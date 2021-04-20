В СИЗО скончался Рудзько, который жестоко избил и пытался изнасиловать телеведущую Луговую в поезде "Киев-Мариуполь"

Виталий Рудзько, которого подозревают в избиении и попытке изнасилования телеведущей Анастасии Луговой летом 2020 года в поезде "Киев-Мариуполь", умер в СИЗО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила сама пострадавшая на своей странице в Facebook.

По ее словам, подозреваемый скончался еще 13 апреля, поэтому сегодняшнее заседание суда перенесли.

"Не буду слишком эмоциональной, но хочу сказать, что страх, в котором я жила все это время, переживала, что будет, когда Рудзько выйдет; найдет ли он меня, как дальше жить ... Так вот - этот страх умер вместе с ним! Но хочу подчеркнуть, что это не конец моего дела. Меня это не остановит! Мы будем отстаивать в суде свои права, потому что за то, что произошло, должен нести ответственность не только он", - написала Луговая.

По словам журналистки, в этой ситуации есть еще много вопросов и претензий к целой системе, которая не способна обеспечить безопасность пассажиров.

"Но на своем примере и благодаря вашей поддержке мы сможем создать прецедент, благодаря которому что-то действительно сдвинется в системе безопасности пассажиров и который позволит нам с вами в будущем быть уверенными в том, что наши права можно и нужно защищать", - отметила она.

"Хочу оставить эту фото здесь, как и всю боль и весь страх! И поблагодарить всех Вас, за то что вы всегда рядом и за вашу поддержку - она ​​мне очень нужна", - добавила Луговая.





Фото: Луговая/Facebook

Напомним, в феврале этого года в комментарии журналистам Луговая сказала, что в судебном заседании нападающий признал вину и извинился перед ней. Его адвокат подал справку, что у Рудзько вроде бы есть раковая опухоль в мозге. Но суд отказался приобщать этот документ. Информацию якобы не стали проверять из-за отсутствия у обвиняемого средств.

Инцидент произошел ночью 31 июля 2020-го, когда женщина ехала в купе со своим малолетним сыном. По информации пассажирки, один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции.