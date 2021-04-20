Предотвратить разбирательство в Высшем суде Лондона может реакция украинской власти на ситуацию вокруг "Нефтегаздобычи", - СМИ

Экс-министр транспорта и основатель крупнейшей газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча" Николай Рудьковский может подать иск в Высший суд Лондона в случае, если украинское правосудие поддастся давлению и поддержит вымогательство доли компании народным депутатом "Слуги народа" Олегом Семинским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина в материале "От Банковой до Лондона. Чем может закончиться для власти война за "Нефтегаздобычу".

Издание отмечает, что решениям лондонского суда вынуждены подчиняться даже кажущиеся всесильными украинские олигархи.

"Причем процесс слушаний - обычно весьма длительный - может оказаться для власти даже неприятнее их исхода. Ведь для дачи показаний могут вызвать многих представителей правящей команды, которые каким-то образом причастны к этой истории, которая, по сути, носит откровенно коррупционный характер. Тогда как о важности борьбы с коррупцией украинским топ-чиновникам на каждой встрече напоминают их западные коллеги", - говорится в материале.

Кроме того, помимо Лондона, на горизонте возникает и Европейский суд по правам человека – последняя инстанция для пострадавшей стороны в случае бессилия национального правосудия.

"Впрочем, шанс остановить такой сценарий, пожалуй, еще остается. Для этого нужна немедленная и резкая реакция на ситуацию вокруг "Нефтегаздобычи" со стороны высшего украинского руководства. Которая сделала бы невозможным влияние и давление на работу судов и предоставило сторонам возможность честно решить свои разногласия в рамках закона. И, конечно, максимально прозрачное расследование дела по исчезновению Семинского и попыткам рейдерства компании. Тем более, как много раз обещали представители современной украинской власти, в деле борьбы с коррупцией для них "нет своих и чужих", - отмечает издание.

Ранее сообщалось, что дело о вымогательстве доли в крупнейшей газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча" "слугой народа" Олегом Семинским может дойти до Лондонского суда и грозит задеть политическую элиту страны, поскольку к попытке вымогательства акций компании нардеп от правящей партии наряду с криминалитетом втянул и власть.

Ранее основатель "Нефтегаздобычи" Николай Рудьковский, семье которого принадлежит часть компании, написал письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором заявил, что ему известно о визите Семинского к главе государства, а также о том, что во время этой встречи нардеп от "Слуги народа" пытался получить возможность незаконно повлиять на правоохранительную систему и суды, в контексте конфликта вокруг "Нефтегаздобычи". Напомним, на прошлой неделе Цензор.НЕТ опубликовал расшифровки разговора экс-директора "Нефтегаздобычи", а ныне нардепа от "Слуги народа" Олега Семинского с обвиняемым в его похищении Андреем Мельником, которого СМИ также называют "авторитетным в определенных кругах человеком". Согласно расшифровкам, Семинский и Мельник активно обсуждают, каким образом они могут завладеть 25% долей в "Нефтегаздобыче", принадлежащей семье Рудьковского.

На данный момент Рудьковский готовит обращение в ЕСПЧ против России, за незаконное содержание его за решеткой по политическим мотивам. Рудьковский заявляет о давлении, усилившемся, когда он сидел в российской тюрьме в 2018-2020 годах – за брошенный в киевское посольство РФ камень. К решению вопроса Семинский, по словам Рудьковского, привлекал даже российский криминалитет и силовиков, однако безуспешно. А последним аргументом как раз и стало подозрение в похищении, выдвинутое уже украинскими правоохранителями. Семинский также является фигурантом записей, в которых выразил готовность заплатить 7 миллионов за мандат любой партии. Достоверность обеих записей нардеп признал.

Также в сентябре 2020 в сети появилось видео, где Семинский в сопровождении охраны пробивает колеса припаркованным автомобилям в Чернигове. Позже нардеп заявил, что за ним якобы следили.

