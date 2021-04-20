В рядах наемников РФ растет число небоевых потерь: на прошлой неделе - 7 безвозвратных и 16 санитарных, - разведка

Среди личного состава в подразделениях противника в ОРДЛО фиксируется постоянное увеличение небоевых потерь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой наданные ГУР.

Так, на прошлой неделе количество небоевых потерь вооруженных формирований Российской Федерации составило: безвозвратных - 7, санитарных - 16.

"Из-за распространения фейковых сообщений и беспочвенных обвинений в российских и местных СМИ, оккупанты пытаются переложить ответственность за гибель и ранения наемников на Вооруженные Силы Украины", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что командование российских оккупационных войск с 20 апреля усиливает меры по вербовке местного населения на военную службу в соединений и частей первого и второго армейских корпусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский наемник получил смертельное ранение в голову из-за неосторожного обращения с оружием в районе Горловки, - ОТГ "Північ"

"Так называемые "военные комиссариаты" оккупантов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях обязаны в течение десяти дней уточнить списки и наличие лиц, которые призываться принудительно", - сказано в сообщении.