"Хочу, чтобы Украина была нашей и три братских народа были вместе", - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко заявил, что хочет, чтобы "три братских народа были вместе".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госиздание "БЕЛТА".

Так, во время встречи с нардепом "Слуги народа" Евгением Шевченко "президент" сказал, что уверен в возможности урегулирования ситуации на Донбассе, если следовать минским соглашениям.

"Вы знаете мою позицию по Украине, она остается неизменной. Я очень хотел бы, чтобы Украина была нашей, чтобы мы как славянские народы, три братских народа были вместе. На пользу народов. Никто не собирается порабощать один одного, никто не собирается давить один на одного. Но политика есть политика, вы понимаете, могут быть разные нюансы. Поэтому в этой политике побеждает не просто сильнейший, но тот, кто умнее. И тот, кто будет использовать ситуацию таким образом, чтобы повернуть все в лучшую сторону. Я имею в виду и ситуацию на Донбассе", - отметил самопровозглашенный "президент".

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко провел встречу с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция будет требовать от Шевченко объяснений.

В то же время исключенный из "Слуги народа" нардеп Дубинский заявил, что визит Шевченко к Лукашенко согласован с Офисом Президента и необходим для переключения внимания с вечеринки кума Ермака Тищенко.

