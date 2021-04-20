Ляшко рекомендует планировать летний отдых на территории Украины, в "зеленых" зонах и местах, где меньше людей

Отдых летом 2021 года из-за эпидемии коронавируса украинцам лучше планировать внутри страны, а не за границей. Нынешнее лето будет подобным тому, которое было в 2020 году.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "1+1", передает Цензор.НЕТ.

Так, Ляшко объяснил, что летом 2021 года из-за коронавируса не все страны и не все оздоровительные учреждения будут открыты для украинцев. Поэтому в Минздраве ожидают, что в этом году лето будет подобным прошлогоднему.

"Лето будет напоминать лето 2020 года. Не все страны откроют свои учреждения для оздоровления туристов. Поэтому у меня рекомендация на лето 2021 года: планировать отдых на территории Украины, планировать отдых в "зеленых" зонах, в местах где есть меньшее скопление людей, где можно спокойно отдохнуть, не подвергая себя опасности", - высказался заместитель главы Минздрава.

Напомним, по состоянию на 20 апреля в Украине лабораторно подтверждено 1 961 956 случаев заболевания COVID-19, за сутки – 8 940 новых случаев.