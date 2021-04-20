РУС
В ЕС нет консенсуса относительно введения новых секторальных санкций против РФ, - Кулеба

В странах Евросоюза нет консенсуса относительно необходимости введения новых секторальных санкций против России.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-конференции во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины.

"Нет, я не увидел консенсусного "аппетита" к секторальным санкциям вчера. Возможно, причиной этого является то, что я присоединился к министрам по видеосвязи. Если бы я был там, если бы встреча была проведена офлайн, я мог бы лучше почувствовать их "аппетит". Но я действительно хочу ясно прояснить для них: персональные санкции, которые были введены в последние годы, хороши, они делают свою работу, но они недостаточны для того, чтобы демотивировать Россию от дальнейших агрессивных шагов", - отметил Кулеба.

Глава МИД также добавил, что его целью на данный момент является сигнализировать коллегам в ЕС, что они должны начать рассматривать эти опции, должны быть готовыми.

"Потому что даже факт того, что они начали эту дискуссию, будет иметь влияние на Россию, поскольку Россия боится экономических санкций", - пояснил Кулеба.

По его словам, другой "грустной правдой" является то, что Россия нашла пробелы в существующем режиме секторальных санкций. Кулеба добавил, что необходимо начать разговор о том, как заполнить эти пробелы вместо того, чтобы закрывать глаза на них.

"Секторальные санкции - это не вопрос аппетита, это вопрос времени и поведения России. И из моих недавних контактов с немецким и французским министрами иностранных дел я могу сделать вывод, что они понимают эту реальность", - указал глава МИД. 

Кулеба сообщил, что на встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель они все согласились, что Россию надо сдержать.

"Они не обсуждали специфику, но все столицы рассматривают соответствующие способы это сделать. Как члены ЕС, и Франция, и Германия, имеют опыт введения секторальных санкций против России в 2014 году, а именно после сбивания MH-17 Россией, так что это не об открытии "ящика Пандоры" или об установлении прецедента, это просто об использовании инструмента, который доказал свою эффективность", - резюмировал министр.

Топ комментарии
+9
Порох додавил бы ЕС на консенсус относительно введения новых секторальных санкций против РФ, а вот воровитый сцикун фигляр может только смазывать своё пикантное розовое место ваЗЕлином и принимать в любом количестве и с любой стороны,
показать весь комментарий
20.04.2021 17:16 Ответить
+7
А что Вы хотите, даже после выступления у нас в Раде президента Литвы и просьбы прекратить покупать электрику в Беларуси, Нелох просто наплевал и даже не отреагировал.
показать весь комментарий
20.04.2021 17:35 Ответить
+3
...смех сквозь слезы За полтора года к лучшему ничего не изменилось...
https://zn.ua/POLITICS/zelenskiy-v-intervyu-cnn-u-menya-net-vremeni-dumat-strategicheski-345150_.html Зеленский в интервью CNN: "У меня нет времени думать стратегически"
показать весь комментарий
20.04.2021 17:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
...смех сквозь слезы За полтора года к лучшему ничего не изменилось...
https://zn.ua/POLITICS/zelenskiy-v-intervyu-cnn-u-menya-net-vremeni-dumat-strategicheski-345150_.html Зеленский в интервью CNN: "У меня нет времени думать стратегически"
показать весь комментарий
20.04.2021 17:04 Ответить
Президент ПАСЕ прервал выступление Гончаренко , который время своего выступления развернул украинский флаг, простреленный пулями рашистов. В основной теме и выступлениях сегодня на заседании ПАСЕ не было тема роашистской эскалации ...
показать весь комментарий
20.04.2021 17:12 Ответить
Посмотрела этот момент. Ему сказали, что нельзя демонстрировать ничего в зале, хотя не так давно когда армянский депутат огромные фото убитых в Карабахе всем показывал во время выступления, никаких претензий не предъявлял. Короче говоря прокакали все, что можно.
показать весь комментарий
20.04.2021 17:32 Ответить
Вот и все... всех все в Украине устраивает, так нафиг Европе напрягаться?!
показать весь комментарий
20.04.2021 17:14 Ответить
А что Вы хотите, даже после выступления у нас в Раде президента Литвы и просьбы прекратить покупать электрику в Беларуси, Нелох просто наплевал и даже не отреагировал.
показать весь комментарий
20.04.2021 17:35 Ответить
Так єто виноват не нелох! А 40млн идиотов!
показать весь комментарий
20.04.2021 17:36 Ответить
Ну положим не 40............ Одно я знаю точно, через год у нас вообще не останется друзей.
показать весь комментарий
20.04.2021 17:40 Ответить
Может и не 40... но виноваты все в равной мере. Что бы остановить зеленого ублюдка достаточно 100тысяч...
показать весь комментарий
20.04.2021 17:47 Ответить
Не время конечно, но еще пара крупных залетов, особенно, если возня вокруг водоканала не просто так, то Нелоха вынесут с Банковой.
показать весь комментарий
20.04.2021 17:58 Ответить
А вы, что сделали перед голосованием с известными вам лично избирателями криворожского фигляра и мастера имитации игры пиписькой на пианино? Хот одному руки отрубили, что бы не проголосовал? Или ноги переломали, что бы на избирательный не пришло это умственно недоразвитое создание? Ваш вариант, плиз....
показать весь комментарий
20.04.2021 18:08 Ответить
20.04.2021 17:16 Ответить
Кхе, кхе...у ЕС ни в чем нет консенсуса.
показать весь комментарий
20.04.2021 17:18 Ответить
Он идиот, до сих пор не дошло, что в ЕС нас послали.
показать весь комментарий
20.04.2021 17:37 Ответить
На жаль більшості Європейських країн важливе тільке спокійне сите життя у вузьуому колі і там вони придержуються етичних норм. Вони готові закривати очі на хімічні атаки, на вбивства, на війну якщо це помогає таке існування без їхньої участі. Їм це неприємно, але максимум на що вони здатні, цн висловити занепокоєння. Але якщо нагадувати їм і просити допомоги, це тільки призводить до подразнення Ми повинні надіятися тільки на себе.
показать весь комментарий
20.04.2021 17:47 Ответить
Потрібно не бздіти, а готуватися до війни! Тоді всім буде непереливки, включаючи Європу. Мильйони біженців зроблять свою справу...
І ще, потрібно терміново замінувати ЗАЕС... та попередити москалів, що подохнєм усє... у українців іншого вибору не має, після захоплення кацапами і так всіх прикопають на биківні!
показать весь комментарий
20.04.2021 17:50 Ответить
Какой консенсус ????????? , бабушка Меркель собирается достраивать трубу, и это действия, а не то что написано где-то на бумаге...
показать весь комментарий
20.04.2021 17:50 Ответить
Т.е вы Зеленые упыри покупаете электроэнергию у кацапов и белоруси, ваш депутат едет к Лукашенко и рассказывает как 36% украинцев хотели бы видеть его президентом, но млять у ЕС нет консенсуса?
показать весь комментарий
20.04.2021 17:52 Ответить
До сраки та петиція.
показать весь комментарий
20.04.2021 18:46 Ответить
Коли москаль забере у Європи останній євро, тоді вже буде не до санкцій...
показать весь комментарий
20.04.2021 18:25 Ответить
Зачем забирать? Он их просто напечатает.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:12 Ответить
Завтра, як ***** скаже, так і буде. А ви зможете лише ображений вираз обличчя продемонструвати. І то недовго, бо треба буде над відосіком зе гиржати!
показать весь комментарий
20.04.2021 18:44 Ответить
2я мировая жирную европу ничему не научила
показать весь комментарий
20.04.2021 19:47 Ответить
В ЕС нет консенсуса относительно введения новых секторальных санкций против Третьего Рейха, - Кулеба
показать весь комментарий
20.04.2021 20:10 Ответить
тому що Україна припинила цим наполегливо займатись, як прийшла до влади зелена плісніва...
показать весь комментарий
20.04.2021 21:21 Ответить
Сект оральных
показать весь комментарий
20.04.2021 23:06 Ответить
 
 