Четвертая волна COVID-19 может быть более угрожающей из-за распространения новых штаммов, - Радуцкий

Еще не завершилась третья волна коронавируса, но уже следует готовиться к четвертой. Традиционно, сезон активного распространения вирусных заболеваний начинается осенью.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Ученые прогнозируют, что четвертая волна может быть более угрожающей из-за распространения новых штаммов коронавируса. В Индии недавно обнаружили "индийский" штамм, в состав которого входят две мутации вируса. Исследование этого штамма продолжается, он может оказаться опаснее "британского" и "южно-африканского", - пишет Радуцкий.

Кроме этого, он отмечает, что в первый год пандемии ученые считали, что повторное заражение коронавирусом возможно через 6-9 месяцев после перенесенной болезни. Украинские эпидемиологи проанализировали 1200 случаев повторного заражения "ковидом". Выводы неутешительны: чаще всего люди заражались через 3-4 месяца, иногда - 5 месяцев, были единичные случаи заражения через полтора месяца, отмечает эксперт.

"Поэтому видим, что высокий уровень антител в организме сохраняется недолго. Те пациенты, которые недавно переболели коронавирусом, могут инфицироваться уже осенью. Единственный выход предотвратить четвертую волну коронавируса - значительно ускорить темпы вакцинации. Израиль, США, Великобритания планируют провести вакцинацию всего взрослого населения уже через несколько месяцев. Украина может не успеть провакцинировать граждан к концу года. Темпы прививочной кампании являются неудовлетворительными. 4 апреля президент дал задание правительству разработать новый Национальный план вакцинации. Жду этот документ. Хочу увидеть четкие шаги, в соответствии с которыми Минздрав предлагает до конца года провакцинировать 70% населения страны", - отметил Радуцкий.

