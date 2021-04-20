РУС
Для 30 механизированной бригады перед выходом на ротацию собирают средства на квадрокоптер

Бойцы минометной батареи 30 отдельной механизированной бригады имени Константина Острожского перед выходом на ротацию собирают средства на квадрокоптер.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал воин и волонтер Александр Осипенко.

"Скоро выход на ротацию и крайне необходимой вещью на передовой является квадрокоптер. У нас в Вооруженных силах очень мало беспилотников, поэтому приходится или брать в волонтерских фондах на ротацию, либо просить волонтеров купить прибор. Как по мне, этот вид разведки недооценивают в главном штабе, и как следствие подразделений беспилотников крайне мало.

Я обращался в фонд "Вернись живым", и они готовы предоставить беспилотник на ротацию, но после совещания с командиром было принято решение о покупке, ведь таким образом будет возможность отработать с ним на полигоне и лучше наладить работу подразделения. К тому же у меня на волонтерском счету было 11 000 грн с прошлого сбора на дальномер", - рассказал он.

Осипенко напомнил, что беспилотники артиллерийскими подразделениями используются для двух целей: проведение аэроразведки сил противника и корректура боевой стрельбы различных артиллерийских систем:

"Ведь точное попадание можно сделать только тогда, когда ты видишь куда ты стреляешь и куда попадаешь. К тому же, зная расстановку сил противника, можно правильно организовывать свои огневые средства. Ты будешь знать, чем занимается противник и будешь готов ему противодействовать".

Необходимо собрать в целом: 55 590 грн для покупки квадрокоптера DJI Mavic 2 ZOOM стоимостью 42 320 грн, комплекта аксессуаров DJI Mavic 2 Part1 Fly More Kit стоимостью 13 270 грн.

На волонтерском счету уже есть 11 000 грн. За каждую гривню Осипенко обещает отчитаться.

Реквизиты:

Карта ПриватБанка: 4149439020377291

Карта MonoBank: 5375414120759989

Учреждение банка: ПриватБанк

МФО банка: 305299

получатель платежа

Осипенко АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

IBAN: UA693052990000026204887392064

Счет получателя: 26204887392064

Валюта карты: UAH

РНОКПП получателя: 3473611977

Назначение платежа: Пополнение счета Осипенко АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

армия (8518) помощь (8119) 30 отдельная механизированная бригада (155) ВСУ (6923)
+21
Тищенко за одну пьянку пробухал таких штук десять- пятнадцать.
показать весь комментарий
20.04.2021 16:35
+13
Охренеть! 7 лет войны....и все бабла нет. Это виски сырожы Лещенко за 65 тыш и прочего мусора Наблюдательных советов.....
показать весь комментарий
20.04.2021 16:37
+13
Зато у Степанова куртяк по цене 30 таких квадрокоптеров. А у Нелоха кортеж ценой в целую танковую роту.
показать весь комментарий
20.04.2021 16:39
Комментировать
Тищенко за одну пьянку пробухал таких штук десять- пятнадцать.
показать весь комментарий
20.04.2021 16:35
"95-й квартал" еще не помог им купить квадрокоптер?...
показать весь комментарий
20.04.2021 16:36
Охренеть! 7 лет войны....и все бабла нет. Это виски сырожы Лещенко за 65 тыш и прочего мусора Наблюдательных советов.....
показать весь комментарий
20.04.2021 16:37
Капец на 8 год войны Украинская Армия недофинансирована, боеприпасы на исходе и уже многие номенклатуры в дефиците а роССия еще массированно и не поперла только собирает войска на границе, ракетная программа остановлена, питание откатывается на уровень совка.
показать весь комментарий
20.04.2021 16:38
Зато у Степанова куртяк по цене 30 таких квадрокоптеров. А у Нелоха кортеж ценой в целую танковую роту.
показать весь комментарий
20.04.2021 16:39
2021
показать весь комментарий
20.04.2021 16:40
Олигархи-дать не желают,а "нелох"?
показать весь комментарий
20.04.2021 16:41
До Тищенка зверніться....там цілу ескадрілью безпілотніків пробухали, скоти. Ще у Степанова можна куртку взяти на продаж, там теж пару коптерів вийде. Вперед, влада ж з народом, вони члуги народу
показать весь комментарий
20.04.2021 16:44
там и мин немного осталось
показать весь комментарий
20.04.2021 16:47
А где -
показать весь комментарий
20.04.2021 16:50
Мабуть там же де і "З березня 2021 року у ЗСУ розформували "Аеророзвідку" - частину, створену добровольцями"

"У частині заявили, що підпорядкування підрозділу Комануванню ООС означає відсутність відповідальної за генерування спроможностей цього підрозділу людини і прямо протирічить Закону України про національну безпеку.
У частині зазначають, що свого часу розробили систему забезпечення ситуаційної обізнаності "Дельта", побудовану за ********* технологічними підходами у відповідності до стандартів НАТО."
показать весь комментарий
20.04.2021 17:19
Ой, хто ж це у нас наживається на крові? Де бариги?
показать весь комментарий
20.04.2021 16:52
На зарплаты по ляму у государства деньги есть!
Без ребят, не спасут эти лямы.
показать весь комментарий
20.04.2021 16:55
Не туда они на ротацию собрались! Возле ВР не нужны коптеры, а пистить ой как есть кого!!!
показать весь комментарий
20.04.2021 17:18
Невже житомиряни не назбирають таку суму? Невже немає там багатих людей? А може копателі бурштину поскидуються на квадрокоптер?
показать весь комментарий
20.04.2021 16:55
Сколько можно позорится этим сбором денег...Тищенко за какие деньги пьянки и салюты устраивает может к ниму сходить руку протянуть.Таможенник за 20 минут столько зарабатывает сколько просите и тут можно поискать...
показать весь комментарий
20.04.2021 16:59
Є правда в твоїх словах. Це реально ганьба.
показать весь комментарий
20.04.2021 17:04
Это все на что способен пересичный украинец! Кричать - ганьба!...
Все, тупик!
Страна терпил и рабов, маяхатаскрайников!
показать весь комментарий
20.04.2021 17:17
Що ти пропонуєш?
Валити зеленого блазня, який законно посів посаду президента?
Путін цього й чекає. І це не жарт. В іншим умовах можна було б і звалити блазня, але не зараз.
І треба подякувати бидлоті, яка обирає то баригу, то блазня.
показать весь комментарий
20.04.2021 17:22
Я? Нічого не пропоную, абсолютно!!!
Народєц гнилий з ними що не почни все гівном закінчиться!
НІЧОГО, чуете НІЧГО не вміють доводити до кінця!!!
Жоден майдан не був доведений до логічного завершення...
Як то кажуть, - краще з розумним згубити чим з дурнем знайти!
показать весь комментарий
20.04.2021 17:29
Безумовно, нарід тут геть вбогий, але ж іншого немає.
показать весь комментарий
20.04.2021 17:31
Так навіщо тоді ця держава? Краще жити в маленькій, але адекватній!
показать весь комментарий
20.04.2021 17:34
То живи.
До речі, не факт, що в умовній Данії у тебе вийде налагодити власне життя.
показать весь комментарий
20.04.2021 18:22
Восьмий рік війни, а люди й досі збирають гроші.
Які тоді функції виконує ця держава?
показать весь комментарий
20.04.2021 17:03
А що, в мінометній батареї є по штату квадрокоптер? Які претензії ти висуваєш державі? А якщо в батареї забажають гвинтокрил? Що повинна діяти держава?
показать весь комментарий
20.04.2021 17:48
Але ж він їм треба для розвідки та коригування вогню, то чого немає за регламентом? Це ще один мінус.
Та й збирають гроші на геть усе. Чи ПНБ та тепловізори теж не за регламентом?
показать весь комментарий
20.04.2021 18:19
Кожен військовий підрозділ має визначену штатну структуру та відповідне озброєння і оснащення для виконання завдань за призначенням. Все це затверджене та забезпечується державою. Все решта- то позаштатні забаганки( навіть якщо вони вкрай корисні). Ведення розвідки, визначення цілей та коригування вогню на рівні батареї не ведеться. Для цього є спеціальні підрозділи з відповідним оснащенням. Чи ви говорите не про ЗСУ, а партизанський загін?
показать весь комментарий
20.04.2021 20:56
Болт вам а не средства. Так воюйте, хуженебудет!
показать весь комментарий
20.04.2021 17:16
Як Вас знайти у ФБ (будь-якому месенджері)? Я передам Ваші слова у бригаду, впевнений, що бійці особисто забажають висловити Вам подяку.
показать весь комментарий
20.04.2021 18:01
А ворам министрам, ворам военноначальникам, ворам депутатам не хотят высказать благодарность? Или ссыкотно?
показать весь комментарий
20.04.2021 20:30
Сволочи бюджет разворовали, нет денег ни на вакцины, ни на армию
показать весь комментарий
20.04.2021 17:32
Сколько скотства и яда в комментариях. Если есть возможность помочь у кого-то, просто помогите. Они не на кемпинг едут, а на войну, чтобы у вас под окнами не бегали "гиви-мотороли" Да восьмой год войны, да собирают деньги - ну вот такое гавно у нас в стране происходит. Если данный гаджет спасет жизнь или здоровье хоть одному бойцу - уже будет хорошо.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:40
"...Як на мене, цей вид розвідки недооцінюють у головному штабі, і як наслідок підрозділів безпілотників вкрай мало..."
показать весь комментарий
20.04.2021 20:43
Для 30 механизированной бригады перед выходом на ротацию собирают средства на квадрокоптер

Это просто не піzдець, а піzда

Это просто не піzдець, а піzда
показать весь комментарий
20.04.2021 21:40
Да, наша армия уже точно не та, что была в 2014 году.
Теперь собирают не на продукты и тактические очки, а на квадрокоптер.
показать весь комментарий
20.04.2021 21:53
Отакої! Необхідно терміново звернутись до Ігорька Л. Він вчора тут, в коментарях на Цензорі, 2-мільйонну армію обіцяв утримувати. Що йому той квадрокоптер...
показать весь комментарий
20.04.2021 22:23
А на день народження відомих слуг народу у відомому готелі скільки пішло грошей.
показать весь комментарий
21.04.2021 00:09
20.‎04.‎2021
Подразделениям ВСУ по всей линии соприкосновения запрещено открывать ответный огонь без санкции Генерального штаба ВСУ. Что вам не ясно???
показать весь комментарий
20.04.2021 23:32
 
 