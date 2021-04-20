Апелляционный суд отменил решение ОАСК по иску Портнова о пересмотре учебников по истории относительно событий Революции Достоинства, - пресс-служба суда
Апелляционный суд отменил решение Окружного административного суда Киева о пересмотре Министерством образования и науки описания событий Евромайдана в учебниках истории, которое было принято по иску экс-замглавы Администрации президента Януковича Андрея Портнова.
Об этом сообщает пресс-служба Шестого апелляционного административного суда Киева, передает Цензор.НЕТ.
"Доводим к сведению общественности, что постановлением Шестого апелляционного административного суда от 14 апреля 2021 отменено решение Окружного административного суда города Киева от 21 января 2021, которым Министерство образования и науки Украины обязали, в частности, обеспечить пересмотр учебников для 5 и 11 классов по истории Украины для учреждений общего среднего образования, вышедших в свет в 2018 и 2019 годах. В удовлетворении иска в этой части отказано. Указанное решение принято по делу № 640/10678/20 по иску Портнова А. к Министерству образования и науки Украины. Текст судебного решения направлен в Единый государственный реестр судебных решений 15 апреля 2021, и должен быть обнародован администратором в порядке, определенном Законом Украины "О доступе к судебным решениям", - говорится в заявлении.
Напомним, экс-замглавы Администрации президента Януковича Андрей Портнов заявил о том, что выиграл суд у Министерства образования относительно пересмотра учебников по истории относительно событий Революции Достоинства в Украине в 2013-14 гг.
17 апреля Центр противодействия коррупции сообщил, что апелляционный суд удовлетворил иск Портнова и обязал Минобразования переписать учебники по истории относительно событий Революции Достоинства.
Слідкуємо за руками - можливо, від чогось відволікають увагу.
А вывод один-единственный : не надо сразу реагировать на любые новости, тем более, с чьих-то слов. Надо САМОМУ читать первоисточник (в данном случае судебное решение), самому слушать пресс-конференцию и т.п., а на полагаться на чьи-то пересказы и комментарии. Потому что комментатор может быть тупой, а может быть и провокатором.
Правила информационной гигиены должны быть простые :
1. Всё, что сообщают официальные органы государственной власти или местного самоуправления - по умолчанию правда, но надо относиться критично и не лениться проверить и самому убедиться / подумать. Но только когда убедился, что что-то не так, а ещё лучше, когда на эту тему есть официальное же опровержение или решение суда, вступившее в законную силу, - только тогда сообщение органов государственной власти или местного самоуправления можно объявлять фейком. Но в таком случае надо дальше по принципу : "Я добьюсь твоего увольнения, даже если сдохну для этого, потому что нельзя врать гражданам".
2. И наоборот, всё, что говорят частные лица (неважно кто - телеканалы и прочие журналисты, политические партии, родственники, знакомые, друзья, враги, лидеры общественного мнения, церковь, активисты, волонтёры, борцы с коррупцией - кто угодно без официального властного статуса) по умолчанию должно поддаваться сомнению и считаться фейком, пока не доказано, что это правда.
И тогда у нас станет всё, как у нормальных западных людей. А то мы ведёмся на разного рода провокации, информационно-психологические спецоперации как местных уродов, так и врагов-россиян и только вгоняем всю страну в депрессию и шизу. То Порошенко всё украл и ему выгодна война, то Зеленский - наркоман, то венгры Закарпатье отожмут, то ещё какая-то галиматья.
вспомним ушедшего богдана