РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7163 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
6 936 35

"Наркоманы, судимые, рассмотрим всех. Плюс карьерный рост до ефрейтора", - террористы зазывают в "отряд морпехов" всех подряд

Из-за нехватки желающих идти в ряды боевиков на Донбассе, главари террористических подразделений готовы брать всех подряд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Фейсбук сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Богатыри" мАрпехи 9 полка российско-оккупационных войск рассмотрят всех желающих. Смотрю, уже за атчизнуРодину мало кто собирается головы свои класть", - отметил Штефан.

Наркоманы, судимые, рассмотрим всех. Плюс карьерный рост до ефрейтора, - террористы зазывают в отряд морпехов всех подряд 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук о мобилизации российских войск на оккупированном Донбассе: "Будем отвечать зеркально"

Автор: 

боевик (16779) терроризм (18695) мобилизация (2904) Штефан Анатолий (114)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
"Наркоманы, судимые, рассмотрим всех"

В принципе, ничем не отличается от набора в партийные списки "слуг народа" на выборах в вр или местные советы.
показать весь комментарий
20.04.2021 14:59 Ответить
+14
"Наркоманы, судимые" - а разве это не было обязательным требованием к наемникам мордора в ОРДЛО?
показать весь комментарий
20.04.2021 14:57 Ответить
+7
"Карьерный рост до ефрейтора" - звучит особо заманчиво. "Наркоманы, судимые, рассмотрим всех. Плюс карьерный рост до ефрейтора", - террористы зазывают в "отряд морпехов" всех подряд - Цензор.НЕТ 5743
показать весь комментарий
20.04.2021 14:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...ага - крівих, косих і пріпадошних
а ще сволоту малоліток без жодних гальм
показать весь комментарий
20.04.2021 14:50 Ответить
"Карьерный рост до ефрейтора" - звучит особо заманчиво. "Наркоманы, судимые, рассмотрим всех. Плюс карьерный рост до ефрейтора", - террористы зазывают в "отряд морпехов" всех подряд - Цензор.НЕТ 5743
показать весь комментарий
20.04.2021 14:56 Ответить
16.5к это чего? Фублей? Что-то не особо они мясо ценят
показать весь комментарий
20.04.2021 14:57 Ответить
нет. там все серьезно платят в нефтедолларах...
показать весь комментарий
20.04.2021 15:01 Ответить
То есть 16500 нефтедолларов, свеженьких, только утром нарисованных
показать весь комментарий
20.04.2021 19:51 Ответить
Це близько 6300 гривень, капець.
показать весь комментарий
20.04.2021 15:03 Ответить
"Наркоманы, судимые" - а разве это не было обязательным требованием к наемникам мордора в ОРДЛО?
показать весь комментарий
20.04.2021 14:57 Ответить
та пох... Мы всеравно валить их всех подряд будем - а там пусть Господь Бог их сортирует..
показать весь комментарий
20.04.2021 14:59 Ответить
"Наркоманы, судимые, рассмотрим всех"

В принципе, ничем не отличается от набора в партийные списки "слуг народа" на выборах в вр или местные советы.
показать весь комментарий
20.04.2021 14:59 Ответить
у нас в городе все алкаши исчезли. все пошли служить. видел некоторых в форме это просто жуть куда идут бюджетные деньги....
показать весь комментарий
20.04.2021 15:00 Ответить
..а тебя чего не взяли? Или ты ..жуть...уже в таком состоянии..что лучше сэкономить бюджетные деньги?
показать весь комментарий
20.04.2021 16:37 Ответить
Эхма, даже лопаты дадут...😁
показать весь комментарий
20.04.2021 15:02 Ответить
На Донбасі нормальні люди давно виіхали , а залишилась п'янь і рвань , яким пофіг де жити і кому служити !
показать весь комментарий
20.04.2021 15:04 Ответить
Научат самозаколачиваться в гробы и самозакапываться?)))
показать весь комментарий
20.04.2021 15:04 Ответить
Зеленський підійде???
показать весь комментарий
20.04.2021 15:05 Ответить
По його діях скоже, що він і його монозброд вже там.
показать весь комментарий
20.04.2021 15:23 Ответить
не . не возьмут . там копать нужно . какая ни какая профессия . а Вовка только языком молоть умеет и гримасы корчить
показать весь комментарий
20.04.2021 15:26 Ответить
"Наркомани, засуджені, розглянемо всіх. Плюс кар'єрний ріст до єфрейтора", - терористи зазивають у "загін морських піхотинців" усіх підряд - Цензор.НЕТ 4632
показать весь комментарий
20.04.2021 15:09 Ответить
В связи с утратой карт минирования, нужно мясо, готовое умереть за молодую республику. Приходить со своими лопатами.
показать весь комментарий
20.04.2021 15:11 Ответить
при совковой армии была такая солдатская шутка: лучше иметь дочь проститутку чем сына ефрейтора.. так что выбор у лугандонских адептов Совка - широчайший... нехай щастить
показать весь комментарий
20.04.2021 15:11 Ответить
та . у нас в СН так же зазывают . правда карьерный рост стремительнее
показать весь комментарий
20.04.2021 15:23 Ответить
для кого байду придумали ? типа в рядах ВСУ одни трезвенники, спортсмены служат !
показать весь комментарий
20.04.2021 15:23 Ответить
можешь не извиняться . обойдемся и без твоих извинений . а на счет котлов . так местная гопота там не при делах . это москальская армия
показать весь комментарий
20.04.2021 15:30 Ответить
То есть рашенфашисты копать не будут, не их это, их дело - убивать, а наркоманы и алкаши пусть копают.
показать весь комментарий
20.04.2021 15:25 Ответить
Нічого сенсаційного, в "Слугу народу" теж так набирали кандидатів.
показать весь комментарий
20.04.2021 15:25 Ответить
"Наркомани, засуджені, розглянемо всіх. Плюс кар'єрний ріст до єфрейтора", - терористи зазивають у "загін морських піхотинців" усіх підряд - Цензор.НЕТ 5339
показать весь комментарий
20.04.2021 15:34 Ответить
"Наркомани, засуджені, розглянемо всіх. Плюс кар'єрний ріст до єфрейтора", - терористи зазивають у "загін морських піхотинців" усіх підряд - Цензор.НЕТ 1801
показать весь комментарий
20.04.2021 15:43 Ответить
ТАК ЭТО ПЕХМОРЫ !)
показать весь комментарий
20.04.2021 18:00 Ответить
МОРКОПЫ )
показать весь комментарий
20.02.2022 14:59 Ответить
Набор пушечного мяса: "Наркоманы, судимые, расстреляем всех".
показать весь комментарий
23.02.2022 15:56 Ответить
Сколько стоит шкура сепара-ополченца? 16500 руб чистыми или 6046,28 гривен по курсу.

Если за шкуру живого ополченца будут давать вознаграждение 10000 грн., как в 2014 году, то можно неплохо заработать.
показать весь комментарий
23.02.2022 16:13 Ответить
 
 