Новости Агрессия России против Украины
3 288 10

В рядах наемников РФ растет число небоевых потерь: на прошлой неделе - 7 безвозвратных и 16 санитарных, - разведка

Среди личного состава в подразделениях противника в ОРДЛО фиксируется постоянное увеличение небоевых потерь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой наданные ГУР.

Так, на прошлой неделе количество небоевых потерь вооруженных формирований Российской Федерации составило: безвозвратных - 7, санитарных - 16.

"Из-за распространения фейковых сообщений и беспочвенных обвинений в российских и местных СМИ, оккупанты пытаются переложить ответственность за гибель и ранения наемников на Вооруженные Силы Украины", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что командование российских оккупационных войск с 20 апреля усиливает меры по вербовке местного населения на военную службу в соединений и частей первого и второго армейских корпусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский наемник получил смертельное ранение в голову из-за неосторожного обращения с оружием в районе Горловки, - ОТГ "Північ"

"Так называемые "военные комиссариаты" оккупантов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях обязаны в течение десяти дней уточнить списки и наличие лиц, которые призываться принудительно", - сказано в сообщении.

ликвидация (4067) Минобороны (9581) разведка (4228)
+2
Дохнуть москалі на нашій землі і це радує 👍🏼😁
20.04.2021 14:44 Ответить
+1
холодно-дощова весна в польових таборах ре фе "на укронапрямі" - це не тільки делірії з самострілами, а й срачка з "окопкою хворобою", коли мокрі ноги заживо гниють у кирзаках
нехай щастить
20.04.2021 14:43 Ответить
Комментировать
...лучше бы разведали, почему в ЗСУ ежедневные потери, а по результатам разведки - ликвидация виновника
20.04.2021 14:35 Ответить
...не учи отца и баста
20.04.2021 16:56 Ответить
...монитор только от соплей оттереть не забудь
20.04.2021 17:31 Ответить
холодно-дощова весна в польових таборах ре фе "на укронапрямі" - це не тільки делірії з самострілами, а й срачка з "окопкою хворобою", коли мокрі ноги заживо гниють у кирзаках
нехай щастить
20.04.2021 14:43 Ответить
А своих, погибших ребят, пересчитать и помянуть не хотите? Вас больше "нашалюдя" интересует...
20.04.2021 14:43 Ответить
Як в Беслані чи в Норд Ості? А правда що всі дружини моряків з Курська повії, чи фуйло збрехав?
20.04.2021 15:01 Ответить
Дохнуть москалі на нашій землі і це радує 👍🏼😁
20.04.2021 14:44 Ответить
 
 