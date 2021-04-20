Для 30 механизированной бригады перед выходом на ротацию собирают средства на квадрокоптер

Бойцы минометной батареи 30 отдельной механизированной бригады имени Константина Острожского перед выходом на ротацию собирают средства на квадрокоптер.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал воин и волонтер Александр Осипенко.

"Скоро выход на ротацию и крайне необходимой вещью на передовой является квадрокоптер. У нас в Вооруженных силах очень мало беспилотников, поэтому приходится или брать в волонтерских фондах на ротацию, либо просить волонтеров купить прибор. Как по мне, этот вид разведки недооценивают в главном штабе, и как следствие подразделений беспилотников крайне мало.

Я обращался в фонд "Вернись живым", и они готовы предоставить беспилотник на ротацию, но после совещания с командиром было принято решение о покупке, ведь таким образом будет возможность отработать с ним на полигоне и лучше наладить работу подразделения. К тому же у меня на волонтерском счету было 11 000 грн с прошлого сбора на дальномер", - рассказал он.

Осипенко напомнил, что беспилотники артиллерийскими подразделениями используются для двух целей: проведение аэроразведки сил противника и корректура боевой стрельбы различных артиллерийских систем:

"Ведь точное попадание можно сделать только тогда, когда ты видишь куда ты стреляешь и куда попадаешь. К тому же, зная расстановку сил противника, можно правильно организовывать свои огневые средства. Ты будешь знать, чем занимается противник и будешь готов ему противодействовать".

Необходимо собрать в целом: 55 590 грн для покупки квадрокоптера DJI Mavic 2 ZOOM стоимостью 42 320 грн, комплекта аксессуаров DJI Mavic 2 Part1 Fly More Kit стоимостью 13 270 грн.

На волонтерском счету уже есть 11 000 грн. За каждую гривню Осипенко обещает отчитаться.

