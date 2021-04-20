За день на получение "карантинной" помощи подали заявки более 116 тысяч человек, - Федоров

В понедельник, 19 апреля, начался прием заявок на получение 8 тысяч гривен помощи пострадавшим от карантинных ограничений предпринимателям и их работникам.

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что услуга предусматривает возможность получить помощь в размере 8 тыс. грн из государственного бюджета для физических лиц - предпринимателей (ФЛП) и наемных работников, деятельность которых была приостановлена ​​на время пребывания области, где они работают, в "красной" зоне.

"Услуга доступна в течение года, в том числе для тех, кто получал материальную помощь в прошлом году. Помощь не нужно возвращать государству или платить с нее налоги", - рассказал Федоров.

По словам вице-премьер-министра, подать заявку на получение госпомощи можно в течение 30 дней со дня введения "красной" зоны в области, где заявитель ведет деятельность. Если эта область была отнесена к "красной" зоне в течение февраля-марта 2021 года - можно подать заявление по 18 мая 2021 года включительно.

Выплата осуществляется на основании заявления на портале либо в приложении "Дія" после проверки указанных данных заявителя. Минцифры передает списки на выплату Пенсионному фонду Украины.

