мы, наверное, мало говорим в последнее время вообще на эту тему. А если говорим, то не всегда позитивно. Знаю, что происходит в моей родной Украине. Вы знаете мое отношение к Украине - не только как президента, но и мое личное отношение. Поэтому очень важна эта наша встреча как такой добрый сигнал. Я надеюсь, что это будет добрым сигналом, исходя из того, что я знаю о вас и вашей позиции в отношении белорусско-украинских отношений и вообще по отношению к Беларуси", - сказал Лукашенко.

Во-вторых, по словам Лукашенко, он рассчитывает, что эта встреча станет хорошим началом сотрудничества "настоящих патриотов Украины с Беларусью". "Мы никогда ничего не скрывали от украинских наших друзей, скрывать не намерены и впредь, тем более от наших друзей. Может быть, я думал, что их (количество. - Ред.) уменьшилось, но вряд ли. Наверное, просто о них меньше говорят и они, может быть, меньше говорят в последнее время. Но не думаю, что у нас там меньше друзей", - заметил Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Корниенко о встрече нардепа "СН" Шевченко с Лукашенко: Это его личная инициатива. Фракция будет требовать объяснений

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что Нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко провел встречу с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко. Тем временем, во фракции "Слуга народа" отметили, что встреча нардепа Шевченко с Лукашенко – его личная инициатива, он не представляет Украину. Также фракция "СН" может потребовать от него объяснений, сообщил замглавы фракции Александр Корниенко.

В свою очередь, ранее исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский заявил, что визит "слуги народа" Шевченко к Лукашенко согласован с Офисом Президента и необходим для переключения внимания с вечеринки кума Ермака Тищенко.

Беларусь (8017) Лукашенко Александр (3647) Слуга народа (2668) Шевченко Евгений Слуга народа (85)
Топ комментарии
+25
Зустріч двох виродків це "добрий" сигнал для інших виродків...
20.04.2021 13:05 Ответить
+22
Где это зеленый закон по отзыву депутатов, о которм они верещали?
20.04.2021 13:05 Ответить
+17
Гнида эта ещё носит фамилию великого украинского поэта, паскуда
20.04.2021 13:06 Ответить
Зустріч двох виродків це "добрий" сигнал для інших виродків...
20.04.2021 13:05 Ответить
Этот добрый сигнал для ЕС и США, что праващяя партия и преЗЕдент поддерживают и признают диктатора, которого не признал весь развитый мир
20.04.2021 13:45 Ответить
Где это зеленый закон по отзыву депутатов, о которм они верещали?
20.04.2021 13:05 Ответить
та вони вже прийняли закон про імпічмент преЗЕдента, згідно якого преЗЕдента стало імпічнути практично неможливо. Легше назбирати голосів для зміни Конституції, ніж для відставки Зеленого віслюка. Це, насправді, закон про НЕМОЖЛИВІСТЬ імпічмента.
20.04.2021 13:07 Ответить
Гнида эта ещё носит фамилию великого украинского поэта, паскуда
20.04.2021 13:06 Ответить
сралін, калінін, свердлов, зубілов , мотовілов, мартенов, доменщік, кіров, камєнєв, коЛоломийський, семенченко, насінченко...
20.04.2021 14:53 Ответить
Кого-то удивляет что в СН столько русских подстилок? Это те, которые рашинским танкам сопротивляться собираются во главе с Зелей и Ермаком, правда?
20.04.2021 13:06 Ответить
Сколько? 1-2
20.04.2021 13:15 Ответить
Я только в ОП пять штук насчитал
20.04.2021 13:17 Ответить
Дружба навеки!
20.04.2021 13:08 Ответить
Мне не кажется что такую убойную провокацию этот черт провернул сам! Тут- реально провокативный сговор.
20.04.2021 13:09 Ответить
"Надеюсь, это будет добрым сигналом" - Лукашенко о встрече с нардепом "Слуги народа" Шевченко - Цензор.НЕТ 7140
20.04.2021 13:10 Ответить
"Надеюсь, это будет добрым сигналом" - Лукашенко о встрече с нардепом "Слуги народа" Шевченко - Цензор.НЕТ 8013
20.04.2021 13:11 Ответить
...Славнозвісна "Україна не Росія" Леоніда Кучми, вперше видана в Москві, - слід розуміти, як свого роду пояснювальна записка, чому не впорався з завданням: не зумів перетворити Україну на ізольовану від світу гебешну диктатурку під московським протекторатом (потім на ту саму роль Москва недалекоглядно поставила Януковича, але "не впорався" й він!), - могла б із таким самим успіхом називатися "Україна не Білорусь".
З огляду на московського адресата, це було б навіть точніше - краще б пояснювало, чому від Лукашенка Москва в перший же рік його правління так завиграшки отримала все те, чого досі, вже не тільки аґентурою й пропаґандою, а, дослівно, вогнем і мечем, все ніяк не доможеться від офіційного Києва (хоча "повиїдала" нівроку!): і ціле господарство країни з поклоном на рушнику, і російську другою державною (у висліді чого по двадцяти роках мільйони білорусів уже щиро не розуміють http://dw.com/p/1HzKA мови своїх предків геть і на побутовому рівні, а не те щоб Караткевіча читати!), і навіть скасування національної символіки та заміну її на радянську (чим саме московським "партнерам" Лукашенка так допікали впроваджені за Шушкевича біло-червоно-білий стяг і "Пагоня" - це вже питання з імперської психопатології: так у Києві під час Майдану-2014 "палились" перебрані в українську форму "Псков" і "Пенза" - на тому, як люто здирали з припаркованих на Грушевського авт жовто-блакитні прапори, ламаючи держак через коліно…).
Нагадаю, що все те відбулося в Білорусі "демократичним шляхом", - і навіть якщо припустити (сьогодні таке припущення вже не здасться абсурдним!), що ті лукашенківські референдуми були таким самим фейком, як наші, "проведені" навесні 2014-го під автоматами армії РФ у Криму й на Донбасі, то й тоді годі не визнати - про умонастрої білоруського суспільства 1990-х вони таки дещо кажуть: найближча аналогія тут (якщо вже шукати за аналогіями!) - не "Україна", з її УПА та дисидентським рухом в анамнезі й трьома Майданами (1990, 2004, 2013-2014) за вже-нефіктивну незалежність, - а "Донбас": ОРДіЛО.
20.04.2021 14:07 Ответить
ДНР… ЛНР… РБ… Якщо розглядати білоруську диктатуру в цих координатах - як країну ("республіку"!), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").

Volume 90%

Дивитись відео01:48

Літературний "Нобель"-2015: пам'ятник стражданню і мужності
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!).
- А чо, - розмірковували колись перед українськими журналістами ті прості собі гомельські дядьки, чиї голоси ціле життя збирає й записує Світлана Алексієвич, - нармальний бацька… У шапках вось ходзім… У бруках… - О. Забужко, інт. Дойче Велле 17.04.2016
20.04.2021 14:08 Ответить
"Дворец Независимости". Звучит как издёвка.
20.04.2021 13:22 Ответить
нє, ну це повний пісец......... , якийсь чмошний дибіло-холуй від "сліз народу" їде до дибіло-холуя пукіна і самим фактом зустрічі з неадекватним диктатором обсирає свою країну на весь світ, після чого може спокійно повернутися назад і робити вигляд що нічого несталося??!!?!
сто разів говорив повторюся ще раз - коли б у цій країні були справжні націоналісти цей козел до Києва доїхав би лише в гробу.
20.04.2021 13:31 Ответить
Вот вам патриоты Украины и первая зрада Зеленского!! Не верьте евреям!! А Завтра Ермак поедет на встречу с Пуйлом или Песковым!! А там и до сдачи Украины пол -шага!!Вот вам и весь Зеленский во все красе!!!
20.04.2021 13:44 Ответить
Лукашенко такий щасливий, наче з Байденом спілкується, а по факту з пересічним дебільним депутатом вр, він так скоро кожному бомжу буде радий якщо той руку подасть)
20.04.2021 13:59 Ответить
Есть при власти, или рядом хоть кто-то с яйцами, чтобы подвесить за яйца этого подпуйловного урода и предателя шевченкова?
20.04.2021 14:09 Ответить
почему его не повесят тварь все запорожье билбордами было завесило сколько ж там наворовано...
20.04.2021 14:44 Ответить
 
 