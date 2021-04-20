Кремль увидел "напряженность" в отношениях с рядом стран и призвал зарубежных партнеров отказаться от "массового антироссийского психоза"
В России призывают зарубежных партнеров к отказу от "массового антироссийского психоза" и конструктивному диалогу.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наверное, можно только призвать всех успокоиться и отказаться от такого массового антироссийского психоза и конструктивно, спокойно вести диалог с тем, чтобы преодолеть те разногласия, которые имеются", - сказал Песков журналистам во вторник.
Ему задали вопрос о том, признают ли в Кремле обострение отношений России с целым рядом государств, случившееся в последнее время.
"Действительно, возникает определенная напряженность в последнее время. Россия никоим образом не является инициатором этой напряженности. Но, с другой стороны, Россия, конечно же, всегда реагирует на какие-то недружественные выпады", - сказал Песков.
Он напомнил, что некоторые страны, в частности, Чехия, "высказывают какие-то совершенно безосновательные обвинения в отношении России".
"К сожалению, мы видим, что многие страны вообще в случае любой хакерской атаки по установке сразу же обвиняют в этом Российскую Федерацию. Но при этом, естественно, до сих пор каких-либо вразумительных объяснений, аргументации или тем более доказательств никто не привел. Конечно же, Россия этого терпеть не может, и возникает определенная напряженность", - сказал пресс-секретарь.
Россия не готова поступиться своими интересами для преодоления этого периода, но она остается открытой к диалогу, о чем неоднократно говорил глава государства, добавил Песков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А тут: (а) оккупация с аннексией, плюс (б) семь лет войны с десятками тысяч убитых.
Ситуация неразрешимая никакими дипломатическими демаршами.
И ВСЕ СРАЗУ "ОТКАЖУТСЯ" ...
- шеф, будьте осторжны, по проспекту несется по встречке какой-то придурок, как раз по вашему маршруту!
- какой придурок??? их тут тысячи!!!
Весь мир идёт не в ногу с кремлём.
Це він каже, що всі повинні зробити так, як хоче росія. Хочете миру - виконуйте! І я думаю, почнуть прогинатись. Не всі, але більшість.