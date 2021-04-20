"Надеюсь, это будет добрым сигналом" - Лукашенко о встрече с нардепом "Слуги народа" Шевченко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко рассчитывает, что его встреча с народным депутатом Украины от фракции "Слуга народа" Евгением Шевченко станет добрым сигналом и будет способствовать развитию отношений двух стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь", - приветствовал глава государства гостя во Дворце Независимости.

"Не просто уважают, а любят и ценят. Для меня очень большая честь с вами познакомиться, я давно мечтал. Правда, искренне", - ответил Евгений Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Шевченко в Беларуси встретился с Лукашенко: "Вас не просто уважают, а любят и ценят в Украине"

Лукашенко отметил, что для него также важна эта встреча. "Во-первых, повод поговорить о белорусско-украинских отношениях. Мы, наверное, мало говорим в последнее время вообще на эту тему. А если говорим, то не всегда позитивно. Знаю, что происходит в моей родной Украине. Вы знаете мое отношение к Украине - не только как президента, но и мое личное отношение. Поэтому очень важна эта наша встреча как такой добрый сигнал. Я надеюсь, что это будет добрым сигналом, исходя из того, что я знаю о вас и вашей позиции в отношении белорусско-украинских отношений и вообще по отношению к Беларуси", - сказал Лукашенко.

Во-вторых, по словам Лукашенко, он рассчитывает, что эта встреча станет хорошим началом сотрудничества "настоящих патриотов Украины с Беларусью". "Мы никогда ничего не скрывали от украинских наших друзей, скрывать не намерены и впредь, тем более от наших друзей. Может быть, я думал, что их (количество. - Ред.) уменьшилось, но вряд ли. Наверное, просто о них меньше говорят и они, может быть, меньше говорят в последнее время. Но не думаю, что у нас там меньше друзей", - заметил Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Корниенко о встрече нардепа "СН" Шевченко с Лукашенко: Это его личная инициатива. Фракция будет требовать объяснений

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что Нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко провел встречу с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко. Тем временем, во фракции "Слуга народа" отметили, что встреча нардепа Шевченко с Лукашенко – его личная инициатива, он не представляет Украину. Также фракция "СН" может потребовать от него объяснений, сообщил замглавы фракции Александр Корниенко.

В свою очередь, ранее исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский заявил, что визит "слуги народа" Шевченко к Лукашенко согласован с Офисом Президента и необходим для переключения внимания с вечеринки кума Ермака Тищенко.