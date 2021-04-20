РУС
За день на получение "карантинной" помощи подали заявки более 116 тысяч человек, - Федоров

В понедельник, 19 апреля, начался прием заявок на получение 8 тысяч гривен помощи пострадавшим от карантинных ограничений предпринимателям и их работникам.

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что услуга предусматривает возможность получить помощь в размере 8 тыс. грн из государственного бюджета для физических лиц - предпринимателей (ФЛП) и наемных работников, деятельность которых была приостановлена ​​на время пребывания области, где они работают, в "красной" зоне.

"Услуга доступна в течение года, в том числе для тех, кто получал материальную помощь в прошлом году. Помощь не нужно возвращать государству или платить с нее налоги", - рассказал Федоров.

По словам вице-премьер-министра, подать заявку на получение госпомощи можно в течение 30 дней со дня введения "красной" зоны в области, где заявитель ведет деятельность. Если эта область была отнесена к "красной" зоне в течение февраля-марта 2021 года - можно подать заявление по 18 мая 2021 года включительно.

Выплата осуществляется на основании заявления на портале либо в приложении "Дія" после проверки указанных данных заявителя. Минцифры передает списки на выплату Пенсионному фонду Украины.

карантин (16729) помощь (8119) предприниматели (1237) Федоров Михаил (528) Дія (436) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
це не успіх уряду,це провал.
20.04.2021 16:34 Ответить
Я тоже непрочь получить...но кто же самозанятому в селе даст хоть копейку...а так бы хоть за газ погасил... Но наверно важно дать денег одним, чтобы они не гавкали, и послать тех, кто ничего от державы не просит. У нас предприниматели хуже бюджетников уже - дай нам то, сделай нам это...
20.04.2021 17:02 Ответить
Плохо , что всю сферу услуг выключили из списков . Это ремонт быттехники , электротехники , электронной техники , обуви , кожаных изделий , швейных изделий , часов .... , - Т . е . всю сферу бытовых услуг ... . Мабуть для того , щоб обмілівший народ купував все нове в супермаркетах . До речі , не розумію , хто вносив поправки в діючий закон , - де всі малі підприємці першої групи отримували допомогу від держави раніше .. . Мої колеги , ремісники , що заробляють гроші власними руками , а не перепродажем готових речей , - дуже засмучені (( .
20.04.2021 17:06 Ответить
почепіть це на білборди перед усіма відділеннями Ощадбанку

За день на отримання "карантинної" допомоги подали заявки понад 116 тисяч осіб, - Федоров - Цензор.НЕТ 7460За день на отримання "карантинної" допомоги подали заявки понад 116 тисяч осіб, - Федоров - Цензор.НЕТ 9090
20.04.2021 17:20 Ответить
ОГО!! Сколько любителей халявщины!!
20.04.2021 17:32 Ответить
 
 