"Наша цель - сдержать Россию, успокоить Украину и снизить эскалацию ситуации", - глава МИД Великобритании Рааб
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил во вторник, что Великобритания серьезно обеспокоена наращиванием российских войск на границе с Украиной и призвал к деэскалации ситуации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"У нас есть серьезные опасения по поводу недавнего наращивания российских войск на границе с Украиной", - сказал Рааб во вторник в британском парламенте.
"Мы работаем с нашими союзниками... и наша цель - сдержать Россию, успокоить Украину и снизить эскалацию ситуации", - отметил Рааб.
Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.
По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://kiev-konditer.ru/assortiment/konfety-na-razves/49-monblan-sezam.html
Президент ПАСЕ попросил делегата от Украины покинуть зал из-за украинского флага
А.Гончаренко: "Я показал флаг Украины с дырками от российских пуль. Флаг бойца, который воевал на Донбассе. И после этого президент ПАСЕ Хендрик Демс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями"
Будапештский меморандум Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия Дата подписания: 05.12.1994 Дата вступления в силу: 05.12.1994 Украине надо искать настоящих союзников,
Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине их обязательства согласно с принципами Заключительного акта СБСЕ ( 994_055 ) уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины.http://kiev1.org/budapesht-m.html+ l+Франция как одна из стран, которая присоединилась к Будапештскому меморандуму
Так що Україна ще повинна пропонувати ти так і не висрав, коцап. Скажеш чи знов обпоносишся ???
А мантра они дают или дадут если вот-вот и все когда кто-то нападет тогда конечно...
Меня лично не сильно успокаивает. Просто парней молодых положат, пока под прикрытием британских кораблей будут майно ,казну ,музеи вывозить. Я не говорю что не надо сопротивляться ,а наоборот надо . Но не надо очаровываться.
А надо спрашивать власть почему не выполнили ,чем защищать Украину. Почему солдаты гибнут и не могут ответить . Тогда власть или решай или нафиг с пляжа.
И потом уже организовывать сопротивление. Но это утопия, потому что наша власть боится больше своего вооруженного народа нежели пуйла,где могут договориться по середине. Вооруженный народ будет уже требовать по другому распределять бюджет и природные богатства. И в том числе выделение на армию и оборону. А не только на мусоров, которые сразу перейдут на сторону врага,при любой власти нужны легавые. А Крым и Донбасс это подтвердил.