"Хочу, чтобы Украина была нашей и три братских народа были вместе", - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко заявил, что хочет, чтобы "три братских народа были вместе".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госиздание "БЕЛТА".

Так, во время встречи с нардепом "Слуги народа" Евгением Шевченко "президент" сказал, что уверен в возможности урегулирования ситуации на Донбассе, если следовать минским соглашениям.

"Вы знаете мою позицию по Украине, она остается неизменной. Я очень хотел бы, чтобы Украина была нашей, чтобы мы как славянские народы, три братских народа были вместе. На пользу народов. Никто не собирается порабощать один одного, никто не собирается давить один на одного. Но политика есть политика, вы понимаете, могут быть разные нюансы. Поэтому в этой политике побеждает не просто сильнейший, но тот, кто умнее. И тот, кто будет использовать ситуацию таким образом, чтобы повернуть все в лучшую сторону. Я имею в виду и ситуацию на Донбассе", - отметил самопровозглашенный "президент".

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко провел встречу с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция будет требовать от Шевченко объяснений.

В то же время исключенный из "Слуги народа" нардеп Дубинский заявил, что визит Шевченко к Лукашенко согласован с Офисом Президента и необходим для переключения внимания с вечеринки кума Ермака Тищенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко уверен, что руководство США распорядилось его устранить

Беларусь (8017) Лукашенко Александр (3647) россия (97292) Шевченко Евгений Слуга народа (85)
Топ комментарии
+64
Услышав слова о "братских народах" - бей в направлении звука.
20.04.2021 13:10 Ответить
+62
Просто феерические мрази.
20.04.2021 13:07 Ответить
+60
Бацька, іди вслід з П...ним, куди його послали ще в 2014році.
20.04.2021 13:07 Ответить
Ииенно поэтому Украине нужно быть в НАТО и ЕС!!!
20.04.2021 15:35 Ответить
Иди на)(уй вместе с )(уйлом!
20.04.2021 15:36 Ответить
Ну так для этого ЗЕ своего холуя к Луке и заслал.
20.04.2021 15:48 Ответить
Україна - наша!!! А вашою з %уйлом не буде НІКОЛИ!!!
20.04.2021 15:53 Ответить
совковое мышление на свалку истории
20.04.2021 15:56 Ответить
Це він бурят має на увазі.
20.04.2021 15:58 Ответить
*** дебил
20.04.2021 16:23 Ответить
Лукашено : "Я хочу, чтобы Украина была нашей".

Украинцы : "Нет уж, "спасибо", мы не хотим, чтобы Украина была вашей".
20.04.2021 16:24 Ответить
хер тебе в сраку от Украины!
20.04.2021 16:27 Ответить
Ага,давай пів Білорусі в тебе заберемо,пару десятків тисяч розстріляємо і станеш нашою братухою.
20.04.2021 16:36 Ответить
Русские готовят военно-полевые суды по денацификации всех украинцев -плавали.знаем вашу братскую любовь
20.04.2021 16:49 Ответить
Старі №обнуті комуняки-совкодрочери. "Братушки" закатували і виморили мільйони українців, а вони ще мають наглість здіти про б...кі народи. Ні, це не люди.
20.04.2021 16:55 Ответить
їм хоч сци межіочі. а вони все в рідню клеяться. як писав солженіцин "нет народа подлее и наглее чем кацап..."
20.04.2021 18:13 Ответить
Лукашенко как всегда лицемерит в угоду путину,мы ни когда не были и не будем с москалями братьями.Кремлевские главари всех времен навязывали это пресловутое(братство)которого по сути ни когда не было .А была оккупация нашей страны систематическое уничтожение народа Украины вот это все и было.
20.04.2021 18:25 Ответить
вусата сволота.

"никто не собирается порабощать один одного, никто не собирается давить один на одного." - брехун, пiдстилка пуйла.
20.04.2021 19:01 Ответить
непривиди господи проснутся в таком аду ...
20.04.2021 19:18 Ответить
Маньяк лукашило захотел Украину.
20.04.2021 19:45 Ответить
"Все говорят, что мы в-месте...
Все говорят, но немногие знают, в каком"©
(В.Цой, "Бошетунмай", 1988)
20.04.2021 19:48 Ответить
Почитала, посмеялась. Батька очень не дальновидный, стар стал. Здоровья не желаю. Желаю ума и крепости духа белорусскому народу. Чувствую сожаление к нему. Украина - вперед! Равняйтесь на Польшу, Чехию, Германию и иже с ними. Белорусь - это уже пройденный вариант, как и Россия. Два раза в одну лужу ступить нельзя, будет еще хуже. Удачи вам, сильный украинский народ!
20.04.2021 20:21 Ответить
Три братских народа, я так понимаю это: Украина, Литва и Беларусь.
20.04.2021 20:37 Ответить
Беларусь только после усатого таракана.
20.04.2021 20:40 Ответить
это само собой.
20.04.2021 21:12 Ответить
ага. Иди нах, Лука.
20.04.2021 21:26 Ответить
