После взрыва складов в Чехии российские шпионы Чепига и Мишкин вернулись в Москву через Вену, - австрийские СМИ

Двое офицеров российской военной разведки, подозреваемые в подрыве чешского склада с боеприпасами в 2014 году, бежали на родину через аэропорт Вены "Швехат" спустя несколько часов после взрыва в Чехии.

Как передсет Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в статье австрийской газеты Kronen Zeitung.

"Те двое военных офицеров, которых сейчас ищет власть спустя семь лет после подрыва чешского склада боеприпасов, унесшего жизни двух человек, бежали на родину через аэропорт "Швехат" всего через несколько часов после взрыва", - пишет издание.

Отмечается, что этот побег "агентов-киллеров" происходил, очевидно, с согласия российского посольства в Вене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бабиш не исключает, что Чехия потребует от РФ компенсацию за ущерб от взрыва в Врбетице

BBC также сообщает подробности диверсии, осуществленной осенью 2014 года на складе боеприпасов в Врбетице (Чехия) сотрудниками в/ч "29155" российской военной разведки ГРУ.

Отмечается, что компании-оператору склада Imex Group перед этим пришло письмо якобы от Национальной гвардии Таджикистана. В нем содержалась просьба разрешить посещение склада двум мужчинам. К письму прилагались скан-копии паспортов этих мужчин - Руслан Табаров (Ruslan Tabarov) из Таджикистана и Николай Попа (Nicolaj Popa), гражданин Молдовы.

Как уже было установлено позже, на фотографиях этих паспортов были изображены двое российских оперативников, причастных к попытке убийства в британском Солсбери в 2018 году экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля - Анатолий Чепига (имя прикрытия - "Руслан Боширов") и Александр Мишкин ("Александр Петров").

Именно с паспортами на эти имена прикрытия - "Руслан Боширов" и "Александр Петров" - оба офицера российской разведки и прилетели в аэропорт Праги 11 октября 2014 года. Они находились в столице Чехии два дня, после чего 13 октября арендовали апартаменты в г. Острава, недалеко от склада с боеприпасами. Апартаменты были проплачены до 17 октября.

Впрочем, после взрыва на складе 16 октября эта пара сразу отправилась в аэропорт Вены и вылетела в Москву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия не рассматривает как акт государственного терроризма взрывы на складах, в которых подозреваются шпионы ГРУ "Петров" и "Боширов", - Бабиш

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

Читайте также: Взорванное российскими агентами на складах в Чехии оружие могло предназначаться для Украины, - чешские СМИ

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.

+14
я хренею с этих гейропейских секюрити - два известныз всему миру поца путешествуют и гадят по по всей Европе, а секретные службы жуют бутер и наблюдат
20.04.2021 15:13 Ответить
+11
цікаво, а які ще докази потрібні ситим єуропейсам, щоб зрозуміти: ********* є потенційною небезпекою для усього цивілізованого світу, а свинособаки - це не люди?
20.04.2021 15:14 Ответить
+10
В Болгарії також вибухали склади в 2014 році.

«У Болгарії у той же час було два вибухи складів ***********».
Головред The Insider вважає, що агенти ГРУ працювали не тільки в Чехії.

https://www.radiosvoboda.org/a/golovred-the-insider-vvazhaye-shcho-agenty-gru-pratsyuvaly-ne-tilky-v-chehiyi/31212812.html
20.04.2021 15:14 Ответить
я хренею с этих гейропейских секюрити - два известныз всему миру поца путешествуют и гадят по по всей Европе, а секретные службы жуют бутер и наблюдат
20.04.2021 15:13 Ответить
Так это было еще в 2014-м. Сейчас они небось уже кормят рыбок где-то в Москве-реке.
20.04.2021 15:54 Ответить
Не здивуюся якщо про диверсію москалів місцеві знали, але рукожопі москалі навіщось підірвали половину Чехії та отруїли половину Англії. Тому )(.йло їх і засвітило на увесь світ.
20.04.2021 16:34 Ответить
В Болгарії також вибухали склади в 2014 році.

«У Болгарії у той же час було два вибухи складів ***********».
Головред The Insider вважає, що агенти ГРУ працювали не тільки в Чехії.

https://www.radiosvoboda.org/a/golovred-the-insider-vvazhaye-shcho-agenty-gru-pratsyuvaly-ne-tilky-v-chehiyi/31212812.html
20.04.2021 15:14 Ответить
цікаво, а які ще докази потрібні ситим єуропейсам, щоб зрозуміти: ********* є потенційною небезпекою для усього цивілізованого світу, а свинособаки - це не люди?
20.04.2021 15:14 Ответить
На днях Вена сделает ***** и свинокацапской русне золотой освежающий дождик
После взрыва складов в Чехии российские шпионы Чепига и Мишкин вернулись в Москву через Вену, - австрийские СМИ - Цензор.НЕТ 8616
20.04.2021 15:15 Ответить
нихрена они не сделают... у них геи и трансгендеры в голове
20.04.2021 15:53 Ответить
Их права,без обязанностей....
20.04.2021 16:09 Ответить
к чему эти тупые констатации фактов, евроимпотенты??
20.04.2021 15:15 Ответить
красавцы, что можно сказать
и полный провал чешской контразведки
20.04.2021 15:16 Ответить
Тут не только Чешская, но и Немецкая, Английская, Австрийская и вообще ЕС
20.04.2021 15:18 Ответить
побег "агентов-киллеров" происходил, очевидно, с согласия российского посольства в Вене
Приготовится кацапским "послам" в Вене? - или пусть дальше гадют?
20.04.2021 15:18 Ответить
Агенты Жопа и Попа
20.04.2021 15:21 Ответить
не прошло и полгода... семь лет...
20.04.2021 15:23 Ответить
Знаете что странно в этой новости? То, что международных террористов в ней называют "офицерами российской военной разведки"! Что это за разведка такая - взрывать военные склады соседнего государства в мирное время???
20.04.2021 15:35 Ответить
ну... теперь, россия их защитит, замаскировав под сумочки из натуральной кожи
После взрыва складов в Чехии российские шпионы Чепига и Мишкин вернулись в Москву через Вену, - австрийские СМИ - Цензор.НЕТ 8377
20.04.2021 15:36 Ответить
не исключено, что они уже давно висят в виде абажуров в.... музее ГРУ
20.04.2021 17:55 Ответить
5 балов. Давайте дневники.
20.04.2021 15:39 Ответить
Молодцы, болгары - особенно Христо Грозев! Но это - не самое главное: оба этих террориста
получили в конце 2014 года звания "херой орды", оба специализируются на отравлениях и взрывах.За взрыв небольшого склада вряд-ли они получили бы эту награду - а вот за события в Доме профсоюзов, где произошло массовое отравление ваты неизвестным веществом и сваливание этого на украинцев - это да.Хорошо бы Христо Брозеву заняться вычислением этих вояк в Украине 2014 года, наверняка они там были.
20.04.2021 15:46 Ответить
Після вибуху складів у Чехії російські шпигуни Чепіга і Мишкін повернулися до Москви через Відень, - австрійські ЗМІ - Цензор.НЕТ 4374
20.04.2021 16:08 Ответить
---- Взрыв на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году нельзя считать ни актом терроризма, ни нападением России на Чехию. Такое мнение выразил чешский премьер-министр Андрей Бабиш, сообщило издание Aktuálně.cz

19 апреля.Бабиш заявил, что "агенты напали на товары для болгарского торговца оружием, который, вероятно, продавал это оружие государствам, воюющим с Россией". Взрыв не был актом государственного терроризма, а лишь нападением с целью уничтожить товары, принадлежавшие болгарскому торговцу оружием, пояснил Бабиш. ----
20.04.2021 16:35 Ответить
У нас взлетело на воздух несколько складов с боеприпасами и скорее всего от рук тех же шпили-вили. Сбушникам покуй потому что они в доле.
20.04.2021 16:57 Ответить
 
 