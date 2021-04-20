РУС
Новости Скандалы в Слуге народа
5 639 26

"Слуга народа" соберется на заседание фракции: обсудят вечеринку Тищенко и визит Шевченко к Лукашенко

"Слуга народа" соберется на заседание фракции: обсудят вечеринку Тищенко и визит Шевченко к Лукашенко

В четверг, 22 апреля, фракция "Слуга народа" соберется на заседание. На повестке дня - обсуждение ситуации с подпольной вечеринкой нардепа Николая Тищенко и визит нардепа СН Евгения Шевченко к с захватившему власть в Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом сообщила депутат от СН Юлия Гришина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В четверг заседание фракции "Слуга Народа" по Zoom. Обсудим: кандидата на пост министра энергетики; законы на следующую неделю и, конечно, ситуации с Николаем Тищенко и Евгением Шевченко", - рассказала нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" и Зеленский должны сделать все возможное, чтобы Тищенко сложил мандат, - экс-нардеп Левченко

Ранее стало известно, что"слуга народа" Шевченко в Беларуси встретился с Лукашенко: "Вас не просто уважают, а любят и ценят в Украине".

Ранее СМИ сообщали, что нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

Напомним, в конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Автор: 

Слуга народа (2668) Тищенко Николай (338) Шевченко Евгений Слуга народа (85) Гришина Юлия (34)
Топ комментарии
+11
Ватная фракция воры бандиты криминальные авторитеты открытые предатели это и есть СН отстой общества сливки дерьма это уже видно невооруженным глазом их надо потом под запрет как коммунистическую партию за их фашисткую идеологию и партию регионов за криминальную идеологию паханата а этих за предательство и продажу страны с молотка
20.04.2021 15:13 Ответить
+9
В каком кабаке соберутся? Велюр?
20.04.2021 15:18 Ответить
+3
Отчитаться с «видосиками в окопах» в фракционную инсту
20.04.2021 15:12 Ответить
Отчитаться с «видосиками в окопах» в фракционную инсту
20.04.2021 15:12 Ответить
Ну всё теперь расстреляют Тищенко или четвертуют
20.04.2021 15:12 Ответить
І помахають пальчиком. Но-но.
20.04.2021 15:13 Ответить
Комсомольські збори ? А з ЦК запросили рецидивіста Рубіновіча, Медведчука - "нацика"... ? Не цікаво, яке рішення може прийняти зграйка дебілів ? Дебільне...
20.04.2021 15:13 Ответить
Ватная фракция воры бандиты криминальные авторитеты открытые предатели это и есть СН отстой общества сливки дерьма это уже видно невооруженным глазом их надо потом под запрет как коммунистическую партию за их фашисткую идеологию и партию регионов за криминальную идеологию паханата а этих за предательство и продажу страны с молотка
20.04.2021 15:13 Ответить
В каком кабаке соберутся? Велюр?
20.04.2021 15:18 Ответить
Фракция не дает депутаток в баню., а он их свой кабак не пускает.Санкции остаются в силе
20.04.2021 15:28 Ответить
Колюня и шевченко выполнили своё задание - отвлекли людей от вагнергейта и ареста брата вовка со взяткой. Кто следующий будет? Верещук и бужанский?
20.04.2021 15:22 Ответить
Cпорю на вискарь, что им ничего не будет. Там весь СН бандитсвое украинофобское кодло
20.04.2021 15:23 Ответить
Выразят партийную озабоченность или мандатом по хлебалу
20.04.2021 15:23 Ответить
Не смешите мои помидоры. Соберут нонеймов посидят и разойдутся. Кловуны во всей красе.
20.04.2021 15:25 Ответить
фракция, партия "слуги", зеля - про всех пишут, что они должны реагировать на эту брутальную "вечеринку". а где наш министр аваков и его присные - уже давно должны были штрафы виписать и на общественные работы этих нарушителей. почему закон не работает?
20.04.2021 15:25 Ответить
какой штраф ? что он нарушил ?
20.04.2021 16:21 Ответить
Начнуть з предателей в тылу - с зекаманды.
20.04.2021 15:41 Ответить
засідання фрікції "шлюха урода"

"Слуга народу" збереться на засідання фракції: обговорять вечірку Тищенка і візит Шевченка до Лукашенка - Цензор.НЕТ 487
20.04.2021 15:41 Ответить
метко .. но точно .
20.04.2021 16:19 Ответить
Соберутся? В каком ресторане?
20.04.2021 16:08 Ответить
Ну и что что встретился с Лукашенко -в каком таком законе написано о запрете для депутата лично встречаться с кем либо . вона ваши депутаты с проститутками во время работы Рады перешептываются или фильмы смотрят --там разберитесь ." слуги обдолбанные " .....в прямом смысле И вполне возможно что .Шевченко будущий президент . по крайней мере не это ЗЕльоное чмо криворогое .
20.04.2021 16:18 Ответить
Что еще надо совершить депутату, чтобы его выгнать с депутатства. чтобы не позорили саму суть избранника народа? Сколько в последние годы гнили в депутатском сообществе. Напринимали законы не для улучшения жизни людей - а для своего процветания. Это ж каким идиотам надо быть чтоб в такое нелегкое время (война, пандемия) так себя вести., так подрывать авторитет своей партии и терять доверие своих избирателей. Гнать в шею.
20.04.2021 16:28 Ответить
а руководители фракции где?,
выгнать, что б не повадно было другим,
позорите президента
20.04.2021 16:50 Ответить
Тищенко пацанам фотки с вечеринки покажет, закуску и выпивку принесет - ну что с днюхи осталось... Посидят, побухают и разойдуться... работать в комитетах.
20.04.2021 17:19 Ответить
 
 