Ляшко рекомендует планировать летний отдых на территории Украины, в "зеленых" зонах и местах, где меньше людей

Отдых летом 2021 года из-за эпидемии коронавируса украинцам лучше планировать внутри страны, а не за границей. Нынешнее лето будет подобным тому, которое было в 2020 году.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "1+1", передает Цензор.НЕТ.

Так, Ляшко объяснил, что летом 2021 года из-за коронавируса не все страны и не все оздоровительные учреждения будут открыты для украинцев. Поэтому в Минздраве ожидают, что в этом году лето будет подобным прошлогоднему.

"Лето будет напоминать лето 2020 года. Не все страны откроют свои учреждения для оздоровления туристов. Поэтому у меня рекомендация на лето 2021 года: планировать отдых на территории Украины, планировать отдых в "зеленых" зонах, в местах где есть меньшее скопление людей, где можно спокойно отдохнуть, не подвергая себя опасности", - высказался заместитель главы Минздрава.

Напомним, по состоянию на 20 апреля в Украине лабораторно подтверждено 1 961 956 случаев заболевания COVID-19, за сутки – 8 940 новых случаев.

это чтобы не засекли ляшко, степанова и прочих слуг урода с вислюком - на зарубежных укрортах... особенно в Омане и Катаре.. да и в Париже))
20.04.2021 15:58 Ответить
А чтобы исключить всякие инфекции вместо людей должны быть восковые куклы. Владимир Александрович поступает именно так.
20.04.2021 16:02 Ответить
Зеленский тоже будет у нас отдыхать?То ест ьОмана и Катара не будет?
20.04.2021 16:02 Ответить
А чтобы исключить всякие инфекции вместо людей должны быть восковые куклы. Владимир Александрович поступает именно так.
Зеленский тоже будет у нас отдыхать?То ест ьОмана и Катара не будет?
А він сам собі - "зелена зона"... "Дика і неорана"... Особливо, в голові...
20.04.2021 16:24 Ответить
О как...а ленка уже четвертый день по Парижу шарится....шопингует....а вовчик пакеты с покупками следом носит.. и в Украину не возвращаются....
20.04.2021 16:16 Ответить
А цей придурок законодавство України, читав? Починається сезон гніздування, виведення дітлахів дикими тваринами.... І з природоохоронному законодавстві прямо сказано про обмеження, а то і пряму заборону виїзду на територію "зелених зон"... "Дебіли, ***...".
20.04.2021 16:23 Ответить
Не певен, що у підлеглих степашкі буде час на лікування енцефаліту, х. Лайма тощо.
20.04.2021 16:58 Ответить
Щодо хвороби Лайма - не чув, щоб в Україні з"явилися її переносчики у місцевому тваринному світі - були випадки захворювання, але люди хворобу привозили з тропіків. Кліщевий енцефіліт поки що обмежений Кримом. "Постаралися" чи-то при Хрущові, чи-то при Брєжнєві. Завезли, для акліматизації, білок-телеуток, з Алтаю. Білки розчинилися в популяції місцевої кримської білки, а іксодові кліщі -носії кліщевого енцефаліту, які приїхали на цих білках, розмножилися і розселились по Криму. З тих часів вони колонізували всю територію Криму і вже добралися до Перекопу...
20.04.2021 17:07 Ответить
да. отдыхайте еще пару лет в Украине пока есть возможность. скоро аграрии распашут все. а их кукуруза с подсолнухом вытянут из земли всю воду...
20.04.2021 16:52 Ответить
Кормить клещей.. благо их там с каждым днем все больше и больше.. А там и комары подоспеют. .
20.04.2021 17:03 Ответить
Рекомендует вытоптать заповедники и заказники до основания?
Задрали уроды с кострами и шашлыками в заповедной зоне.
Менты ноль эмоций.
20.04.2021 17:03 Ответить
идиот
20.04.2021 21:44 Ответить
