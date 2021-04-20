"36% украинцев хотели бы видеть вас своим президентом", - "слуга народа" Шевченко на встрече с белорусским диктатором Лукашенко. ВИДЕО
Нардеп "Слуги народа" в ходе встречи с захватившим власть в Беларуси "президентом" Лукашенко заявил, что более трети украинцев хотели бы видеть белорусского диктатора своим президентом.
Как передает Цензор.НЕТ, видео со встречи Шевченко и Лукашенко опубликовал приближенный к белорусским властям Telegram-канал "Пул первого".
"Меня многие могут обвинить, будто я говорю за весь украинский народ, но я знаю, и социология это показывает, что украинцы любят белорусский народ. Я просто высказываю мнение этих людей, не говорю, что это большинство или меньшинство, но их очень много. Социология показывает, что на сегодняшний день 36% украинцев хотели бы видеть вас, Александр Григорьевич, своим президентом", - сказал нардеп "Слуги народа".
Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко провел встречу с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция будет требовать от Шевченко объяснений.
В то же время исключенный из "Слуги народа" нардеп Дубинский заявил, что визит Шевченко к Лукашенко согласован с Офисом Президента и необходим для переключения внимания с вечеринки кума Ермака Тищенко.
В ходе встречи Лукашенко заявил , что лично распорядился организовать поставки электроэнергии в Украину по просьбе Владимира Зеленского.
Хотя бы потому, что Зеленский не закатывает украинцев в асфальт, и не называет подобное нормой жизни.
ты галимый пи*добол и лукашист, а не литвин.
После того, как 73% захотело Президентом - Блазня-нарика...
Возможно он и не очень ошибся с процентами.
1. Не хочет ли ... господин Шевченко выйти из фракции и сдать мандат? Ведь в Верховной Раде он оказался исключительно благодаря Зеленскому В.А и бренду «СН».
2. На кого работает этот любитель минского упыря, как оплачивается его труд и отражены ли данные доходы в его декларациях?
3. Не хочет ли Зеленский или его представители задать этому господину неудобные вопросы и сделать необходимые оргвыводы?
4. Если всего вышесказанного не произойдет, что мешает спроецировать сделанное господином Шевченко на всю украинскую власть?
5. Почему без маски?
(Вадим Довнар).
Сборище эталонных мудаков под чутким руководством ЗЕ.