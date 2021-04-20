60 школ и 30 ПТУ пройдут оценку внедрения цифровых технологий с помощью онлайн-инструмента SELFIE, - Минобразования

В течение трех недель 60 школ и 30 учреждений профессионального образования оценят эффективность использования инновационных технологий и выяснят, на каком этапе цифрового развития они находятся, что именно надо усовершенствовать. Этот процесс будет происходить с использованием онлайн-инструмента SELFIE, впервые пилотируемый в Украине.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки по вопросам цифровизации Артур Селецкий сегодня, 20 апреля 2021, во время презентации SELFIE, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Поддержку в использовании инструмента украинскими заведениями предоставил Европейский фонд образования и Министерство цифровой трансформации.

"Из-за постоянной работы с учащимися в дистанционной форме отношение педагогов и директоров к цифровым технологиям очень изменилось. Теперь они не просто должны быстро научиться работать с новыми приложениями или сервисами, но и планировать работу с ними в будущем. В этом задании не обойтись без анализа. Благодаря поддержке партнеров мы предоставляем инструмент SELFIE, который поможет заведениям осуществить комплексный самоанализ. В то же время вместе с Минцифры готовим запуск отдельной версии цифрограмы для учителей, которая поможет педагогам объективно оценить свои цифровые навыки и понять, что нужно совершенствовать", - отметил Селецкий.

В Запорожской и Львовской областях инструмент будут пилотировать как школы, так и заведения профобразования. В Ивано-Франковской, Сумской, Херсонской, Ривненской, Черкасской, Черниговской, Донецкой и в г.. Киеве в пилотном проекте примут участие по три учреждения профессионального образования. Руководители учреждений будут иметь возможность настроить опрос с учетом требований заведения. После использования SELFIE в 10 областях и анализа результатов проекта возможность пройти такую самооценку будет во всех учебных заведениях.

"Сейчас этим бесплатным инструментом уже воспользовались тысячи учебных заведений с 74 стран мира. Поэтому мы очень ждем результаты украинского пилота, хотим услышать отзывы об использовании SELFIE от наших педагогов. Важно, что в проекте участвуют учреждения с различным техническим обеспечением, наполненностью учениками и из разных населенных пунктов - от маленьких сел до городов и областных центров. Мы увидим честный срез их цифровой подготовки и дальше сможем оценить результаты работы над ошибками ", - пояснила заместитель Министра цифровой трансформации Валерия Ионан.

Опрос является анонимным и добровольным. Для учеников он продлится не более 20-30 минут, а для учителей - максимум 40. Всего на заполнение анкеты предоставляется 2 часа. Пройти опрос участники смогут в любое удобное время, на различных цифровых устройствах, например на стационарных компьютерах, ноутбуках, смартфонах или планшетах.

После завершения опроса каждое учреждение получит доступ к интерактивному отчету о результатах опроса своих респондентов. Он поможет проанализировать текущее состояние дел и разработать план действий для развития цифровой трансформации в заведении.