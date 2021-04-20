"Наркоманы, судимые, рассмотрим всех. Плюс карьерный рост до ефрейтора", - террористы зазывают в "отряд морпехов" всех подряд
Из-за нехватки желающих идти в ряды боевиков на Донбассе, главари террористических подразделений готовы брать всех подряд.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Фейсбук сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.
"Богатыри" мАрпехи 9 полка российско-оккупационных войск рассмотрят всех желающих. Смотрю, уже за атчизнуРодину мало кто собирается головы свои класть", - отметил Штефан.
а ще сволоту малоліток без жодних гальм
В принципе, ничем не отличается от набора в партийные списки "слуг народа" на выборах в вр или местные советы.
Если за шкуру живого ополченца будут давать вознаграждение 10000 грн., как в 2014 году, то можно неплохо заработать.