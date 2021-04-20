22 апреля в Украину должны прибыть 367 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca: их используют за 2-3 дня, - Ляшко

Министерство здравоохранения Украины ожидает на новую поставку вакцин от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX. Партию вакцин AstraZeneca могут доставить в Украину уже в четверг, 22 апреля.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У нас в ближайшие дни, вот уже на 22 апреля, был запланирован очередной рейс и поставка вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы (COVAX - ред.). Это 367 тысяч доз", - сообщил он.

По словам Ляшко, Минздрав намерен использовать все полученные в рамках COVAX вакцины за 2-3 дня.

"Мы хотим ее использовать буквально за 2-3 дня, чтобы показать способности системы здравоохранения. Когда я говорю, что мы готовы и можем делать 90-100 тысяч минимум в день, в это не верят, но я думаю, что в ближайшее время мы это покажем", - подчеркнул главный санврач.