Обещал жениться: "Брачного" афериста, который обманул потерпевших на 1,5 млн грн, приговорили к 6 годам лишения свободы

Объявлен обвинительный приговор 35-летнему мужчине по фактам мошеннического завладения средствами пострадавших в особо крупных размерах и побега из-под стражи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

35-летний гражданин Молдовы, который ранее уже отбывал наказание за совершение мошеннических действий, после отбытия наказания не встал на путь исправления и продолжил совершать мошеннические действия. Так, в течение 2018 года, представляясь работником Администрации Президента или акционером иностранного банка, мужчина вводил в заблуждение женщин, обещая жениться. Одновременно аферист успевал обмануть и их родственников, предлагая участие в совместном бизнесе и получая на это средства.

Действиями злоумышленника потерпевшим был причинен ущерб на сумму свыше 1,5 млн гривен.

Мужчину задержали в столице в апреле 2018 года. А уже в июне 2018 он совершил побег из-под стражи, подкупив конвоира, однако вскоре был задержан и возвращен в СИЗО.

Приговором Днепровского районного суда Киева мужчина признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

