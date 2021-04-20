РУС
Завтра Апелляционная палата ВАКС рассмотрит жалобу на арест брата Вовка Зонтова, - ЦПК

Завтра, 21 апреля, Апелляционная палата ВАКС рассмотрит жалобу на меру пресечения в отношении подозреваемого в получении 100 тысяч долларов взятки адвоката Юрию Зонтова, брата главы ОАСК Павла Вовка. Начало заседания ожидается в 10.30.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

"Завтра в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда назначено заседание, на котором адвокат Юрия Зонтова, брата главы ОАСК Павла Вовка, будет обжаловать меру пресечения своего подзащитного по делу о 100 тысячах долларов взятки. Сейчас он находится под стражей с правом внесения 35 млн грн залога, до сих пор не внес", - отметили в ЦПК.

Отмечается, что апелляцию будут рассматривать судьи Валерия Черная, Олег Павлишин и Андрей Никифоров.

"Кстати, именно эта коллегия судей ранее отказалась заочно брать под стражу президента-беглеца Виктора Януковича", - добавили в ЦПК.

Читайте также: "Два рубля Паша возьмет, рубль я": Кто такой брат главы ОАСК Вовка Юрий Зонтов?

Как сообщалось, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда Киева". Согласно тексту законопроекта, президент Украины Владимир Зеленский предлагает вместо ликвидируемого ОАСК создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в Киеве

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова. 9 апреля стало известно, что суд арестовал на два месяца Зонтова.

апелляция (628) Вовк Павел (261) Антикоррупционный суд (1277) Центр противодействия коррупции (279) Зонтов Юрий (26)
отпустят и нагродят
20.04.2021 13:57 Ответить
Повисять і компенсацію виплатять. Мабуть, з пенсійного фонду, бо в бюджеті грошей немає.
20.04.2021 14:05 Ответить
Хабарники хабарника судитимуть?
20.04.2021 13:59 Ответить
А що таке? Брат Вовка відрізняється від Антоненка? Антоненко в очікуванні суду вже більше року сидить у СІЗО, брат Вовка теж може посидіти. В чому проблема? В тому, що Вовк - проданий суддя?
20.04.2021 14:14 Ответить
Завтра Апеляційна палата ВАКС розгляне скаргу на арешт брата Вовка Зонтова, - ЦПК - Цензор.НЕТ 399
20.04.2021 14:16 Ответить
А в який в'язниці сидять діамантови прокурори ?
20.04.2021 14:33 Ответить
Відпустять завтра. З відшкодуванням збитків, та моральної шкоди...
20.04.2021 14:48 Ответить
 
 