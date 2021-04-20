"Нет дистанционному обучению": в Виннице родители школьников вышли на протест. ФОТОрепортаж
Утром 20 апреля в Виннице, у городского совета собрались родители учеников. Они пришли на митинг по поводу дистанционного обучения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Винница.info.
Несколько десятков жителей Винницы начали собираться в 9 утра у здания Винницкого городского совета.
Они пришли с требованием восстановить в школах Винницы очное обучение. Говорят, что "от дистанционного толку никакого".
"Мы хотим, чтобы открыли школы и дети пошли учиться. В области все уже учатся, а Винница еще нет", - говорит винничанка.
Добавляют, что ученикам младших классов нужно учиться в школах, а не дома.
"Желательно, чтобы разрешили выходить на обучение всем. Но если сильно боятся эпидемии, то хотя бы чтобы младшие вышли в школу. Как младшие могут нормально учиться на дистанционном обучения? У первоклассников родители на работе, а учиться почти невозможно. Почему все работает, а школы закрыты?", - возмущается женщина.
За публичной безопасностью во время митинга следила полиция охраны.
Напомним, на внеочередном заседании Винницкой областной комиссии ТЭБ и ЧС принято решение продлить срок усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий после 19 апреля. Действовать запрет будет на проведение массовых мероприятий, работу кинотеатров, однако позволили работать музеям при определенных условиях. Вместе с тем, ученики выпускных 9 и 11 классов вернутся на учебу, остальные будут учиться дистанционно до 1 мая.
В Виннице ученики учатся пока дистанционно.
