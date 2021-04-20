РУС
5 592 34

Кремль увидел "напряженность" в отношениях с рядом стран и призвал зарубежных партнеров отказаться от "массового антироссийского психоза"

Кремль увидел "напряженность" в отношениях с рядом стран и призвал зарубежных партнеров отказаться от "массового антироссийского психоза"

В России призывают зарубежных партнеров к отказу от "массового антироссийского психоза" и конструктивному диалогу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наверное, можно только призвать всех успокоиться и отказаться от такого массового антироссийского психоза и конструктивно, спокойно вести диалог с тем, чтобы преодолеть те разногласия, которые имеются", - сказал Песков журналистам во вторник.

Ему задали вопрос о том, признают ли в Кремле обострение отношений России с целым рядом государств, случившееся в последнее время.

"Действительно, возникает определенная напряженность в последнее время. Россия никоим образом не является инициатором этой напряженности. Но, с другой стороны, Россия, конечно же, всегда реагирует на какие-то недружественные выпады", - сказал Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о причастности агентов РФ к взрыву на складах боеприпасов в Врбетице: Мы категорически не согласны. Выводы Чехии - провокационные и недружественные

Он напомнил, что некоторые страны, в частности, Чехия, "высказывают какие-то совершенно безосновательные обвинения в отношении России".

"К сожалению, мы видим, что многие страны вообще в случае любой хакерской атаки по установке сразу же обвиняют в этом Российскую Федерацию. Но при этом, естественно, до сих пор каких-либо вразумительных объяснений, аргументации или тем более доказательств никто не привел. Конечно же, Россия этого терпеть не может, и возникает определенная напряженность", - сказал пресс-секретарь.

Россия не готова поступиться своими интересами для преодоления этого периода, но она остается открытой к диалогу, о чем неоднократно говорил глава государства, добавил Песков.

Песков Дмитрий путин владимир россия дипломаты
все і так зрозуміло...

20.04.2021 13:34 Ответить
все в мире идут не в ногу и затевают вот эту вот русофобию эту самую затевают
20.04.2021 13:34 Ответить
Когда в Москве решили отжать Крым ( в котором 80% личного состава ВСУ изменили воинской присяге), они могли остановиться на "независимости Крыма". Дальше был бы скандал, конечно, как с "Турецкой республикой Кипр", но в итоге всё заглохло бы по "кипрско-турецкому варианту".
А тут: (а) оккупация с аннексией, плюс (б) семь лет войны с десятками тысяч убитых.
Ситуация неразрешимая никакими дипломатическими демаршами.
20.04.2021 13:38 Ответить
20.04.2021 13:34 Ответить
Дійсно, навіщо психоз і конструктивно, спокійно перезаряджати лента за лентою
20.04.2021 15:31 Ответить
А кремль сделал себе прививку от коемлевского психоза? Сделал! Получилось как всегда и мир начал шагать не в ногу с парашей.
20.04.2021 18:03 Ответить
20.04.2021 13:34 Ответить
А то з піаніною Зеля?
20.04.2021 13:36 Ответить
так , капітулянт наркоманічєскій собстєнной пєрсоною
20.04.2021 13:39 Ответить
Психически больной увидел "напряженность" в отношениях с людьми и призвал санитаров отказаться от "массового психоза". ))
20.04.2021 13:34 Ответить
Представник країни де до істерії по усіх ТВ вищать про Україну та ідіотскі історії розповідають про "розпятих мальчікав , плачущіх сінічєк, запєнєних бабушєк" , закликає припинити 'істерію' .... країна реально розумово хворих, на гінетичному рівні.
20.04.2021 14:22 Ответить
Орда . Что с них взять .
20.04.2021 13:35 Ответить
******** уже обнаглела в край!!!
20.04.2021 13:35 Ответить
Потому что ей позволяют. Поведение гопоты - наглею, пока не дадут по зубам. Но весь мир зассал и умиротворяет гопника. Гопник наглеет больше. И будет наглеть до тех пор, пока не получит по зубам.
20.04.2021 13:39 Ответить
20.04.2021 13:37 Ответить
20.04.2021 13:38 Ответить
Это точно. В случае "независимости Крыма" им это могло сойти с рук (аналог Косово). Но с мозгами у московитов всегда был дефицит
20.04.2021 13:59 Ответить
Mне кажется что аннексия (а не "независимость") была результатом мафиозной разборки: при "независимости" там рулил бы Чалый, который почему-то Москву не устраивал. Потому им нужен был способ назначить смотрящим Гоблина; они это сделали через аннексию.
20.04.2021 14:19 Ответить
Без Дніпровскої води Крим перетворится на пустелю, тому рюсскім фашистам не можна зупинятися тільки на анексії Криму.
20.04.2021 14:25 Ответить
Коли Бог створював кацапа, то щось переплутав і карту пам"яті впихнув навпаки.
20.04.2021 13:38 Ответить
Кацапи - нижчі примати.
20.04.2021 13:41 Ответить
Головна помилка, що вони слов'яни. Звідси всі інші висновки хибні.
20.04.2021 13:47 Ответить
Кто словяне??!!
20.04.2021 13:55 Ответить
Там большая часть не словяне.
20.04.2021 14:09 Ответить
Какие славяне? Кацапы - это потомки андрофагов. В переводе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA греческого языка их название означает «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC людоеды ». Им приписывалась крайняя отсталость развития, кочевничество и даже https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC каннибализм .
20.04.2021 14:17 Ответить
ото-то вже нація - насрали по всьому світу і при цьому весь світ звинувачують в негативному відношенню до себе. а нині вже стільки насрали що світ каже - досить, а не пішли б ви накуй.
20.04.2021 13:51 Ответить
повесся на одной осине вместе с ****** и...
И ВСЕ СРАЗУ "ОТКАЖУТСЯ" ...
20.04.2021 13:58 Ответить
20.04.2021 13:59 Ответить
прызывы кремлядских шутов к завтрашнему бенефису *****.
20.04.2021 13:59 Ответить
как в старом анекдоте:
- шеф, будьте осторжны, по проспекту несется по встречке какой-то придурок, как раз по вашему маршруту!
- какой придурок??? их тут тысячи!!!
20.04.2021 14:06 Ответить
РУСАФОБИЯ ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ !
Весь мир идёт не в ногу с кремлём.
20.04.2021 14:12 Ответить
Вас уродів з Лаптестана треба рівнять із землею. Вас нічим не вилічить прогнивших уродів.
20.04.2021 14:20 Ответить
"Росія не готова поступитися своїми інтересами для подолання цього періоду" Джерело: https://censor.net/ua/n3260873
Це він каже, що всі повинні зробити так, як хоче росія. Хочете миру - виконуйте! І я думаю, почнуть прогинатись. Не всі, але більшість.
20.04.2021 14:41 Ответить
Та да! Вы одни в целом мире "белые и пушистые", а все почему-то считают вас убийцами и агрессорами...
20.04.2021 14:48 Ответить
С кровавыми преступниками должен прокурор разговаривать. Разговаривать с Россией можно только при возвращении ее в международное правовое поле, с признанием Россией международных границ, признание ей преступной агрессии и вывода российских войск и наемников из территорий соседних государств, признанных ООН и международным сообществом.
20.04.2021 15:38 Ответить
Россия совершила подлую агрессию против 3-х православных государств Украины, Грузии и Молдавии, только за то, что эти государства посмели быть чуть в стороне от буйнопомешенного империалистического соседа..
20.04.2021 15:45 Ответить
 
 