Мы не должны отказываться от великого наследия, которое нам подарили выходцы из Украины Гоголь, Малевич, Булгаков и другие, - Ткаченко
Наша страна не должна отказываться от великого наследия, которое ей подарили выходцы из Украины, такие как: Николай Гоголь и Казимир Малевич.
Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы не должны отказываться от великого наследия, которое нам подарили выходцы из Украины. Мы должны о них помнить, это тоже часть нашей истории, часть того, чем мы можем гордиться. Поэтому, например, когда я говорил о Гоголе как об украинском писателе, я делал это сознательно, потому что он не просто рожден в Украине, а пользовался, собственно говоря, украинскими нарративами, многие произведения написаны об Украине. Точно так же нельзя отказываться, например, от Казимира Малевича", - сказал Ткаченко.
Он отметил, что далеко не все из них идентифицировали себя украинцами, поэтому можно разделять выходцев из Украины и украинских деятелей искусства. "Но не вспоминать о том, что Чехов восторгался Украиной, что Чайковский родом отсюда, было бы странно. Булгаков, само собой", - акцентировал министр.
По его словам, у каждого из них был свой нарратив, который он продвигал, "русского мира" или принадлежности конкретно к этой территории, поэтому здесь действительно необходимо разделять выходцев из Украины, и тех, кого действительно можно назвать украинцами.
В те, що огидний «Васіліса» міфопоетичної «Білої Ґвардії» - це й був булґаковський «домохозяин», свято вірило кілька поколінь радянських людей, щиро зачарованих романом як «історичним» (що безумовно свідчить на користь булґаковського хисту: таки «Мастер», послуговуючись Сталіновим улюбленим слівцем!) - а до того ж (що не менш важливо в історії успіху цього видатного фейку), позбавлених доступу до будь-яких альтернативних джерел інформації, «голосу другої сторони». («Біла Ґвардія» справді дуже тонко маневрує між «фікшин» і «нон-фікшин», і я давно мрію прочитати, замість «восторженного лепета» київських булґакознавців, що чисто як діти тішаться з упізнавання в тексті загублених камінчиків міської топографії, який-небудь кваліфікований розбір цього роману як видатного взірця пропаґандистської літератури - створеного не тільки за законами «худліту», а й за політтехнологіями тодішньої більшовицької журналістики: крім Ільфа з Петровим, більше нікому в російській літературі це так вдало не вийшло, Сурков-Дубовіцкій з усіма своїми потугами просто жалюгідний графоман!)
І можна тепер скільки завгодно трясти історичними документами, доводячи, що «все було зовсім не так», що насправді в Києві 1919 року «білі» мали ненабагато більше підтримки в населення, ніж сьогоднішня «вата», й запам'ятались головно єврейськими погромами, і що Булґаков писав, властиво, утопію, чи пак, а-топію: «Город» своєї мрії, фантазійний «русскій Кієв», у якому Булґакови, чи пак, Турбіни - то не якісь там сумнівні орловські приблуди, а, коли й не «аристократія», то принаймні ТЕЖ «біла кість», духовні господарі «Города» - інтеліґенція, «професура», словом, культурмісіонери «в лапах у мужиков» (міф, що в третьому поколінні неперервної трансляції спокусив і погубив Бузину, Чалєнка і цілу когорту їм подібних «аристократів»: страшна річ сила слова!), - але ніяка деконструкція міфа вже не скасує того незаперечного факту, що своєї головної мети втеклий зі свого-«несвого» Города син орловського батюшки-цензора цим романом таки домігся - «київської прописки», хай і заднім числом. І це вже назавжди. - О. Забужко https://www.radiosvoboda.org/a/27079412.html
Булгаков был чисто имперской гнидой, сначала царской, потом советской, которая четко и недвусмысленно отреклась от украинства и считал его какой-то детской болезнью.
Выходцы они могут быть откуда угодно, Козак и Матвиенко тоже выходцы. Много чести
Что за бред?
Не надо путать предмет русской литературы, который действительно нафиг не нужен, и классическую литературу, в которой есть и выходцы из Украины и иностранные авторы.
З Г+Г ЗНОВУ ЗАСМЕРДІЛО
Ідіотизм фрази власне у виділених словах.
у час Імперії "діячі культури та літератури"-імперські діячі..
національність значення не мала,а лише певний колорит...