После взрыва складов в Чехии российские шпионы Чепига и Мишкин вернулись в Москву через Вену, - австрийские СМИ

Двое офицеров российской военной разведки, подозреваемые в подрыве чешского склада с боеприпасами в 2014 году, бежали на родину через аэропорт Вены "Швехат" спустя несколько часов после взрыва в Чехии.

Как передсет Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в статье австрийской газеты Kronen Zeitung.

"Те двое военных офицеров, которых сейчас ищет власть спустя семь лет после подрыва чешского склада боеприпасов, унесшего жизни двух человек, бежали на родину через аэропорт "Швехат" всего через несколько часов после взрыва", - пишет издание.

Отмечается, что этот побег "агентов-киллеров" происходил, очевидно, с согласия российского посольства в Вене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бабиш не исключает, что Чехия потребует от РФ компенсацию за ущерб от взрыва в Врбетице

BBC также сообщает подробности диверсии, осуществленной осенью 2014 года на складе боеприпасов в Врбетице (Чехия) сотрудниками в/ч "29155" российской военной разведки ГРУ.

Отмечается, что компании-оператору склада Imex Group перед этим пришло письмо якобы от Национальной гвардии Таджикистана. В нем содержалась просьба разрешить посещение склада двум мужчинам. К письму прилагались скан-копии паспортов этих мужчин - Руслан Табаров (Ruslan Tabarov) из Таджикистана и Николай Попа (Nicolaj Popa), гражданин Молдовы.

Как уже было установлено позже, на фотографиях этих паспортов были изображены двое российских оперативников, причастных к попытке убийства в британском Солсбери в 2018 году экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля - Анатолий Чепига (имя прикрытия - "Руслан Боширов") и Александр Мишкин ("Александр Петров").

Именно с паспортами на эти имена прикрытия - "Руслан Боширов" и "Александр Петров" - оба офицера российской разведки и прилетели в аэропорт Праги 11 октября 2014 года. Они находились в столице Чехии два дня, после чего 13 октября арендовали апартаменты в г. Острава, недалеко от склада с боеприпасами. Апартаменты были проплачены до 17 октября.

Впрочем, после взрыва на складе 16 октября эта пара сразу отправилась в аэропорт Вены и вылетела в Москву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия не рассматривает как акт государственного терроризма взрывы на складах, в которых подозреваются шпионы ГРУ "Петров" и "Боширов", - Бабиш

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

Читайте также: Взорванное российскими агентами на складах в Чехии оружие могло предназначаться для Украины, - чешские СМИ

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.