19 491 147

Украинским войскам приказано не реагировать на провокации наемников РФ на Донбассе, - Кулеба

Украинским войскам приказано не реагировать на провокации наемников РФ на Донбассе, - Кулеба

Украинским военным приказано не отвечать на провокации наемников РФ на Донбассе. Ситуация на линии разграничения продолжает оставаться напряженной.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Украинским войскам приказано не реагировать на провокации (на Донбассе. - Ред.). К сожалению, другая сторона делает все возможное, чтобы их провоцировать", - сказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия продолжает стягивать войска к границам Украины. Через неделю их численность превысит 120 тыс. военнослужащих, - Кулеба

Кулеба также отметил, что ситуация на линии разграничения продолжает оставаться напряженной. По его словам, с начала 2021 года на Донбассе погибли 30 украинских солдат, из которых большинство были убиты снайперами. "Выстрел снайпера - это преднамеренное убийство", - уточнил он, добавив, что это были "российские снайперы".

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

Топ комментарии
+69
дякуєм тобі дмитрику, завдяки тобі українські військові помирають "не реагуючи на провокації". Ти зробив це разом!
20.04.2021 16:37 Ответить
+63
Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
20.04.2021 16:35 Ответить
+48
Вас вбивають, а ви не реагуйте?
Тихо вмирайте?
20.04.2021 16:35 Ответить
Нам лишається одне,- фіксувати та запам'ятати поіменно тих, хто видає накази та закликає "нєпаддаватьсянаправакації".
Довго-довго пам'ятати.
Та переказати це нащадкам.
20.04.2021 18:11 Ответить
Украина превратилась в мальчика для битья
20.04.2021 18:15 Ответить
Приказ Главного Уклониста: Всему личному составу засунуть головы в песок, а задницы направить в сторону линии разграничения...
20.04.2021 18:17 Ответить
Если бы кулеба, оказался в окопе в условиях "на провокации не поддаваться", усрался бы раза тридцать три!!!!
20.04.2021 18:17 Ответить
сталин, тоже орал, чтобы на провокации не поддавались, а потом, котлы по 400 тыс. человек, тот кто отдал приказ, ПРЕДАТЕЛЬ!!!!!
20.04.2021 18:18 Ответить
хорошо что я в армии не служу, мне пох на эти приказы уже давно, да и таких как я не мало, чего мы ждем? а когда начнется...
20.04.2021 18:19 Ответить
Українським військам наказано не реагувати на провокації найманців РФ на Донбасі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5842
20.04.2021 18:27 Ответить
Следующий шаг капитуляция.
20.04.2021 18:32 Ответить
Наивные дегенераты?
Они все ещё верят, что Рашке нужна провокация?
И она не может эту провокацию просто ВЫДУМАТЬ?
20.04.2021 18:37 Ответить
Українським військам наказано не реагувати на провокації найманців РФ на Донбасі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9900
20.04.2021 18:46 Ответить
Как я надеюсь что в будущем, все кто отдавал эти преступные приказы, обязательно понесут наказание!!!
20.04.2021 18:51 Ответить
в вас стреляют, но вы не поддавайтесь! при порохе такого не было и НЕ БУДЕТ!
20.04.2021 19:00 Ответить
потрібен імпічмент через держзраду клоуна та СН
21.04.2021 06:23 Ответить
Військовим взагалі пора брати владу в свої руки.
20.04.2021 19:01 Ответить
Если страна между позором и войной выбирает позор то потом она все равно получит войну.
20.04.2021 19:20 Ответить
100% так і буде. Але чомусь прямоходячі безхвості примати не вчаться на своїх помилках, а винен в цьому мені здається їхній тупо придуркуватий безпідставний оптимізм і віра в те що авось пронесе і перемелиеться. Ні, не пронесе. І перемеле......
20.04.2021 19:41 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3535264.html Про ЗЕлену повію

Роздуми про час "повії"...
Давньогрецький філософ Платон мав свою школу, де навчав учнів найкращому, що на той час знало людство.
Одного разу, в його в школу зайшла повія.
- Ти цілий рік щоденно навчав своїх учнів, однак варто мені лише їх покликати - і майже всі вони побіжать за мною,- сказала вона Платону.
Той трохи замислився і відповів:
- Так, ти маєш рацію. Це тому, що ти кличеш їх донизу, а я - догори...

Мабуть, про цю історію людство вже давно забуло б, якби її логіка багато разів не повторювалася протягом понад двох тисячоліть у тому чи іншому вимірі.
Періоди слабкості духу спокушають людей відмовитися від зрозумілих правильних цінностей і цілей, які досягаються тяжкою працею і замість того, щоб докласти всіх зусиль до їх досягнення, багато хто ведеться на обіцянку в легкий спосіб отримати все й одразу.
Ми довго вибудовували разом з п'ятим Президентом незалежність країни від газового шантажу Росії, незалежність церкви, незалежність інформаційного простору. Нашу державу почали сприймати як суб'єкт, а не об'єкт на світовій арені. Відбудована армія, ворог зупинений, в тому числі і завдяки дипломатичним зусиллям Порошенка.
Країна підписала договір про Асоціацію з ЄС, отримала безвіз і впевнено рухалася в сторону членства НАТО і ЄС.
Будувалися дороги, підвищувалася мінімальна заробітна плата і пенсії, ВВП, хоч і повільно, але зростав. Це лише невеличка частка того, що було зроблено нами разом з Президентом Порошенком.
Однак, не всі реформи були завершені і треба було рухатися далі.
А це - важко. Важко всім.
І ось "повія" прийшла в наш український дім і, як і дві з половиною тисячі років тому, покликала "учнів Платона", покликала донизу 73%, які втомилися воювати, втомилися працювати, втомилися чути державну українську мову і ще багато від чого втомилися...
Valentyna Kovalenko
20.04.2021 19:31 Ответить
Знову народ "не такий"?
20.04.2021 21:40 Ответить
Да, отрыжка совка...
20.04.2021 23:35 Ответить
а що? Дебіли повинні обов'язково подобатись?
21.04.2021 06:27 Ответить
А какого хера министр инстранных дел командует военными?
20.04.2021 19:34 Ответить
В Крыму уже не реагировали !!!
20.04.2021 19:44 Ответить
Агрессора НЕВОЗМОЖНО умиротворить,ему надо готовить АДЕКВАТНЫЙ ответ. Начинать мобилизацию,формировать резерв. Вы же твари как и ПеПо двумя тысячами хотите остановить орду в 150 тыс. Готовьтесь твари вы,не руководители и давайте по зубам на КАЖДУЮ провокацию.
20.04.2021 19:47 Ответить
Украинофоб иван дорн, не забудем падлу !!!! https://www.youtube.com/watch?v=-iDUsFO2698
20.04.2021 19:54 Ответить
Єдиний шанс врятувати Україну - вбити Зеленського і переобрати проукраїнську владу. На імпічменти вже нема часу
20.04.2021 19:58 Ответить
Кулеба, ви там зовсім ***** токнулись ??? Армія це вам не безсловесні мішені. Уроди зелені ...
Хлопці, єпаште серарів всім чим маєте!
20.04.2021 19:59 Ответить
а кто утвердил колличество погибших за сутки, чтоб начать давать ответ? назовите НУЖНОЕ для вас число. и с каких пор смерть человека стала називаться провокацией. экраны и мониторы, все новости должны быть забиты видео с реальными обстрелами. у вас нет дронов и камер? есть. а вот совести и ума, нет
20.04.2021 20:05 Ответить
Українським військам наказано не реагувати на провокації найманців РФ на Донбасі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3581
20.04.2021 20:23 Ответить
Что дальше? Ждём «сегодня, в четыре часа утра, без объявления войны...»?
20.04.2021 20:33 Ответить
а дулю скрутить в кармане можно?
20.04.2021 21:08 Ответить
Все замечательно комментируют сидя на диване, а кто нибудь пошёл в военкомат и заявил о своем желании защитить Украину, конечно таковых нет, очень удобно обсуждать других
20.04.2021 21:09 Ответить
Начни з себя?!
20.04.2021 21:44 Ответить
Тільки спочатку берци і форму купи за свої срєдства?!
20.04.2021 21:53 Ответить
Что выбрали, то и жрут, но страдают увы не-73% нормальных. Оно было сразу очевидно. В 2014 году был критический момент, когда раскрывался моральный характер каждого согласно его действиям, и именно согласно этим действиям справедливо было бы распределение ролей в Новой Пост-Революционной Украине. Люди жертвовали средствами, здоровьем, жизнью... А что в этот момент делал ЗЕклоун? Ездил с концертами на Донбас и шутил про эбонитовые палочки и сдвижение границ.

Если мяса с ножа ты не ел ни куска,
Если руки сложа наблюдал свысока,
И в борьбу не вступил с подлецом, палачом -
Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем!
20.04.2021 21:16 Ответить
Армия должна не выполнять преступные приказы "не реагировать" и отвечать всеми средствами!
а етого Кулебу на неделю-в окопы на перевоспитание!
20.04.2021 21:31 Ответить
Якими срєдстввми, совєтскою ржавою артою, ще і снаряди треба економити бо малувато, ви вірете телику політикам і прикормленим політиками генералам, які наділи розові очки, бац і рехворма ВСУ пройшла, в основному як було так і є радикально нічого не змінилось, форма інша розлазиться, броніжилети вже у всих малоякісні, ну і їжа є дякувати волонтерам, ось і вся реформа. Якщо чесно херовенькі справи там.тому і кіпіш, бо вони (ці політикани коррупціонери) "где то там в глубине души" це розуміють що проворуіали і просрали всі 7 років.
20.04.2021 21:51 Ответить
https://censor.net/ru/user/185286,адепт секты "все пропало!" ? предлагаешь сдаться на милость *****?
20.04.2021 23:53 Ответить
во-во, всьо по завєтам Кремля
21.04.2021 10:13 Ответить
У військових вже давно мають бути складені списки по кілька чоловік з кожного підрозділу у відрядження до Зленського, Тарана і Хомчака.
20.04.2021 21:31 Ответить
Очень надеюсь,что в скором времени появится реакция настоящих патриотов,таких как Дмитрий Ярош например!!Прокомментируют и оценят вот такие приказы!!
20.04.2021 21:53 Ответить
Спасибо жителям Кривбаса!
20.04.2021 22:49 Ответить
Я за здоровую военную хунту. Надоел этот зеленый пофигизм, идиотизм,трусость и воровство.
20.04.2021 23:37 Ответить
Это жесть! Чувствовать себя на передовой в роли беззащитных кроликов..,Пора "Зелень"закатать, и выбросить на свалку истории
21.04.2021 13:02 Ответить
