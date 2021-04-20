Обещал жениться: "Брачного" афериста, который обманул потерпевших на 1,5 млн грн, приговорили к 6 годам лишения свободы
Объявлен обвинительный приговор 35-летнему мужчине по фактам мошеннического завладения средствами пострадавших в особо крупных размерах и побега из-под стражи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
35-летний гражданин Молдовы, который ранее уже отбывал наказание за совершение мошеннических действий, после отбытия наказания не встал на путь исправления и продолжил совершать мошеннические действия. Так, в течение 2018 года, представляясь работником Администрации Президента или акционером иностранного банка, мужчина вводил в заблуждение женщин, обещая жениться. Одновременно аферист успевал обмануть и их родственников, предлагая участие в совместном бизнесе и получая на это средства.
Действиями злоумышленника потерпевшим был причинен ущерб на сумму свыше 1,5 млн гривен.
Мужчину задержали в столице в апреле 2018 года. А уже в июне 2018 он совершил побег из-под стражи, подкупив конвоира, однако вскоре был задержан и возвращен в СИЗО.
Приговором Днепровского районного суда Киева мужчина признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мог бы жениться и через месяц развестись.
Соромно за українських жінок, серед яких повно генетичного сміття.
Москалі - генетичне сміття, ходить проміж вами. )))