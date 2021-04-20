Террористы обстреляли украинские позиции возле населенных пунктов Водяное и Золотое-4 из гранатометов, - Минобороны
С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
Так, недалеко от Золотого-4 враг открывал огонь из гранатометов различных систем. А возле Водяного противник вел обстрел позиций наших защитников из автоматических станковых гранатометов.
Боевых потерь среди наших защитников с начала текущих суток нет.
Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
