"Наркоманы, судимые, рассмотрим всех. Плюс карьерный рост до ефрейтора", - террористы зазывают в "отряд морпехов" всех подряд

Из-за нехватки желающих идти в ряды боевиков на Донбассе, главари террористических подразделений готовы брать всех подряд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Фейсбук сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Богатыри" мАрпехи 9 полка российско-оккупационных войск рассмотрят всех желающих. Смотрю, уже за атчизнуРодину мало кто собирается головы свои класть", - отметил Штефан.

