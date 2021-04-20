РУС
Вакцинировать украинцев второй дозой AstraZeneca будут через 12 недель после первой, - Минздрав

Вакцинировать украинцев второй дозой AstraZeneca будут через 12 недель после первой, - Минздрав

Вакцинация украинцев второй дозой препарата Covishield/AstraZeneca будет происходить через 12 недель после первой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что о времени и месте вакцинации от COVID-19 каждому вакцинированному сообщат по контактному номеру, который был оставлен во время первой прививки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 22 апреля в Украину должны прибыть 367 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca: их используют за 2-3 дня, - Ляшко

В МОЗ также напомнили, что по результатам исследований, опубликованных в медицинском журнале The Lancet в марте этого года, эффективность вакцины AstraZeneca после двух стандартных доз, введенных с интервалом 12 недель или дольше, возрастала до 81,3%.

Поэтому Оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям одобрил рекомендации НТГЕI увеличить интервал между введением первой и второй доз вакцины Covishield/AstraZeneca до 12 недель.

Также смотрите: Вакцина CoviShield может быть заменена корейским или другим аналогом, - Ляшко. ВИДЕО

Это тот журнальчик который сообщил что спутник 5 из паРаши является безопасным и эффективным??
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00191-4/fulltext

Ну верим конечно.....авторитетное издание...очень...и врать не будут...12 недель...так 12 недель....
20.04.2021 16:26 Ответить
А когда вторая вакцина будет в Украине? Зедебилы не хотите пообещать ,как всегда что скоро или возможно будет ?
20.04.2021 16:30 Ответить
яка така друга вакцина? вже колять сіновак і пфайзером і зенекою. яку ще тобі треба?
20.04.2021 16:50 Ответить
Для интересующегося фрица,в марте сделали прививку астро зенекой ( индийской),одной дозой .пообещали что вторая доза вакцины этой партии останется для вакцинации,через 4 недели!!! Но за тем из за отсутствия вообще прививок в стране ,зедебилы решили не оставлять обещанную 2 дозу прививки и перенесли вакцинацию 2 дозой ,на придуманный ими срок в 3 месяца.Вот отсюда фриц и вопрос. Будет 2 часть прививки ,или очередная брехня от недоумков?
21.04.2021 08:33 Ответить
чого це придумано: виробник дає інструкцію від 4 до 12 тижнів, так як Європа коле із січня, і міряє антитіла, то вирішили, що 4 тижня мало. так, степанов скоритався цим ізза відсутності вакцини, його це врятувало. а те, що прийде, все рівно не достатньо 367 000 нового завозу не покриють 500 000 першого, і то вони лише частину планують на другу дозу. а де ти фріза бачив, узкочєлюстной?
21.04.2021 08:48 Ответить
Ты в Германии безработный? Или на пенсии? У бургеров рабочий день,а ты и днем и ночью ,все про Украину думаешь. По идее уже должен жить на улице в коробке из под мороженого.Кто такой фриз,и где я его должен увидеть? Я пишу про то что 2 марта получил одну дозу вроде как астра -зенеки ,и повелся на обещания ,что будет та же вакцина в установление время! Судя по очередным обещаниям зедебилов ,я и все остальные получим ее сжатым воздухом.
21.04.2021 09:01 Ответить
А что так быстро?
Можно и по-позже, через 2-3 года.
Тогда иммунитет будет ваабще афигенный!
20.04.2021 18:31 Ответить
 
 