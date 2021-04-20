Для 30 механизированной бригады перед выходом на ротацию собирают средства на квадрокоптер
Бойцы минометной батареи 30 отдельной механизированной бригады имени Константина Острожского перед выходом на ротацию собирают средства на квадрокоптер.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал воин и волонтер Александр Осипенко.
"Скоро выход на ротацию и крайне необходимой вещью на передовой является квадрокоптер. У нас в Вооруженных силах очень мало беспилотников, поэтому приходится или брать в волонтерских фондах на ротацию, либо просить волонтеров купить прибор. Как по мне, этот вид разведки недооценивают в главном штабе, и как следствие подразделений беспилотников крайне мало.
Я обращался в фонд "Вернись живым", и они готовы предоставить беспилотник на ротацию, но после совещания с командиром было принято решение о покупке, ведь таким образом будет возможность отработать с ним на полигоне и лучше наладить работу подразделения. К тому же у меня на волонтерском счету было 11 000 грн с прошлого сбора на дальномер", - рассказал он.
Осипенко напомнил, что беспилотники артиллерийскими подразделениями используются для двух целей: проведение аэроразведки сил противника и корректура боевой стрельбы различных артиллерийских систем:
"Ведь точное попадание можно сделать только тогда, когда ты видишь куда ты стреляешь и куда попадаешь. К тому же, зная расстановку сил противника, можно правильно организовывать свои огневые средства. Ты будешь знать, чем занимается противник и будешь готов ему противодействовать".
Необходимо собрать в целом: 55 590 грн для покупки квадрокоптера DJI Mavic 2 ZOOM стоимостью 42 320 грн, комплекта аксессуаров DJI Mavic 2 Part1 Fly More Kit стоимостью 13 270 грн.
На волонтерском счету уже есть 11 000 грн. За каждую гривню Осипенко обещает отчитаться.
Реквизиты:
Карта ПриватБанка: 4149439020377291
Карта MonoBank: 5375414120759989
Учреждение банка: ПриватБанк
МФО банка: 305299
получатель платежа
Осипенко АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
IBAN: UA693052990000026204887392064
Счет получателя: 26204887392064
Валюта карты: UAH
РНОКПП получателя: 3473611977
Назначение платежа: Пополнение счета Осипенко АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
"У частині заявили, що підпорядкування підрозділу Комануванню ООС означає відсутність відповідальної за генерування спроможностей цього підрозділу людини і прямо протирічить Закону України про національну безпеку.
У частині зазначають, що свого часу розробили систему забезпечення ситуаційної обізнаності "Дельта", побудовану за ********* технологічними підходами у відповідності до стандартів НАТО."
Без ребят, не спасут эти лямы.
Все, тупик!
Страна терпил и рабов, маяхатаскрайников!
Валити зеленого блазня, який законно посів посаду президента?
Путін цього й чекає. І це не жарт. В іншим умовах можна було б і звалити блазня, але не зараз.
І треба подякувати бидлоті, яка обирає то баригу, то блазня.
Народєц гнилий з ними що не почни все гівном закінчиться!
НІЧОГО, чуете НІЧГО не вміють доводити до кінця!!!
Жоден майдан не був доведений до логічного завершення...
Як то кажуть, - краще з розумним згубити чим з дурнем знайти!
До речі, не факт, що в умовній Данії у тебе вийде налагодити власне життя.
Які тоді функції виконує ця держава?
Та й збирають гроші на геть усе. Чи ПНБ та тепловізори теж не за регламентом?
Это просто не піzдець, а піzда
Теперь собирают не на продукты и тактические очки, а на квадрокоптер.
Подразделениям ВСУ по всей линии соприкосновения запрещено открывать ответный огонь без санкции Генерального штаба ВСУ. Что вам не ясно???