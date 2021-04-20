Совет Европы не может заниматься вопросами безопасности на Донбассе: мы не ООН или ОБСЕ, - генсек Пейчинович-Бурич

Совет Европы согласно своим уставным полномочиям не имеет возможности решать вопросы безопасности на востоке Украины.

Об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, отвечая 20 апреля на вопросы делегатов ПАСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я могу снова сказать, что мы не ООН или ОБСЕ. Мы не можем привлекаться к вопросам безопасности. Но, что нас касается в этом регионе Украины на границе с Россией, это вопрос прав человека. Вот в этой части мы можем реагировать согласно мандату Совета Европы", - пояснила генсек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В МИД Украины напомнили генсеку СЕ Пейчинович-Бурич перед визитом в Москву, что тактика "умиротворения" РФ не работает