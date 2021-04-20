Украинским войскам приказано не реагировать на провокации наемников РФ на Донбассе, - Кулеба
Украинским военным приказано не отвечать на провокации наемников РФ на Донбассе. Ситуация на линии разграничения продолжает оставаться напряженной.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Украинским войскам приказано не реагировать на провокации (на Донбассе. - Ред.). К сожалению, другая сторона делает все возможное, чтобы их провоцировать", - сказал министр.
Кулеба также отметил, что ситуация на линии разграничения продолжает оставаться напряженной. По его словам, с начала 2021 года на Донбассе погибли 30 украинских солдат, из которых большинство были убиты снайперами. "Выстрел снайпера - это преднамеренное убийство", - уточнил он, добавив, что это были "российские снайперы".
Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.
По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.
Довго-довго пам'ятати.
Та переказати це нащадкам.
Они все ещё верят, что Рашке нужна провокация?
И она не может эту провокацию просто ВЫДУМАТЬ?
Роздуми про час "повії"...
Давньогрецький філософ Платон мав свою школу, де навчав учнів найкращому, що на той час знало людство.
Одного разу, в його в школу зайшла повія.
- Ти цілий рік щоденно навчав своїх учнів, однак варто мені лише їх покликати - і майже всі вони побіжать за мною,- сказала вона Платону.
Той трохи замислився і відповів:
- Так, ти маєш рацію. Це тому, що ти кличеш їх донизу, а я - догори...
Мабуть, про цю історію людство вже давно забуло б, якби її логіка багато разів не повторювалася протягом понад двох тисячоліть у тому чи іншому вимірі.
Періоди слабкості духу спокушають людей відмовитися від зрозумілих правильних цінностей і цілей, які досягаються тяжкою працею і замість того, щоб докласти всіх зусиль до їх досягнення, багато хто ведеться на обіцянку в легкий спосіб отримати все й одразу.
Ми довго вибудовували разом з п'ятим Президентом незалежність країни від газового шантажу Росії, незалежність церкви, незалежність інформаційного простору. Нашу державу почали сприймати як суб'єкт, а не об'єкт на світовій арені. Відбудована армія, ворог зупинений, в тому числі і завдяки дипломатичним зусиллям Порошенка.
Країна підписала договір про Асоціацію з ЄС, отримала безвіз і впевнено рухалася в сторону членства НАТО і ЄС.
Будувалися дороги, підвищувалася мінімальна заробітна плата і пенсії, ВВП, хоч і повільно, але зростав. Це лише невеличка частка того, що було зроблено нами разом з Президентом Порошенком.
Однак, не всі реформи були завершені і треба було рухатися далі.
А це - важко. Важко всім.
І ось "повія" прийшла в наш український дім і, як і дві з половиною тисячі років тому, покликала "учнів Платона", покликала донизу 73%, які втомилися воювати, втомилися працювати, втомилися чути державну українську мову і ще багато від чого втомилися...
Valentyna Kovalenko
Хлопці, єпаште серарів всім чим маєте!
Если мяса с ножа ты не ел ни куска,
Если руки сложа наблюдал свысока,
И в борьбу не вступил с подлецом, палачом -
Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем!
а етого Кулебу на неделю-в окопы на перевоспитание!