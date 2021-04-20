РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4172 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 921 66

"Наша цель - сдержать Россию, успокоить Украину и снизить эскалацию ситуации", - глава МИД Великобритании Рааб

"Наша цель - сдержать Россию, успокоить Украину и снизить эскалацию ситуации", - глава МИД Великобритании Рааб

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил во вторник, что Великобритания серьезно обеспокоена наращиванием российских войск на границе с Украиной и призвал к деэскалации ситуации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"У нас есть серьезные опасения по поводу недавнего наращивания российских войск на границе с Украиной", - сказал Рааб во вторник в британском парламенте. 

"Мы работаем с нашими союзниками... и наша цель - сдержать Россию, успокоить Украину и снизить эскалацию ситуации", - отметил Рааб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пустите Украину в НАТО" и "Запад умиротворяет Путина, как некогда Гитлера", - британские СМИ призывают не "ныть жалко", а оказать действенную поддержку Киеву

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

армия РФ (20620) Великобритания (5140) россия (97292) Рааб Доминик (31)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
"Наша цель - сдержать Россию, успокоить Украину и снизить эскалацию ситуации", - глава МИД Великобритании Рааб - Цензор.НЕТ 9709
показать весь комментарий
20.04.2021 16:10 Ответить
+12
"Наша цель - сдержать Россию, успокоить Украину и снизить эскалацию ситуации", - глава МИД Великобритании Рааб - Цензор.НЕТ 9031
показать весь комментарий
20.04.2021 16:11 Ответить
+10
Украине надо искать настоящих союзников, а не это продажное шобло из ЕС и ПАСЕ
Президент ПАСЕ попросил делегата от Украины покинуть зал из-за украинского флага

А.Гончаренко: "Я показал флаг Украины с дырками от российских пуль. Флаг бойца, который воевал на Донбассе. И после этого президент ПАСЕ Хендрик Демс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями"
показать весь комментарий
20.04.2021 16:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У ВБ большой опыт сдерживания диктаторов
показать весь комментарий
20.04.2021 16:05 Ответить
как бы успокоить Украину с их поддержкой не превратилось в упокоить Украину!
показать весь комментарий
20.04.2021 16:07 Ответить
Британия мало говорит в отличии от лягушатника Макарона и газпромовской бабашки Анжелы. Британия ничего Украине не навязвывает типа формулы Швайекмайне и кластеров геронтофила
показать весь комментарий
20.04.2021 16:16 Ответить
Когда 🐰 кролика скармливают 🐍 удаву, все смотрят и контролируют чтобы кролик не убежал от удава.
показать весь комментарий
20.04.2021 16:26 Ответить
На бутылку шагом марш!
показать весь комментарий
20.04.2021 16:56 Ответить
Чехословаччина 1938 рік....
показать весь комментарий
20.04.2021 18:04 Ответить
Мюнхенские соглашения? А вы, Вова, уверены, что зеленский и дерьмак уже не подписали , что-то подобное, а ля Чемберлен-Даладье? Я нет.
показать весь комментарий
20.04.2021 18:21 Ответить
гадаю, що підписали і ще минулого року
показать весь комментарий
20.04.2021 18:45 Ответить
Ну, наша мета дещо скромніша: ми хочемо знищити всіх кацапів разом з їхньою разєюжкой...
показать весь комментарий
20.04.2021 16:08 Ответить
Дякую! Дуже дякую!

"Наша цель - сдержать Россию, успокоить Украину и снизить эскалацию ситуации", - глава МИД Великобритании Рааб - Цензор.НЕТ 4699
показать весь комментарий
20.04.2021 16:08 Ответить
"Наша цель - сдержать Россию, успокоить Украину и снизить эскалацию ситуации", - глава МИД Великобритании Рааб - Цензор.НЕТ 9709
показать весь комментарий
20.04.2021 16:10 Ответить
"Наша цель - сдержать Россию, успокоить Украину и снизить эскалацию ситуации", - глава МИД Великобритании Рааб - Цензор.НЕТ 9031
показать весь комментарий
20.04.2021 16:11 Ответить
НАТОвец сраный! Пусть перестанет в стране врага продавать свои конфеты, для начала! А то сколько воюем с рашей, столько оно туда их и продает! Позор Украины! Предатель
показать весь комментарий
20.04.2021 17:45 Ответить
Зебил, а почему ты от гринпоца не потребуеш перестать на деньги агрессора снимать тупые сериалы, покупать электроэнергию и платить за комуналку в криму?
показать весь комментарий
20.04.2021 18:05 Ответить
Само ты дебильное! Я против и потроха и зеленого. Никогда не считал и не считаю, что это те люди, которые будут преданы нашему народу! По их делам сужу, хотя и до выборов имел именно такую позицию... лучше бы уж Смешко или Гриценко, чем эти два чуда
показать весь комментарий
20.04.2021 18:36 Ответить
ПС. В идеале нужен националист, типа Кошулинского... но народ еще не созрел
показать весь комментарий
20.04.2021 18:36 Ответить
фігня той Кошулинський, просрав все що можна
показать весь комментарий
20.04.2021 18:46 Ответить
позор України це зєлєнське. а до речі, цукерки які продаються на росії назва на них на російській написана?
показать весь комментарий
20.04.2021 18:05 Ответить
все в порядке с надписями, не дрейфь)

https://kiev-konditer.ru/assortiment/konfety-na-razves/49-monblan-sezam.html
показать весь комментарий
20.04.2021 20:21 Ответить
англійську мову бачу, Українську. рососіянської не бачу.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:42 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2021 18:05 Ответить
Украине надо искать настоящих союзников, а не это продажное шобло из ЕС и ПАСЕ
Президент ПАСЕ попросил делегата от Украины покинуть зал из-за украинского флага

А.Гончаренко: "Я показал флаг Украины с дырками от российских пуль. Флаг бойца, который воевал на Донбассе. И после этого президент ПАСЕ Хендрик Демс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями"
показать весь комментарий
20.04.2021 16:12 Ответить
В https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/pdf/Procedure/CodeOfConduct-RU.pdf кодексе поведения членов ПАСЕ нет ни слова о том, что во время выступления запрещено демонстрировать флаги или другую национальную символику.

Будапештский меморандум Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия Дата подписания: 05.12.1994 Дата вступления в силу: 05.12.1994 Украине надо искать настоящих союзников,

Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине их обязательства согласно с принципами Заключительного акта СБСЕ ( 994_055 ) уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины.http://kiev1.org/budapesht-m.html+ l+Франция как одна из стран, которая присоединилась к Будапештскому меморандуму
показать весь комментарий
20.04.2021 16:37 Ответить
А разве Британия, США, Ирландия как-то не уважают независимость Украины. Уважают И что дальше? Мы этот меморандум а границе с Парашей повесим? Не поможет. Тонна всяких меморандумов не заменит одной маленькой ядреной бомбы
показать весь комментарий
20.04.2021 17:15 Ответить
Ну да в 1939 году Польше вы помогли, и это вы союзниками были. А кто вам сейчас Украина -никто ,то-то же.
показать весь комментарий
20.04.2021 16:15 Ответить
это исторический факт. Как и то, что Британия сражалась с 1939 по 1941 г.г практически одна против оси Берлин-Токио-Рим., Вывод: надо найти общие интересы не с дешевками из ЕС, а с Британским содружеством
показать весь комментарий
20.04.2021 16:20 Ответить
А что может предложить Украина? Вот и весь ответ.
показать весь комментарий
20.04.2021 16:23 Ответить
А що Україна ще повинна пропонувати ??? Україна вже запропонувала Світу існування без ядерної зброї. Цього тобі замало, коцап ???
показать весь комментарий
20.04.2021 16:30 Ответить
Дать бы тебе в рожу за кацапа...да ладно мокша. Ну так жди помощи... Заодно репрессии, голодомор, землю передадут после закона денацификации как хотят на роисси,каким нибудь кавказским тейпам.
показать весь комментарий
20.04.2021 16:36 Ответить
Мій "мокша" твою ротяку, коцап, розірве по самі твої свинособачі вуха. Ну, то таке...
Так що Україна ще повинна пропонувати ти так і не висрав, коцап. Скажеш чи знов обпоносишся ???
показать весь комментарий
20.04.2021 21:05 Ответить
Все правильно. Козломордые всегда очень обижаются, когда про них правду говорят
показать весь комментарий
20.04.2021 16:59 Ответить
То же что и Польша. Которая тоже не член БС.
показать весь комментарий
20.04.2021 16:34 Ответить
А то что Польша была в орбите СССР 50лет ,это не важно. И сколько погибло поляк тоже. И насколько она урезалась в размерах? Возможно и нас защитят или по Днепру или по Збруч.
показать весь комментарий
20.04.2021 16:50 Ответить
Да Черчилль практически слил Польшу Сталину. Но при этом спас Грецию, Австрию и Югославию от комуняцкой заразы. И кстати. назови хоть одну пядь польской земли оккупированной Англией. Все твои антибританские тезы, очень созвучны с воем Лаврова - Захаровой
показать весь комментарий
20.04.2021 17:09 Ответить
Я что-то говорю про оккупацию бриттов. Проблема оккупации москалями ,как нас продадут по какой границе. Не надо очаровываться чтобы потом не разочаровываться. А корабли могут прислать для охраны конвоев кораблей беженцев, то есть богатых вывозящих майно, оборудование. Только и всего.
показать весь комментарий
20.04.2021 17:17 Ответить
Уже в 1917-18 годах присылали корабли якобы спасая от коммунистической заразы. Они просто контролировали отход беженцев от краснопузых. Ну и спасли?
показать весь комментарий
20.04.2021 17:20 Ответить
поразительно. Смешать в кучу распад империи, раздел Польши и агрессию Параши. ***** давно предлагал Польше и Венгрии поделить Украину. В Одессе была масса иностранных войск, но зачем им лить свою кровь, когда в самой российской империи кто за царя. кто за демократию, а кто за большевиков. Воюете сами. господа.
показать весь комментарий
20.04.2021 18:17 Ответить
Вы-ты сам ответил на свой вопрос и ответ :" Воюйте сами господа" тем чем есть
показать весь комментарий
20.04.2021 18:24 Ответить
Летальное оружие НАТО дает. А вот воевать будем мы сами А иначе и быть не может
показать весь комментарий
20.04.2021 18:29 Ответить
Вы возможно в курсе что они дают? Я к примеру не знаю. Как от ракет и градов и самолётов и кораблей и беспилотников оно поможет?
А мантра они дают или дадут если вот-вот и все когда кто-то нападет тогда конечно...
Меня лично не сильно успокаивает. Просто парней молодых положат, пока под прикрытием британских кораблей будут майно ,казну ,музеи вывозить. Я не говорю что не надо сопротивляться ,а наоборот надо . Но не надо очаровываться.
показать весь комментарий
20.04.2021 18:40 Ответить
Если кто-то и продает (сливает) Украину так это ее нынешняя власть. Вы в курсе что у Укрзализници нет топлива. Вы знаете, что военный бюджет за 1 кв. выполнен на 92%. Что первые три дивизиона РК "Нептун" поступят на вооружение ВМС только в 2025 году. и это без о договрняков Козака-Дермака
показать весь комментарий
20.04.2021 18:12 Ответить
Так я о чем и говорю что только на себя надо рассчитывать. И тогда и с политиков спрашивать почему? А нам мантру повторяют про святое писание будопешское , про апостола байдена, про второе пришествие Петра он всех спасет, про святые корабли.
А надо спрашивать власть почему не выполнили ,чем защищать Украину. Почему солдаты гибнут и не могут ответить . Тогда власть или решай или нафиг с пляжа.
показать весь комментарий
20.04.2021 18:18 Ответить
Джевы из Штатов, БПЛА из Турции, боеприпасы и стрелковое оружие из Литвы. Не густо, Но добавить финансовую помощь и военное снаряжение от контрбатарейных станций до пайков. совсем не мало
показать весь комментарий
20.04.2021 19:00 Ответить
Я это знал. Все что сказали расстяните на всю Украину. Что получим в сухом остатке. Смешно.
показать весь комментарий
20.04.2021 19:05 Ответить
И? Какие выводы?
показать весь комментарий
20.04.2021 19:29 Ответить
Выводы надо было делать не сегодня и даже не вчера. Самое лучшее это раздать бесплатно старое оружие АК,СКС ,мосинки,всем кто прошел ато . Территориальный обороны, резерв, кто состоит в мобилизационных списках. Раздать потом не будет времени и возможности,все склады могут быть уничтожены ракетным ударом. Подкуплены или перейти на сторону врага кладовщики и совершить диверсию. Или командование капитулировать или не отдавать приказ. Как это было в Крыму.
И потом уже организовывать сопротивление. Но это утопия, потому что наша власть боится больше своего вооруженного народа нежели пуйла,где могут договориться по середине. Вооруженный народ будет уже требовать по другому распределять бюджет и природные богатства. И в том числе выделение на армию и оборону. А не только на мусоров, которые сразу перейдут на сторону врага,при любой власти нужны легавые. А Крым и Донбасс это подтвердил.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:32 Ответить
Я за. И что дальше? Я эти вопросы не решаю. А кто отвечает за оборону страны?
показать весь комментарий
20.04.2021 20:37 Ответить
Вы спросили я сказал свое мнение. Значит надо собираться перед оп пусть ответит на эти вызовы страны. А потом брать склады вооружаться. Не ждать когда кто-то что-то даст.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:47 Ответить
Им пришлось! До этого они проморозились с Польшей, и Гитлер пополз на Британию! Их счастье было в том, что они - ОСТРОВ!
показать весь комментарий
20.04.2021 17:47 Ответить
Зато туварищ Сталин не морозился. А активно помогал Гитлеру Европу и Британия на уши ставить. Про Париж напомнить
"Наша мета - стримати Росію, заспокоїти Україну і знизити ескалацію ситуації", - голова МЗС Великої Британії Рааб - Цензор.НЕТ 5455
показать весь комментарий
20.04.2021 17:55 Ответить
Выполнять условия подписанного (в том числе Великобританией) Будапештского меморандума уже не цель. Яснопонятно. Цель - забалаболить свои обязательства.
показать весь комментарий
20.04.2021 16:19 Ответить
Что такое есть "меморандум"? Бумага об намерениях. С юридической точки зрения значит не больше чем помолвка
показать весь комментарий
20.04.2021 16:35 Ответить
В любом случаи, для ядерных держав, там прописана лишь одна обязанность, провести консультации.
показать весь комментарий
20.04.2021 16:41 Ответить
"Успокоить Украину..." этот стёб из его рта не будет засчитан - ведь он же не похож на нормального человека - дебил какой то...
показать весь комментарий
20.04.2021 16:24 Ответить
"Наша мета - стримати Росію, заспокоїти Україну і знизити ескалацію ситуації", - голова МЗС Великої Британії Рааб - Цензор.НЕТ 9697
показать весь комментарий
20.04.2021 16:25 Ответить
Байден зробив звичайну " многоходовочку " для путіна в стілє путіна : - повернув свої ракетоносці назад . Але союзники США по НАТО британці зробили те що мали зробити американці . )) . Для росіян це означає : - той же перець , тільки збоку . ))
показать весь комментарий
20.04.2021 16:28 Ответить
Может вместо успокоить Украину выполнить Будапешт? А еще лучше дать Украине ядерное оружие и мы сами успокоим ************* мразь!
показать весь комментарий
20.04.2021 16:34 Ответить
успокоить Украину ??
показать весь комментарий
20.04.2021 16:57 Ответить
они на лето освождают больницы, когда Нато поедет по домам
показать весь комментарий
20.04.2021 17:06 Ответить
Если упокоить рабсею тогда и успокоится Украина - иначе покоя рашист Украине не даст
показать весь комментарий
20.04.2021 17:14 Ответить
Як на мене, єдина чогось варта ціль - розвалити кацапію на 30-40 окремих держав. Все інше - то пісна херня.
показать весь комментарий
20.04.2021 17:31 Ответить
 
 