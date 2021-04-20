Апелляционный суд отменил решение ОАСК по иску Портнова о пересмотре учебников по истории относительно событий Революции Достоинства, - пресс-служба суда

Апелляционный суд отменил решение Окружного административного суда Киева о пересмотре Министерством образования и науки описания событий Евромайдана в учебниках истории, которое было принято по иску экс-замглавы Администрации президента Януковича Андрея Портнова.

Об этом сообщает пресс-служба Шестого апелляционного административного суда Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Доводим к сведению общественности, что постановлением Шестого апелляционного административного суда от 14 апреля 2021 отменено решение Окружного административного суда города Киева от 21 января 2021, которым Министерство образования и науки Украины обязали, в частности, обеспечить пересмотр учебников для 5 и 11 классов по истории Украины для учреждений общего среднего образования, вышедших в свет в 2018 и 2019 годах. В удовлетворении иска в этой части отказано. Указанное решение принято по делу № 640/10678/20 по иску Портнова А. к Министерству образования и науки Украины. Текст судебного решения направлен в Единый государственный реестр судебных решений 15 апреля 2021, и должен быть обнародован администратором в порядке, определенном Законом Украины "О доступе к судебным решениям", - говорится в заявлении.

Напомним, экс-замглавы Администрации президента Януковича Андрей Портнов заявил о том, что выиграл суд у Министерства образования относительно пересмотра учебников по истории относительно событий Революции Достоинства в Украине в 2013-14 гг.

17 апреля Центр противодействия коррупции сообщил, что апелляционный суд удовлетворил иск Портнова и обязал Минобразования переписать учебники по истории относительно событий Революции Достоинства.