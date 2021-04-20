РУС
1 438 22

22 апреля в Украину должны прибыть 367 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca: их используют за 2-3 дня, - Ляшко

Министерство здравоохранения Украины ожидает на новую поставку вакцин от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX. Партию вакцин AstraZeneca могут доставить в Украину уже в четверг, 22 апреля.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У нас в ближайшие дни, вот уже на 22 апреля, был запланирован очередной рейс и поставка вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы (COVAX - ред.). Это 367 тысяч доз", - сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Процесс вакцинации почти провальный по всему миру, - Степанов

По словам Ляшко, Минздрав намерен использовать все полученные в рамках COVAX вакцины за 2-3 дня.

"Мы хотим ее использовать буквально за 2-3 дня, чтобы показать способности системы здравоохранения. Когда я говорю, что мы готовы и можем делать 90-100 тысяч минимум в день, в это не верят, но я думаю, что в ближайшее время мы это покажем", - подчеркнул главный санврач.

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)
+4
колют по 1000 в день и тут 2-3 дня)
20.04.2021 16:04 Ответить
20.04.2021 16:04 Ответить
+2
Ляшко, считать не умеешь? 15 тысяч в день прививают в Украине, 3 дня это 50 тысяч максимум а не 367 тысяч доз
20.04.2021 16:23 Ответить
20.04.2021 16:23 Ответить
+1
шо ви гаварітє...а коли ж тоді мені звичайній людині діждатися її? від дії нє ответа ні прівєта...самому дзвонити у центри вакцинації та питати
20.04.2021 16:07 Ответить
20.04.2021 16:07 Ответить
колют по 1000 в день и тут 2-3 дня)
20.04.2021 16:04 Ответить
20.04.2021 16:04 Ответить
с языка сорвали. по 10-15 тысяч в день колят а тут 360 тысяч доз на 3 дня. пипец наверное перекинут по быстряку.
20.04.2021 16:09 Ответить
20.04.2021 16:09 Ответить
вірю у два тижня, не вірю у три дня.
20.04.2021 16:53 Ответить
20.04.2021 16:53 Ответить
Максимум кололи 20к (это окруление вверх). 360/20= 2,5 недели. И это в идеальном случае! Верить заявлениям *********, себя не уважать.
20.04.2021 17:56 Ответить
20.04.2021 17:56 Ответить
нашо вірить зелебобам, коли є статистика.https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
показать весь комментарий
20.04.2021 17:57 Ответить
В офіційних заявах буда цифірь 19000 з копійками на добу. Я брав оптимістичну ноту)
20.04.2021 18:13 Ответить
20.04.2021 18:13 Ответить
В офіційних заявах вони як і зараз казали, що можуть вийти на 20 000 на добу, а не вийшли. 19 858 було лише один раз 9 квітня і 19 097 1 квітня.
20.04.2021 18:41 Ответить
20.04.2021 18:41 Ответить
Ви доводите, що я не помилився в ідельних) розрахунках. Дакую, але для чого це мені?
20.04.2021 18:57 Ответить
20.04.2021 18:57 Ответить
це питання задай собі. ти ж все строчиш відповіді.
20.04.2021 18:59 Ответить
20.04.2021 18:59 Ответить
??? А ви відповіді не строчите? Ви їх милостиво доводите до холпів, як божі одкровення?
З інагурацією вас) В палаті поповнення.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:07 Ответить
а, ти про "вірить" у майбутні обіцянки. так.
20.04.2021 18:01 Ответить
20.04.2021 18:01 Ответить
колють по 10 000 і 15 000 в день, то у неділю 1000, українці у неділю відпочивають.
показать весь комментарий
20.04.2021 16:52 Ответить
І по 3333 колять! І менше(
показать весь комментарий
20.04.2021 18:14 Ответить
це такі низькі дані на вихідних. ну не коляться українці на вихідних. ну така в них національні вада. і так само і плр тестів меньше і захворівших меньше. у всіх вихідний і у віруса теж.
показать весь комментарий
20.04.2021 18:43 Ответить
шо ви гаварітє...а коли ж тоді мені звичайній людині діждатися її? від дії нє ответа ні прівєта...самому дзвонити у центри вакцинації та питати
20.04.2021 16:07 Ответить
20.04.2021 16:07 Ответить
Ляшко, считать не умеешь? 15 тысяч в день прививают в Украине, 3 дня это 50 тысяч максимум а не 367 тысяч доз
20.04.2021 16:23 Ответить
20.04.2021 16:23 Ответить
ну по четвергам було по 19 000. це зараз після появи інших видів вакцин показники упали.
показать весь комментарий
20.04.2021 16:55 Ответить
по идее возможно, но организовать надо постараться
показать весь комментарий
20.04.2021 16:54 Ответить
вони показали що по четвергам можуть 20 000. якби могли більше, то залишки б не кисли вже другий тиждень, викололи б вже.
показать весь комментарий
20.04.2021 17:03 Ответить
маловато будет
показать весь комментарий
20.04.2021 17:46 Ответить
Приурочили ко дню рождения дедушки Ленина?
показать весь комментарий
20.04.2021 18:29 Ответить
Підсвідомий суботнік до дня народження Вождя.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:09 Ответить
 
 