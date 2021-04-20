РУС
Россия продолжает стягивать войска к границам Украины. Через неделю их численность превысит 120 тыс. военнослужащих, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что численность российских войск на границах с Украиной через неделю вырастет до более 120 тыс. военнослужащих.

Об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга для иностранных медиа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Глава МИД подчеркнул, что в течение последних недель российские войска продолжают прибывать к границам Украины и размещаются там в непосредственной близости к границе с северо-востока, востока и юга.

"Примерно через неделю ожидается, что их численность в Соединенных силах возрастет до более чем 120 тыс. военнослужащих. Это не значит, что они прекратят наращивать силы в таком количестве", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД сказал, что большее беспокойство вызывает тот факт, что Россия стягивает не только военнослужащих, но и десантников в Крыму, системы радиоэлектронной борьбы для подавления систем коммуникации на всей территории Украины и баллистические ракеты.

Также Кулеба добавил, что есть четкие сигналы о размещении Россией "некоторых других потенциально наступательных возможностей".

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины.

армия РФ (20620) граница (5373) россия (97292) Кулеба Дмитрий (2882)
Кулеба, что-то не очень союзнички шевелятся. Кроме обеспокоенности ничего не слышно. Что вы там с игроком хером по роялю квартальным решаете, миротворцы херовы, или уже самолеты на отлет для своих сук и выродков приготовили?
20.04.2021 16:36 Ответить
Очень водичка в Крым нужна, а вам уже намекнули, что никто впрягаться за Украину не будет и пора подписывать кластера и включать воду! Ну, чё, зебилы, доигрались?
20.04.2021 16:29 Ответить
Россия продолжает стягивать войска к границам Украины. Через неделю их численность превысит 120 тыс. военнослужащих, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7685
20.04.2021 16:37 Ответить
Очень водичка в Крым нужна, а вам уже намекнули, что никто впрягаться за Украину не будет и пора подписывать кластера и включать воду! Ну, чё, зебилы, доигрались?
20.04.2021 16:29 Ответить
Россия продолжает стягивать войска к границам Украины. Через неделю их численность превысит 120 тыс. военнослужащих, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6247Россия продолжает стягивать войска к границам Украины. Через неделю их численность превысит 120 тыс. военнослужащих, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2414
20.04.2021 16:34 Ответить
да уйня все эти войска до ж....пы - быренько всё население записываем в межнародное лгбт
сообщество и меняем государственный флаг на разноцветный и пусть только попробуют.........
без мыла.............
20.04.2021 16:33 Ответить
Кулеба, что-то не очень союзнички шевелятся. Кроме обеспокоенности ничего не слышно. Что вы там с игроком хером по роялю квартальным решаете, миротворцы херовы, или уже самолеты на отлет для своих сук и выродков приготовили?
20.04.2021 16:36 Ответить
Встретим мокшанское быдло достойно скотомогильники подготовлены в полном объеме...
20.04.2021 16:36 Ответить
Россия продолжает стягивать войска к границам Украины. Через неделю их численность превысит 120 тыс. военнослужащих, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7685
20.04.2021 16:37 Ответить
Китай, не очкуй! з твого боку явно пусто.
20.04.2021 16:38 Ответить
В параноидальном состоянии серого вещества бункерного карлика уже давно сидит идея четвертого рейха. На крымчан ему насрать еще больше чем на на самих граждан рашки. Об Украину он все свои гнилые зубки сломал. За это он готов на все что угодно и мстить Украине за свое поражение до своего последнего вздоха. А вот лохотрат зе готов воевать с той стороной, или лишь бы не было войны?
20.04.2021 16:43 Ответить
От коли до кучки позлазяться то пора їх і валить,щоб потім боялися більш ніж по двоє збиратись.
20.04.2021 16:59 Ответить
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ЧЕРНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ ИХ ВЗОРВАЛИ !)
20.04.2021 17:55 Ответить
туди б якусь інфекцію підкинути вірусну щоб за пару днів всі захворіли і передохли ото діло
21.04.2021 08:45 Ответить
ХЙЛО 15% АРМИИ СТАВИТ КАК 15 КОПЕЕК НА АВТОМАТ !)
21.04.2021 05:43 Ответить
 
 