Мы не должны отказываться от великого наследия, которое нам подарили выходцы из Украины Гоголь, Малевич, Булгаков и другие, - Ткаченко

Наша страна не должна отказываться от великого наследия, которое ей подарили выходцы из Украины, такие как: Николай Гоголь и Казимир Малевич.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы не должны отказываться от великого наследия, которое нам подарили выходцы из Украины. Мы должны о них помнить, это тоже часть нашей истории, часть того, чем мы можем гордиться. Поэтому, например, когда я говорил о Гоголе как об украинском писателе, я делал это сознательно, потому что он не просто рожден в Украине, а пользовался, собственно говоря, украинскими нарративами, многие произведения написаны об Украине. Точно так же нельзя отказываться, например, от Казимира Малевича", - сказал Ткаченко.

Он отметил, что далеко не все из них идентифицировали себя украинцами, поэтому можно разделять выходцев из Украины и украинских деятелей искусства. "Но не вспоминать о том, что Чехов восторгался Украиной, что Чайковский родом отсюда, было бы странно. Булгаков, само собой", - акцентировал министр.

По его словам, у каждого из них был свой нарратив, который он продвигал, "русского мира" или принадлежности конкретно к этой территории, поэтому здесь действительно необходимо разделять выходцев из Украины, и тех, кого действительно можно назвать украинцами.