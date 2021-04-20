РУС
Совет Европы не может заниматься вопросами безопасности на Донбассе: мы не ООН или ОБСЕ, - генсек Пейчинович-Бурич

Совет Европы не может заниматься вопросами безопасности на Донбассе: мы не ООН или ОБСЕ, - генсек Пейчинович-Бурич

Совет Европы согласно своим уставным полномочиям не имеет возможности решать вопросы безопасности на востоке Украины.

Об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, отвечая 20 апреля на вопросы делегатов ПАСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я могу снова сказать, что мы не ООН или ОБСЕ. Мы не можем привлекаться к вопросам безопасности. Но, что нас касается в этом регионе Украины на границе с Россией, это вопрос прав человека. Вот в этой части мы можем реагировать согласно мандату Совета Европы", - пояснила генсек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В МИД Украины напомнили генсеку СЕ Пейчинович-Бурич перед визитом в Москву, что тактика "умиротворения" РФ не работает

Топ комментарии
+14
История учит тому, что она никого не учит!!!
20.04.2021 16:28 Ответить
+13
так ОБСЕ та ООН чим допомогли? максимум це приймають резолюції занепокоєння без жодних санкцій для агресора.
20.04.2021 16:30 Ответить
+10
"Я могу снова сказать, что мы не ООН или ОБСЕ. Мы не можем привлекаться к вопросам безопасности. Но, что нас касается в этом регионе Украины на границе с Россией, это вопрос прав человека. Вот в этой части мы можем реагировать согласно мандату Совета Европы", - пояснила генсек.Источник: https://censor.net/ru/n3260930

=== Ну и как там с правами человека в этом регионе, ***** их не нарушил, всё в порядке?==
20.04.2021 16:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Эта бабка абсолютно права.
Шарашкина контора СЕ с бюджетом в полмиллиарда евро занимается только балабольством.
В ее состав входит да рашка !!!!! (но только до Урала ) а кандидат - Белорашка
20.04.2021 17:46 Ответить
20.04.2021 19:08 Ответить
Європа і при гітлеру обісралась,тоді теж усвідомили тільки у концтаборах,коли українці їх звільняли. Історія повторюється і тепер не гітлер а путлер і мета та ж сама,нацизм-руський мир.
20.04.2021 16:34 Ответить
подумаешь "изоляция".
у них в Европах в каждом городе концлагерь
20.04.2021 16:40 Ответить
очередная еврососка.
нафиг этих инфантильных леваков.
США, Канада, ВБ, Польша, Балтия, Австралия, возможно Турция - вот наши настоящие друзья.
все остальные галимые терпилы
20.04.2021 16:39 Ответить
типа как бы "глубокой озабоченности". шкуры продажные.
20.04.2021 16:41 Ответить
Ну так і заткнітесь,раз ваша роль настільки нікчема,то і всі ваші заяви нічого не варті.
20.04.2021 16:44 Ответить
СЕ в лице макрели ,макрона и высокого представителя ЕС гаспромовской секретутки могоричи могут заниматся исключительно созданием войн и военных конфликтов на пользу рашиста - капутина ,как это они доказали в Минске
20.04.2021 17:11 Ответить
То есть нарушение прав КАКОГО-ТО индивидуума в компетенции ПАСЕ? А нарушение прав МИЛЛИОНОВ индивидуумов,в результате чего людей убивают, грабят, насилуют, выгоняют из своих домов, преследуют в судах, гнобят в тюрьмах - это получается льготы для людей по понятиям ПАСЕ?
20.04.2021 17:28 Ответить
Вот наконец проявилась фальшивая сущность ещё одной фирмы- проклади -бездельницы и пустослова !В виде совета Европы, которая ни хрена не делает, а только всегда сильно озабочена!!Правда не знаем чем!! Сексом с гомиками или чем -то другим???
20.04.2021 17:45 Ответить
А діючі концатоби з тортурами для цих єврощурів не в зоні відповідальності?!?!
20.04.2021 17:58 Ответить
просто следует помнить что у всех этих "борцов" за права низших форм жизни никогда нет вопросов к агрессору. Зато всегда есть повод клюнуть жертву. Все эти борцы - левачье по своей натуре, неровно дышащее к Рашке. Вспомнить хотя бы доклад Тальявини по агрессии Грузии в Грузии)))
20.04.2021 17:58 Ответить
Пока в Европе такие генсеки, ни Европе, ни Украине удачи не видать.
20.04.2021 18:28 Ответить

___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931 р.-
20.04.2021 18:54 Ответить
 
 