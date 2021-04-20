Вакцинировать украинцев второй дозой AstraZeneca будут через 12 недель после первой, - Минздрав

Вакцинация украинцев второй дозой препарата Covishield/AstraZeneca будет происходить через 12 недель после первой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что о времени и месте вакцинации от COVID-19 каждому вакцинированному сообщат по контактному номеру, который был оставлен во время первой прививки.

В МОЗ также напомнили, что по результатам исследований, опубликованных в медицинском журнале The Lancet в марте этого года, эффективность вакцины AstraZeneca после двух стандартных доз, введенных с интервалом 12 недель или дольше, возрастала до 81,3%.

Поэтому Оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям одобрил рекомендации НТГЕI увеличить интервал между введением первой и второй доз вакцины Covishield/AstraZeneca до 12 недель.

