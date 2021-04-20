РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9939 посетителей онлайн
Новости
33 152 268

"36% украинцев хотели бы видеть вас своим президентом", - "слуга народа" Шевченко на встрече с белорусским диктатором Лукашенко. ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" в ходе встречи с захватившим власть в Беларуси "президентом" Лукашенко заявил, что более трети украинцев хотели бы видеть белорусского диктатора своим президентом.

Как передает Цензор.НЕТвидео со встречи Шевченко и Лукашенко опубликовал приближенный к белорусским властям Telegram-канал "Пул первого".

"Меня многие могут обвинить, будто я говорю за весь украинский народ, но я знаю, и социология это показывает, что украинцы любят белорусский народ. Я просто высказываю мнение этих людей, не говорю, что это большинство или меньшинство, но их очень много. Социология показывает, что на сегодняшний день 36% украинцев хотели бы видеть вас, Александр Григорьевич, своим президентом", - сказал нардеп "Слуги народа".

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко провел встречу с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция будет требовать от Шевченко объяснений.

В то же время исключенный из "Слуги народа" нардеп Дубинский заявил, что визит Шевченко к Лукашенко согласован с Офисом Президента и необходим для переключения внимания с вечеринки кума Ермака Тищенко.

В ходе встречи Лукашенко заявил , что лично распорядился организовать поставки электроэнергии в Украину по просьбе Владимира Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского

Автор: 

Лукашенко Александр (3647) Шевченко Евгений Слуга народа (85)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+147
от мразь !
показать весь комментарий
20.04.2021 16:03 Ответить
+126
боже мой. какое дно!!!!
они так вагнергейт хотят заглушить?
так вместо одного позора будут иметь два позора.
показать весь комментарий
20.04.2021 16:03 Ответить
+119
Боже ж мой! Какую же мразь затащил клоун в Верховную Раду!!!
показать весь комментарий
20.04.2021 16:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Да, жили мы с Лукашенко дружно, но после всего того, что творилось там в последнее время, - нахрен оно нам нужно.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:38 Ответить
Цей член пробив дно! Йому не місце в Верховній Раді! Це що- зборище колаборантів та відвертих зрадників?Зелепуцький! Роззуй нарешті очі, тобі в них плюють...
показать весь комментарий
20.04.2021 20:40 Ответить
гавно народа
показать весь комментарий
20.04.2021 20:42 Ответить
Конченное чмо!
показать весь комментарий
20.04.2021 20:42 Ответить
очередной ваЗЕлиновский Пи...ор, который должен болтаться на веревке как и весь этот Сброд!!!
показать весь комментарий
20.04.2021 20:49 Ответить
Серьезно у нас 36 % мазохистов-любителей крепкой дубинки . А ну зеботики на 1-2-3 рассчитайся
показать весь комментарий
20.04.2021 20:52 Ответить
хто цього ***...ната послав до Білоруського диктатора?
показать весь комментарий
20.04.2021 20:54 Ответить
Добре буде ****** ити лукошонко фанів доБілорусі,а )(уйлофілів до Ерефії.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:57 Ответить
Ну пусть Лукашенко порадуется, но это не правда.
показать весь комментарий
20.04.2021 21:17 Ответить
Правда правда є така думка особливо у робітників і селян. Подивіться у ютюбі скільки просмотрів за його висловлювання, як він своїх чиновників чихвосте.
показать весь комментарий
20.04.2021 21:23 Ответить
Правда, бо нам далеко до рівня Білорусі. Вони живуть набагато краще.
показать весь комментарий
21.04.2021 08:00 Ответить
- И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет....
показать весь комментарий
20.04.2021 21:17 Ответить
Зе-бидло керує країною... Сумно...
показать весь комментарий
20.04.2021 21:21 Ответить
А вот если разбираться по делу. Кто лучше, Зеленский или Лукашенко?
показать весь комментарий
20.04.2021 21:22 Ответить
Лукашенко раза 10, минус его только в одном что сильно под РФ лег.
показать весь комментарий
20.04.2021 21:24 Ответить
Зеленский хотябы уважает свой народ, в отличие от Луки,который плюет на вас литвинов
показать весь комментарий
20.04.2021 21:33 Ответить
"Лукашенко заявил , что лично распорядился организовать поставки электроэнергии в Украину https://censor.net/ru/news/3260911/lukashenko_zayavil_o_postavkah_elektroenergii_v_ukrainu_po_prosbe_zelenskogo" - чомусь ніхто не звернув увагу на цю заяву Лукашенка. Зелений невіглас знищує українських виробників електроенергії і дає можливість диктатору заробляти гроші на українцях. Я навіть уявити не можу, що було б, якби це зробив Порошенко, тут би і нацкорпус з нацдружинами ганявся за Порохом і волав би про зраду, вимагали б відставки. А що ми бачимо по відношенню до невігласа, що сидить в президентському кріслі? - повна тиша, начебто все так, як треба. Ну що можна спитати з дурака? Дураку все пробачається, адже він дурак і шкодить державі по дурості.
показать весь комментарий
21.04.2021 08:34 Ответить
Лукашенко заявил что выиграл выборы с результатом 83% и вы ему верите?
показать весь комментарий
21.04.2021 14:19 Ответить
https://censor.net/ru/user/323575, а хто ще міг просити Лукашенка поставляти електроенергію до України, адже вона по факту надходить до нас з Білорусі? А хто зателефонував Лукашенку про те, що в їхній країні знаходиться терористична група, тобто вагнерівці, і вказали їхнє місце знаходження?
показать весь комментарий
21.04.2021 14:34 Ответить
на ети вопросы пока что даже у следствия и журналистов нет ответов,а вы уже все знаете?
показать весь комментарий
21.04.2021 15:06 Ответить
Сомневаюсь, что адекватный белорус стал бы задавать такой вопрос.
Хотя бы потому, что Зеленский не закатывает украинцев в асфальт, и не называет подобное нормой жизни.
показать весь комментарий
20.04.2021 22:07 Ответить
И у нас никого не закатывают.
показать весь комментарий
20.04.2021 22:08 Ответить
Как минимум 8 убитых с 9 августа, 1000+ в тюрьмах, тысячи избиты, сотни прошли пытки, около 45 тысяч "административные" аресты.
ты галимый пи*добол и лукашист, а не литвин.
показать весь комментарий
20.04.2021 22:12 Ответить
"8 убитьіх", а ви отщепенцьі білоруського народу хотіли мінімум 8 000? Малою кров'ю Лука врятував Білорусь, хоч ви змусили його знову вдатися до раші. Покидьки п'ятої колони. Бо ви не хотіли ні ЄС, ні змінити прапор, ніяких вимог, тільки змінити бацьку, який став прозахідним після подій на Донбасі. А тепер повтікали з країни і злобствуєте, що народ за Луку.
показать весь комментарий
21.04.2021 07:38 Ответить
А это не беларус, это существо под названием лукашистский тролль. Это даже не человек, так, гнида, как и его хозяин диктатор.
показать весь комментарий
20.04.2021 22:12 Ответить
Прошу Админа банить тараканьих отщепенцев-недобитков и наконец заменить красную лукашистскую зелень на истинный флаг Беларуси. Будь ласка.
показать весь комментарий
20.04.2021 22:14 Ответить
В спам таких отправляй, что не видно было этой мрази.
показать весь комментарий
20.04.2021 22:17 Ответить
бреше що 36...73% хочуть
показать весь комментарий
20.04.2021 21:24 Ответить
прежде чем писать эту хрень, прикинь, что если 73% хотят агрофюрера, то тебе тут не жить, правда ? что будеш делать ?
показать весь комментарий
21.04.2021 00:37 Ответить
Хватае тормозів в Україні ...
показать весь комментарий
21.04.2021 02:08 Ответить
обьясните етому дебилу Шевченко,что целуя #опу етому таракану Луке, он нарывается на ненависть всего беларуського Народа!
показать весь комментарий
20.04.2021 21:36 Ответить
это что было?????!!!!! что за бред????
показать весь комментарий
20.04.2021 21:41 Ответить
Господи, як соромно за нашу країну! Що такі запроданці/дилетанти, представляють Україну на вищому рівні! І це майже у всіх галузях. Просто жахає, до чого приведе Україну їх правління ще за три роки їх каденції?! І ми все терпимо. "Кухарка" не може правити державою!!!
показать весь комментарий
20.04.2021 22:05 Ответить
кто этого черта туда послал? эта мразь цинично унижает мою страну.
показать весь комментарий
20.04.2021 22:25 Ответить
Ну...
После того, как 73% захотело Президентом - Блазня-нарика...
Возможно он и не очень ошибся с процентами.
показать весь комментарий
20.04.2021 22:42 Ответить
"То ли украинский манкурт привез для белорусского узурпатора какое-то сообщение, то ли последнему нужно демонстрировать встречи хоть с кем-то, но возникшие ранее вопросы становятся еще более актуальными:
1. Не хочет ли ... господин Шевченко выйти из фракции и сдать мандат? Ведь в Верховной Раде он оказался исключительно благодаря Зеленскому В.А и бренду «СН».
2. На кого работает этот любитель минского упыря, как оплачивается его труд и отражены ли данные доходы в его декларациях?
3. Не хочет ли Зеленский или его представители задать этому господину неудобные вопросы и сделать необходимые оргвыводы?
4. Если всего вышесказанного не произойдет, что мешает спроецировать сделанное господином Шевченко на всю украинскую власть?
5. Почему без маски?
(Вадим Довнар).
показать весь комментарий
20.04.2021 22:44 Ответить
конченое животное, и одно и второе
показать весь комментарий
20.04.2021 23:12 Ответить
Це триндець, панове ! Позорисько !
показать весь комментарий
20.04.2021 23:48 Ответить
Навіть наш Садовий допер, що треба відмовитись від білорусько-кацапських МАЗів. А це чмо меле таку фігню.
показать весь комментарий
20.04.2021 23:50 Ответить
Ваш Садовий -- антиукраїнська гнида, падлюка, яка завжди ставила палки в колеса українській владі.
показать весь комментарий
21.04.2021 07:45 Ответить
що?
показать весь комментарий
21.04.2021 10:22 Ответить
нічого дивного тут немає. десь 36% проголосували за зеленського в першому турі. припускаю що це одні ті ж самі довбойоби, яким немає різниці кого обирати президентом.
показать весь комментарий
21.04.2021 00:41 Ответить
https://****.com/view/2ra786 Малорос Є.Шевченко і диктатор Лука
показать весь комментарий
21.04.2021 01:03 Ответить
Як бачимо, білоруський народ задоволений (був і є) таким "диктатором". Провокації газпромівських тіхановцьких, бабариків і цепкалів добилися, чого хотіли -- повернення Луки в обійми путлера.
показать весь комментарий
21.04.2021 07:50 Ответить
Не напрягайся троля-ля, луку ненавидят процентов 80 беларусов и для нас он не президент, его никто не избирал.
показать весь комментарий
21.04.2021 08:57 Ответить
Конченный ЗЕидиот. Зебобики, жрите теперь свое дерьмо.
показать весь комментарий
21.04.2021 01:10 Ответить
Это СН, детка...
Сборище эталонных мудаков под чутким руководством ЗЕ.
показать весь комментарий
21.04.2021 01:47 Ответить
Позорит фамилию
показать весь комментарий
21.04.2021 04:58 Ответить
это просто один из недососов - малоросов ***** . и у нас в ВР их штук 100 таких и ***** об этом знает и хочет провернуть крымский сценарий по всей УКРАИНЕ . а такие подонки ему будут помогать
показать весь комментарий
21.04.2021 06:48 Ответить
Известная гнида
показать весь комментарий
21.04.2021 07:05 Ответить
ЧТО ЭТО БЫЛО?!!!!
показать весь комментарий
21.04.2021 07:06 Ответить
вся эта зе-шобла - подонки .... больше цензурных слов нет
показать весь комментарий
21.04.2021 07:27 Ответить
Просто обыкновенная дрянь.
показать весь комментарий
21.04.2021 08:01 Ответить
Єслі би стрілял-бамбил, як припустимо у Мн'ямі, то відсоток дрочерів був би ще вищим. ********** наші земелі "тверду руку". І ще мають цілковито абсурдне переконання ,що у випадку чого, їх та рука не торкнется.
показать весь комментарий
21.04.2021 08:03 Ответить
Когда же это дерьмо закончится?, наследие тупого совка, допускаю изобилие лукоублюдков в Беларуси, но Украина уже давно имеет свободу и демократический выбор, а ни как не успокоит этих генетических совков.
показать весь комментарий
21.04.2021 09:05 Ответить
и за этих предателей проголосвало 73% ?? какое позорище
показать весь комментарий
21.04.2021 09:37 Ответить
Українці хочуть бачити як лука на гілляці теліпається ...
показать весь комментарий
21.04.2021 09:54 Ответить
У "СН" набирають за принципом зворотнього відбору: мерзотники, ідіоти, нікчеми і продисвіти.
показать весь комментарий
21.04.2021 09:59 Ответить
Ну якщо однопартійці цього шевченка в очко нi отимеют в прямому ефірі, то Зеле - ганьба !!
показать весь комментарий
21.04.2021 10:06 Ответить
36% мечтают о дубинке ОМОНа в жопе? Все может быть. Я этому нариду уже не удивляюсь.
показать весь комментарий
21.04.2021 10:15 Ответить
Даже никто из жопоблоковцев не додумался ехать лизать задницу нерукопожатному узурпатору лукашу. Но в слугах всегда найдется кто-то кто сделает очередной зашквар хуже предыдущего.
показать весь комментарий
21.04.2021 10:15 Ответить
это оказался младший брат Мертвечука, тот к Путлеру ездил, а этот к агрофюреру, щаз ему санкции вводить будут
показать весь комментарий
21.04.2021 11:00 Ответить
ну де такого Дибіла можна було знайти.ну дибіл з великої букви .
показать весь комментарий
21.04.2021 10:16 Ответить
Бужанський, Дубінський, цей (прости, Господи) Шевченко - такого відбірного лайна обраного в одній партії не було з часів Якубовича
показать весь комментарий
21.04.2021 10:21 Ответить
Ну и ******* же этот ваш Шевченко...Хорошо задницу лижет
показать весь комментарий
21.04.2021 10:29 Ответить
Звичайний колаборант. Якого треба віддати під суд. Жыве Беларусь!
показать весь комментарий
05.07.2021 12:36 Ответить
Так образити агрофюрера. Який до менше 80 % не звик
показать весь комментарий
05.07.2021 12:36 Ответить
Страница 3 из 3
 
 