Новости Агрессия России против Украины
837 10

Террористы обстреляли украинские позиции возле населенных пунктов Водяное и Золотое-4 из гранатометов, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Так, недалеко от Золотого-4 враг открывал огонь из гранатометов различных систем. А возле Водяного противник вел обстрел позиций наших защитников из автоматических станковых гранатометов.

Боевых потерь среди наших защитников с начала текущих суток нет.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Топ комментарии
+3
Золотое... знакомое название. Это не там, где какой-то лидор современности делал громкие заявления?
показать весь комментарий
20.04.2021 14:32 Ответить
+3
Золоте4,це там же гнусава семітська повтора відвела війська з позицій?
показать весь комментарий
20.04.2021 14:33 Ответить
+2
Провокации бывают, но мы уверенно приближаемся к миру, - Зеленский о бое в районе Золотого./Четыреждыуклонист, какие могут быть к нему претензии.
показать весь комментарий
20.04.2021 14:45 Ответить
https://twitter.com/Vola08444204

https://twitter.com/Vola08444204 самі знаєте хто Плямиsтьій 07 @Vola08444204

https://twitter.com/Vola08444204 https://twitter.com/Vola08444204



Дехто пише, що Данілов написав заяву про звільнення з посади секретаря РНБО, скоріше за все - через погодження зеленого на тиху капітуляцію.
показать весь комментарий
20.04.2021 14:26 Ответить
Этот Дехто ещё писал что зеля всех олигархов пересадит, не верьте ему.
показать весь комментарий
20.04.2021 14:34 Ответить
она что-то знает по поводу капитуляции, не видит смысла приезжать
показать весь комментарий
20.04.2021 14:34 Ответить
20.04.2021 14:32 Ответить
20.04.2021 14:33 Ответить
Это уже пасхальное - 7 "перемирие"? Или все еще "неосяжно велике та всеобще"?
показать весь комментарий
20.04.2021 14:33 Ответить
20.04.2021 14:45 Ответить
Ну, ми, як і завжди - непвакуємо...
показать весь комментарий
20.04.2021 14:45 Ответить
Какой то односторонний "режим прекращения огня" - оккупанты херачат из всего что есть, а в ответ - тишина... И труппы наших бойцов... У нас же режим тишины... Спасибо Говнокомандующему ЗЕ!
показать весь комментарий
20.04.2021 17:12 Ответить
 
 