Во Львовском Охматдете лечат младенца с коронавирусом. Состояние тяжелое, - директор больницы Бурда

В Львовской областной детской больнице "Охматдет" уже в течение пяти дней лечат младенца с тяжелым течением COVID-19. Ребенок родился у женщины, больной коронавирусом.

Об этом на брифинге сообщила директор больницы Александра Бурда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ребенок к нам попал в конце прошлой недели с подтвержденным ПЦР, родился от матери, больной коронавирусом. Состояние младенца тяжелое, есть подозрение на синдром Кавасаки. Сейчас ребенок дообследуется и получает комплексное лечение. Спрогнозировать дальнейшее течение коронавируса у новорожденного трудно, нам не хватает опыта, но мы постоянно консультируемся со специалистами", - рассказала Бурда.

По словам врача, сейчас в Львовском Охматдете на лечении находится 16 пациентов с коронавирусом, в основном, это дети 2-3 лет. На прошлой неделе в больнице находились два пациента, которые имели сахарный диабет и COVID-19, но они выздоровели и выписаны домой.

Бурда отметила, что за все время пандемии коронавируса у детей на Львовщине в прошлом году было пролечено около 500 пациентов, а за 3,5 месяца этого года - 301. Максимальное количество детей, одновременно находившихся в больнице, было в марте - это 120 пациентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загруженность COVID-коек в медучреждениях Киева превышает 70%. Растет число детей, нуждающихся в кислородной поддержке, - Кличко

бедное дитя, мать скорее всего ковид-диссидентка.
20.04.2021 16:01 Ответить
Боже, поможи
20.04.2021 16:15 Ответить
Малий,тримайся!
20.04.2021 17:16 Ответить
 
 