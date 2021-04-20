РУС
Новости Коронавирус и карантин
2 668 26

Четвертая волна COVID-19 может быть более угрожающей из-за распространения новых штаммов, - Радуцкий

Еще не завершилась третья волна коронавируса, но уже следует готовиться к четвертой. Традиционно, сезон активного распространения вирусных заболеваний начинается осенью.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

 "Ученые прогнозируют, что четвертая волна может быть более угрожающей из-за распространения новых штаммов коронавируса. В Индии недавно обнаружили "индийский" штамм, в состав которого входят две мутации вируса. Исследование этого штамма продолжается, он может оказаться опаснее "британского" и "южно-африканского", - пишет Радуцкий.

Кроме этого, он отмечает, что в первый год пандемии ученые считали, что повторное заражение коронавирусом возможно через 6-9 месяцев после перенесенной болезни. Украинские эпидемиологи проанализировали 1200 случаев повторного заражения "ковидом". Выводы неутешительны: чаще всего люди заражались через 3-4 месяца, иногда - 5 месяцев, были единичные случаи заражения через полтора месяца, отмечает эксперт. 

"Поэтому видим, что высокий уровень антител в организме сохраняется недолго. Те пациенты, которые недавно переболели коронавирусом, могут инфицироваться уже осенью. Единственный выход предотвратить четвертую волну коронавируса - значительно ускорить темпы вакцинации. Израиль, США, Великобритания планируют провести вакцинацию всего взрослого населения уже через несколько месяцев. Украина может не успеть провакцинировать граждан к концу года. Темпы прививочной кампании являются неудовлетворительными. 4 апреля президент дал задание правительству разработать новый Национальный план вакцинации. Жду этот документ. Хочу увидеть четкие шаги, в соответствии с которыми Минздрав предлагает до конца года провакцинировать 70% населения страны", - отметил Радуцкий.

вакцина (3815) карантин (16729) Радуцкий Михаил (288) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+3
у раз антитела сохраняются недолго, значит с вакцин толку меньше, чем с намордников.
20.04.2021 14:47 Ответить
+2
20.04.2021 14:38 Ответить
+2
А кто в этой шобле специалист, начиная с самого верха? Клоун и его труппа.
20.04.2021 14:49 Ответить
Четвертая волна COVID-19 может быть более угрожающей из-за распространения новых штаммов, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 369
20.04.2021 14:36 Ответить
перевожу с зебильского языка: "Третью волну мы типа побороли героически, но в ту же секунду накрыло четвертой (пятая, шестая и т.д. уже ждут своей очереди)"
20.04.2021 14:38 Ответить
20.04.2021 14:38 Ответить
А кто в этой шобле специалист, начиная с самого верха? Клоун и его труппа.
20.04.2021 14:49 Ответить
А там п'ята, шоста....
20.04.2021 15:55 Ответить
У вас зебілів з часу скитацських сидільців одна суцільна хвиля з весни минулого року.
20.04.2021 14:39 Ответить
*китайських
20.04.2021 14:40 Ответить
"500 грн могут спасти гигантов мысли от 4й волны?" (С) или там ещё 9й вал по планах?
20.04.2021 14:43 Ответить
20.04.2021 14:47 Ответить
Да, дорого мы платим за свою глупость на выборах 19го. Многие жизнями.
20.04.2021 14:49 Ответить
Цього придурка вже давно пора заткнути. Крім як розганяти хвилі воно нічого не може. Все лякає та лякає. Третя хвиля, четверта, п,ята і т.д.
20.04.2021 14:51 Ответить
Шо за страшилка дебильная. Тут надо картину маслом как у Айвозовского изобразить ,Девятый вал' . Вто этим проймешь. А так одни санитары деградированые . Ни ума ни фантазии и за шо этим нездарам ковидмафи деньги платит? Ясно за шо за дерибан бюджета и мародерство.
20.04.2021 14:54 Ответить
а эти ублюдки все волны считают да в цвета области красят вместо того чтобы бороться с эпидемией !!! профи а ****...
20.04.2021 14:56 Ответить
Эпидемия психопатии вперемешку с соплями и фуфельными тестами.
20.04.2021 19:47 Ответить
и самое главное - вакцинацию проводят ДО эпидемии, или ПОСЛЕ, но не ВОВРЕМЯ эпидемии !!! (это знает любой студент врач и написано в любом справочнике по медицине)
20.04.2021 21:40 Ответить
Ну, как бы экстренно тоже проводят, но это не тот случай.
20.04.2021 21:44 Ответить
у "слуг народа" открывается анлим абонемент на "неплохо прибарахлиться"..
по их же докладам лечение среднего больного - это 45000грн, люди лечатся, выздоравливают или умирают за свой счёт, а разница идёт элитным зебилам..
карОч, жЫзнь у красав-жлобов-аниматоров удалась
20.04.2021 15:07 Ответить
ЗАТКНИТЕ КТО-НИБУДЬ ЭТОМУ ПРИДУРКУ ЕГО ВОНЮЧИЙ РОТ!
20.04.2021 16:13 Ответить
Вы еще девятую не видели....
20.04.2021 16:21 Ответить
Я вообще не вижу НИКАКОГО "ужаса" от ковмда !?
Вот уже и"3я волна" прошла, а мы НЕ ВАКЦИНИРОВАННЫЕ - НЕ ВЫМЕРЛИ !!
Это только ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что этот ковид не опасней ОБЫЧНОГО ГРИППА ! Просто полно дебилов вокруг , на страхах которых неплохо кое кто зарабатывает !
20.04.2021 16:54 Ответить
а СТРАШИЛКИ про "еще БОЛЕЕ опасные версии" - это потому что мир забил хер на вакцинацию... и кто то не множно не дополучил того на что расчитывал ! и пугает БОЛЬНИМИ опасностями, так как прошлые как то не очень подтолкнули людей на выброс бабла...
20.04.2021 16:56 Ответить
ух прісасалісь ...лошари. Відать надолго.
20.04.2021 21:36 Ответить
 
 