"Слуга народа" соберется на заседание фракции: обсудят вечеринку Тищенко и визит Шевченко к Лукашенко

В четверг, 22 апреля, фракция "Слуга народа" соберется на заседание. На повестке дня - обсуждение ситуации с подпольной вечеринкой нардепа Николая Тищенко и визит нардепа СН Евгения Шевченко к с захватившему власть в Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом сообщила депутат от СН Юлия Гришина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В четверг заседание фракции "Слуга Народа" по Zoom. Обсудим: кандидата на пост министра энергетики; законы на следующую неделю и, конечно, ситуации с Николаем Тищенко и Евгением Шевченко", - рассказала нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" и Зеленский должны сделать все возможное, чтобы Тищенко сложил мандат, - экс-нардеп Левченко

Ранее стало известно, что"слуга народа" Шевченко в Беларуси встретился с Лукашенко: "Вас не просто уважают, а любят и ценят в Украине".

Ранее СМИ сообщали, что нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

Напомним, в конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".