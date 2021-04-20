Завтра Апелляционная палата ВАКС рассмотрит жалобу на арест брата Вовка Зонтова, - ЦПК

Завтра, 21 апреля, Апелляционная палата ВАКС рассмотрит жалобу на меру пресечения в отношении подозреваемого в получении 100 тысяч долларов взятки адвоката Юрию Зонтова, брата главы ОАСК Павла Вовка. Начало заседания ожидается в 10.30.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

"Завтра в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда назначено заседание, на котором адвокат Юрия Зонтова, брата главы ОАСК Павла Вовка, будет обжаловать меру пресечения своего подзащитного по делу о 100 тысячах долларов взятки. Сейчас он находится под стражей с правом внесения 35 млн грн залога, до сих пор не внес", - отметили в ЦПК.

Отмечается, что апелляцию будут рассматривать судьи Валерия Черная, Олег Павлишин и Андрей Никифоров.

"Кстати, именно эта коллегия судей ранее отказалась заочно брать под стражу президента-беглеца Виктора Януковича", - добавили в ЦПК.

Как сообщалось, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда Киева". Согласно тексту законопроекта, президент Украины Владимир Зеленский предлагает вместо ликвидируемого ОАСК создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в Киеве

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова. 9 апреля стало известно, что суд арестовал на два месяца Зонтова.