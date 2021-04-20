РУС
"Нет дистанционному обучению": в Виннице родители школьников вышли на протест. ФОТОрепортаж

Утром 20 апреля в Виннице, у городского совета собрались родители учеников. Они пришли на митинг по поводу дистанционного обучения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Винница.info.

Несколько десятков жителей Винницы начали собираться в 9 утра у здания Винницкого городского совета. 

Они пришли с требованием восстановить в школах Винницы очное обучение. Говорят, что "от дистанционного толку никакого".

Нет дистанционному обучению: в Виннице родители школьников вышли на протест 01

"Мы хотим, чтобы открыли школы и дети пошли учиться. В области все уже учатся, а Винница еще нет", - говорит винничанка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 11-летний харьковский школьник регулярно срывал онлайн-уроки, на родителей составили админпротокол, - Нацполиция. ФОТО

Добавляют, что ученикам младших классов нужно учиться в школах, а не дома.

Нет дистанционному обучению: в Виннице родители школьников вышли на протест 02

"Желательно, чтобы разрешили выходить на обучение всем. Но если сильно боятся эпидемии, то хотя бы чтобы младшие вышли в школу. Как младшие могут нормально учиться на дистанционном обучения? У первоклассников родители на работе, а учиться почти невозможно. Почему все работает, а школы закрыты?", - возмущается женщина.

За публичной безопасностью во время митинга следила полиция охраны.

Нет дистанционному обучению: в Виннице родители школьников вышли на протест 03

Напомним, на внеочередном заседании Винницкой областной комиссии ТЭБ и ЧС принято решение продлить срок усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий после 19 апреля. Действовать запрет будет на проведение массовых мероприятий, работу кинотеатров, однако позволили работать музеям при определенных условиях. Вместе с тем, ученики выпускных 9 и 11 классов вернутся на учебу, остальные будут учиться дистанционно до 1 мая.

В Виннице ученики учатся пока дистанционно.

Нет дистанционному обучению: в Виннице родители школьников вышли на протест 04
Нет дистанционному обучению: в Виннице родители школьников вышли на протест 05
Фото: Виннаца.info

