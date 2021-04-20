Совет Европы не может заниматься вопросами безопасности на Донбассе: мы не ООН или ОБСЕ, - генсек Пейчинович-Бурич
Совет Европы согласно своим уставным полномочиям не имеет возможности решать вопросы безопасности на востоке Украины.
Об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, отвечая 20 апреля на вопросы делегатов ПАСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я могу снова сказать, что мы не ООН или ОБСЕ. Мы не можем привлекаться к вопросам безопасности. Но, что нас касается в этом регионе Украины на границе с Россией, это вопрос прав человека. Вот в этой части мы можем реагировать согласно мандату Совета Европы", - пояснила генсек.
Шарашкина контора СЕ с бюджетом в полмиллиарда евро занимается только балабольством.
В ее состав входит да рашка !!!!! (но только до Урала ) а кандидат - Белорашка
=== Ну и как там с правами человека в этом регионе, ***** их не нарушил, всё в порядке?==
у них в Европах в каждом городе концлагерь
нафиг этих инфантильных леваков.
США, Канада, ВБ, Польша, Балтия, Австралия, возможно Турция - вот наши настоящие друзья.
все остальные галимые терпилы
___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________
╬
Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931 р.-