В ЕС нет консенсуса относительно введения новых секторальных санкций против РФ, - Кулеба
В странах Евросоюза нет консенсуса относительно необходимости введения новых секторальных санкций против России.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-конференции во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины.
"Нет, я не увидел консенсусного "аппетита" к секторальным санкциям вчера. Возможно, причиной этого является то, что я присоединился к министрам по видеосвязи. Если бы я был там, если бы встреча была проведена офлайн, я мог бы лучше почувствовать их "аппетит". Но я действительно хочу ясно прояснить для них: персональные санкции, которые были введены в последние годы, хороши, они делают свою работу, но они недостаточны для того, чтобы демотивировать Россию от дальнейших агрессивных шагов", - отметил Кулеба.
Глава МИД также добавил, что его целью на данный момент является сигнализировать коллегам в ЕС, что они должны начать рассматривать эти опции, должны быть готовыми.
"Потому что даже факт того, что они начали эту дискуссию, будет иметь влияние на Россию, поскольку Россия боится экономических санкций", - пояснил Кулеба.
По его словам, другой "грустной правдой" является то, что Россия нашла пробелы в существующем режиме секторальных санкций. Кулеба добавил, что необходимо начать разговор о том, как заполнить эти пробелы вместо того, чтобы закрывать глаза на них.
"Секторальные санкции - это не вопрос аппетита, это вопрос времени и поведения России. И из моих недавних контактов с немецким и французским министрами иностранных дел я могу сделать вывод, что они понимают эту реальность", - указал глава МИД.
Кулеба сообщил, что на встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель они все согласились, что Россию надо сдержать.
"Они не обсуждали специфику, но все столицы рассматривают соответствующие способы это сделать. Как члены ЕС, и Франция, и Германия, имеют опыт введения секторальных санкций против России в 2014 году, а именно после сбивания MH-17 Россией, так что это не об открытии "ящика Пандоры" или об установлении прецедента, это просто об использовании инструмента, который доказал свою эффективность", - резюмировал министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://zn.ua/POLITICS/zelenskiy-v-intervyu-cnn-u-menya-net-vremeni-dumat-strategicheski-345150_.html Зеленский в интервью CNN: "У меня нет времени думать стратегически"
І ще, потрібно терміново замінувати ЗАЕС... та попередити москалів, що подохнєм усє... у українців іншого вибору не має, після захоплення кацапами і так всіх прикопають на биківні!