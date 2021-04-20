Отношения Москвы и Вашингтона в низшей своей точке. Послы РФ и США вернутся в дипмиссии, когда это будет целесообразно, - Песков

Посол России в США Анатолий Антонов вернется в Вашингтон, а американский посол Джон Саливан вернется в Москву, когда это будет признано целесообразным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Возвращение послов после консультаций в своих столицах обосновывается, в первую очередь, целесообразностью. Мы видим, что сейчас (отношения Москвы и Вашингтона. - Ред.) в низшей своей точке, существуют определенные последствия тех недружественных мер, которые были предприняты в отношении нашей страны, и существуют те меры, которые были предприняты нашей страной в ответ", - сказал он на брифинге 20 апреля.

По его словам, чиновники двух стран продолжают контакты, для примера он назвал переговоры секретаря Совбеза России Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, которые прошли 19 апреля. В ходе таких контактов вопрос о возвращении послов обсуждается, добавил он.

"Если в результате этого возникнет целесообразность, то тогда, наверное, послы вернутся и приступят и исполнению своих обязанностей", - сказал представитель Кремля.

"Я не могу говорить за нашего посла. Разумеется, решение будет принимать президент России, когда такая целесообразность возникнет", - добавил Песков.

Он не согласился с формулировкой о том, что российская сторона "отправила на консультации домой" американского посла и что это можно сопоставить с высылкой дипломата.

"Россия действует в строгом соответствии с буквой и духом Венской конвенции о дипломатических сношениях. И, безусловно, Россия не может отправить (иностранного посла) на консультации, но Россия может рекомендовать это сделать, и это никем не оспаривается. И все происходит в соответствии с Венской конвенцией", - заключил он.

Антонов был отозван в Москву для консультаций в середине марта после резкого высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Сроки возвращения дипломата в Вашингтон до сих пор не определены.

После того, как США 15 апреля ввели новые антироссийские санкции, посла Саливана вызвали в Кремль, и помощник президента России Юрий Ушаков предложил ему отправиться в Вашингтон для консультаций. 19 апреля стало известно, что Салливан все же поедет в США.