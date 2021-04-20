РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4172 посетителя онлайн
Новости
6 612 11

Обещал жениться: "Брачного" афериста, который обманул потерпевших на 1,5 млн грн, приговорили к 6 годам лишения свободы

Обещал жениться: "Брачного" афериста, который обманул потерпевших на 1,5 млн грн, приговорили к 6 годам лишения свободы

Объявлен обвинительный приговор 35-летнему мужчине по фактам мошеннического завладения средствами пострадавших в особо крупных размерах и побега из-под стражи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

35-летний гражданин Молдовы, который ранее уже отбывал наказание за совершение мошеннических действий, после отбытия наказания не встал на путь исправления и продолжил совершать мошеннические действия. Так, в течение 2018 года, представляясь работником Администрации Президента или акционером иностранного банка, мужчина вводил в заблуждение женщин, обещая жениться. Одновременно аферист успевал обмануть и их родственников, предлагая участие в совместном бизнесе и получая на это средства.

Действиями злоумышленника потерпевшим был причинен ущерб на сумму свыше 1,5 млн гривен.

Мужчину задержали в столице в апреле 2018 года. А уже в июне 2018 он совершил побег из-под стражи, подкупив конвоира, однако вскоре был задержан и возвращен в СИЗО.

Приговором Днепровского районного суда Киева мужчина признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 19-летний парень обманул 29 человек на 70 тыс. грн: "продавал" брендовые вещи в Instagram. ФОТОрепортаж

Автор: 

афера (249) иностранец (505) Киев (26139) мошенничество (1277) прокуратура (5074)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
На лагері він буде лохів по телефону розводити, тіпа "ваш син попав в аварію" чи "на вашому рахунку підозріла активність"
показать весь комментарий
20.04.2021 16:40 Ответить
+2
Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями!
Москалі - генетичне сміття, ходить проміж вами. )))
показать весь комментарий
20.04.2021 17:44 Ответить
+1
может в тюрьме кто замуж возьмет..
показать весь комментарий
20.04.2021 16:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у тюрмі його поженять.
показать весь комментарий
20.04.2021 16:37 Ответить
На лагері він буде лохів по телефону розводити, тіпа "ваш син попав в аварію" чи "на вашому рахунку підозріла активність"
показать весь комментарий
20.04.2021 16:40 Ответить
может в тюрьме кто замуж возьмет..
показать весь комментарий
20.04.2021 16:54 Ответить
Надо его в женскую зону посадить ...
показать весь комментарий
20.04.2021 16:54 Ответить
Редкий идиот!
Мог бы жениться и через месяц развестись.
показать весь комментарий
20.04.2021 16:59 Ответить
1 500 000/(6×12) = 21к ))) зарплата выше средней получается, не много, но для одного, точно хватит.
показать весь комментарий
20.04.2021 17:51 Ответить
А мог бы на полном обеспечении жены ...
показать весь комментарий
21.04.2021 08:55 Ответить
Я так і не зрозумів, а хто тут збочинець? )))
показать весь комментарий
21.04.2021 20:03 Ответить
Але ж українські дурепи велися на нього...
Соромно за українських жінок, серед яких повно генетичного сміття.
показать весь комментарий
20.04.2021 17:12 Ответить
Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями!
Москалі - генетичне сміття, ходить проміж вами. )))
показать весь комментарий
20.04.2021 17:44 Ответить
А какой бы кошерный депутат от слуг народа был бы! Жаль, рекрутеры зе-команды пропустили достойного кандидата.
показать весь комментарий
20.04.2021 17:13 Ответить
 
 