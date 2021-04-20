"36% украинцев хотели бы видеть вас своим президентом", - "слуга народа" Шевченко на встрече с белорусским диктатором Лукашенко. ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" в ходе встречи с захватившим власть в Беларуси "президентом" Лукашенко заявил, что более трети украинцев хотели бы видеть белорусского диктатора своим президентом.

Как передает Цензор.НЕТ, видео со встречи Шевченко и Лукашенко опубликовал приближенный к белорусским властям Telegram-канал "Пул первого".

"Меня многие могут обвинить, будто я говорю за весь украинский народ, но я знаю, и социология это показывает, что украинцы любят белорусский народ. Я просто высказываю мнение этих людей, не говорю, что это большинство или меньшинство, но их очень много. Социология показывает, что на сегодняшний день 36% украинцев хотели бы видеть вас, Александр Григорьевич, своим президентом", - сказал нардеп "Слуги народа".

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко провел встречу с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция будет требовать от Шевченко объяснений.

В то же время исключенный из "Слуги народа" нардеп Дубинский заявил, что визит Шевченко к Лукашенко согласован с Офисом Президента и необходим для переключения внимания с вечеринки кума Ермака Тищенко.

В ходе встречи Лукашенко заявил , что лично распорядился организовать поставки электроэнергии в Украину по просьбе Владимира Зеленского.

