Отношения Москвы и Вашингтона в низшей своей точке. Послы РФ и США вернутся в дипмиссии, когда это будет целесообразно, - Песков

Посол России в США Анатолий Антонов вернется в Вашингтон, а американский посол Джон Саливан вернется в Москву, когда это будет признано целесообразным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Возвращение послов после консультаций в своих столицах обосновывается, в первую очередь, целесообразностью. Мы видим, что сейчас (отношения Москвы и Вашингтона. - Ред.) в низшей своей точке, существуют определенные последствия тех недружественных мер, которые были предприняты в отношении нашей страны, и существуют те меры, которые были предприняты нашей страной в ответ", - сказал он на брифинге 20 апреля.

По его словам, чиновники двух стран продолжают контакты, для примера он назвал переговоры секретаря Совбеза России Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, которые прошли 19 апреля. В ходе таких контактов вопрос о возвращении послов обсуждается, добавил он.

"Если в результате этого возникнет целесообразность, то тогда, наверное, послы вернутся и приступят и исполнению своих обязанностей", - сказал представитель Кремля.

"Я не могу говорить за нашего посла. Разумеется, решение будет принимать президент России, когда такая целесообразность возникнет", - добавил Песков.

Он не согласился с формулировкой о том, что российская сторона "отправила на консультации домой" американского посла и что это можно сопоставить с высылкой дипломата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США в РФ Салливан на этой неделе отправится в Вашингтон на консультации, но обещает вернуться до возможной встречи Байдена с Путиным

"Россия действует в строгом соответствии с буквой и духом Венской конвенции о дипломатических сношениях. И, безусловно, Россия не может отправить (иностранного посла) на консультации, но Россия может рекомендовать это сделать, и это никем не оспаривается. И все происходит в соответствии с Венской конвенцией", - заключил он.

Антонов был отозван в Москву для консультаций в середине марта после резкого высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Сроки возвращения дипломата в Вашингтон до сих пор не определены.

После того, как США 15 апреля ввели новые антироссийские санкции, посла Саливана вызвали в Кремль, и помощник президента России Юрий Ушаков предложил ему отправиться в Вашингтон для консультаций. 19 апреля стало известно, что Салливан все же поедет в США.

+11
многоточие
20.04.2021 13:50 Ответить
+6
Обидно. Ничего ж не сделали

Обидно. Ничего ж не сделали
20.04.2021 13:50 Ответить
+6
Это ещё не низшая точка отношений.
Песков ещё прозреет, что такое плохие отношения с Америкой.
20.04.2021 13:58 Ответить
многоточие
20.04.2021 13:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=iUBTTG4uYHU
Ответные санкции расеи - Воронеж проснулся от взрывов

Звонит Лавров Шойгу и говорит:
- Слушай, Кожугетович, не бей по Нью-Йорку, у меня там дочь живёт.
Шойгу отвечает:
- Блин! Песков просил по Лондону и Парижу не бить, Медведев - по Берлину… Другие наши звонили, список большой... Слушай, Лавров, куда бить тогда, в случае чего?
- Ммм, ну, **** по Воронежу, там наших точно нет. 😂😂😂 епааашь...!
20.04.2021 14:00 Ответить
по многоточию недоразумений
20.04.2021 14:04 Ответить
Обидно. Ничего ж не сделали

Обидно. Ничего ж не сделали
20.04.2021 13:50 Ответить
Отношения Москвы и Вашингтона в низшей своей точке. Послы РФ и США вернутся в дипмиссии, когда это будет целесообразно, - Песков - Цензор.НЕТ 3610
20.04.2021 13:52 Ответить
Рашко такі
20.04.2021 13:56 Ответить
Въехал путин в реку раком.
Рак за джоппу его цап.
20.04.2021 13:57 Ответить
до низшей еще дожить надо
20.04.2021 13:54 Ответить
Отношения Москвы и Вашингтона в низшей своей точке. Послы РФ и США вернутся в дипмиссии, когда это будет целесообразно, - Песков - Цензор.НЕТ 6482
20.04.2021 13:56 Ответить
Это ещё не низшая точка отношений.
Песков ещё прозреет, что такое плохие отношения с Америкой.
20.04.2021 13:58 Ответить
яка все таки гарна дипломатична мова - "Отношения Москвы и Вашингтона в низшей своей точке", хоча насправді ці відносини глибоко в жопі що далі вже нікуди.
20.04.2021 13:59 Ответить
абырвалг кокцапский, да и только... ЗЫ... даЙОшь для ОПГ "Озеро" всенарабсейский "танец маленьких лебедей" и баста.
20.04.2021 14:02 Ответить
ха.. в низшей точке это вы кацапы .. в районе плинтуса ...
20.04.2021 14:11 Ответить
Відносини Москви і Вашингтона в нижчій своїй точці. Посли РФ і США повернуться в дипмісії, коли це буде доцільно, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2797
20.04.2021 14:13 Ответить
Давно танец маленьких лебедей не слушали!
20.04.2021 14:17 Ответить
перекройте счета, вышлите их детей в родную парашу и наложите арест на имущество этих российских гандонов...
20.04.2021 14:36 Ответить
импортозамещение на рассии через 10 лет
Відносини Москви і Вашингтона в нижчій своїй точці. Посли РФ і США повернуться в дипмісії, коли це буде доцільно, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3579
20.04.2021 15:06 Ответить
 
 