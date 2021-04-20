РУС
Апелляционный суд отменил решение ОАСК по иску Портнова о пересмотре учебников по истории относительно событий Революции Достоинства, - пресс-служба суда

Апелляционный суд отменил решение Окружного административного суда Киева о пересмотре Министерством образования и науки описания событий Евромайдана в учебниках истории, которое было принято по иску экс-замглавы Администрации президента Януковича Андрея Портнова.

Об этом сообщает пресс-служба Шестого апелляционного административного суда Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Доводим к сведению общественности, что постановлением Шестого апелляционного административного суда от 14 апреля 2021 отменено решение Окружного административного суда города Киева от 21 января 2021, которым Министерство образования и науки Украины обязали, в частности, обеспечить пересмотр учебников для 5 и 11 классов по истории Украины для учреждений общего среднего образования, вышедших в свет в 2018 и 2019 годах. В удовлетворении иска в этой части отказано. Указанное решение принято по делу № 640/10678/20 по иску Портнова А. к Министерству образования и науки Украины. Текст судебного решения направлен в Единый государственный реестр судебных решений 15 апреля 2021, и должен быть обнародован администратором в порядке, определенном Законом Украины "О доступе к судебным решениям", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд удовлетворил иск Портнова и обязал Минобразования переписать учебники по истории относительно событий Революции Достоинства

Напомним, экс-замглавы Администрации президента Януковича Андрей Портнов заявил о том, что выиграл суд у Министерства образования относительно пересмотра учебников по истории относительно событий Революции Достоинства в Украине в 2013-14 гг.

17 апреля Центр противодействия коррупции сообщил, что апелляционный суд удовлетворил иск Портнова и обязал Минобразования переписать учебники по истории относительно событий Революции Достоинства.

история (2022) Портнов Андрей (667) учебники (245) евромайдан (7838)
+43
Скільки часу, цей щур Портнов буде псувати життя українцям?
20.04.2021 17:00 Ответить
+34
Портнова поимели в тупой собачий рот..
20.04.2021 17:01 Ответить
+25
Пока уклонист-нелох исполняет обязанности Президента !
20.04.2021 17:13 Ответить
Скільки часу, цей щур Портнов буде псувати життя українцям?
20.04.2021 17:00 Ответить
Пока уклонист-нелох исполняет обязанности Президента !
20.04.2021 17:13 Ответить
им всем ублюдкам надо каждый день читать книгу 2 и далее из Библии Исход Законы Моисеевы и далее приключения пейсатых в пустыне на протяжении 53 лет и как соевые нарушив договор с Богом обвинили в нарушении Договора Бога!! срочно написав свои никчемные Малый Курс Истории еврейского нариду Тора и Талмуд... рядом с которыми труды Гитлера и Муссолини и иных идеологов фашизма и национал социализма сюда же добавим работы Ленина и Сталина и еже с ними онных--(ну сравните с реальностью нашей жизни) что вытворяют евреи как они переиначивают правду что вытворяют соевые потворы Зеленские Портновские и прочие).... все увы только подтверждает описание фактов в Библии.. и вывод- евреям верить себя не уважать это все равно что вы будете играть с карточными шулерами или искать шарик в 3 стаканчиках...
20.04.2021 17:29 Ответить
рівно стільки наскількі українці погодятся щоб цей щур псував їм життя
20.04.2021 20:04 Ответить
Коли переоберуть проукраїнську владу. При Порошенко він ховався в РФ і боявся тут показатись, при зраднику Зеленському відчуває себе як вдома )
20.04.2021 20:05 Ответить
Портнова поимели в тупой собачий рот..
20.04.2021 17:01 Ответить
...із которого випала заглушка

Апелляционный суд отменил решение ОАСК по иску Портнова о пересмотре учебников по истории относительно событий Революции Достоинства, - пресс-служба суда - Цензор.НЕТ 5725
20.04.2021 17:06 Ответить
Комуністична анальна затичка
20.04.2021 17:33 Ответить
Этого пид…ублюдка давно пора за 🥚🥚подвесить , за все пакости против Украины
20.04.2021 17:03 Ответить
https://sprotyv.info/video/nastoyatel-kievo-pecherskoj-lavry-v-*******-ustroil-pyshnoe-prazdnovanie-dnya-rozhdeniya-video Настоятель Киево-Печерской Лавры в локдаун устроил пышное празднование дня рождения. веряне говорят , что на день рождения были приглашены генерал из Мацквы и ансамбль балалаечников. Когда этого настоятеля пригласят в Военную кмендатуру?
20.04.2021 17:03 Ответить
Это паша-"мерседес" буянит,что ли? Представляю что оно учудит на Пасху.
20.04.2021 17:18 Ответить
портянку сцану макнули у власне лайно, ну хоть щось.
20.04.2021 17:04 Ответить
З Портнова зробили портянку, тобто онучу!
20.04.2021 17:08 Ответить
Его надо просто убить. И всё...
20.04.2021 17:10 Ответить
Проукраинские адвокаты ******* портянку в его тупой собачий рот.
20.04.2021 17:10 Ответить
Вот что интересно: и Турчинов и Портнов из одного гнезда Тимошенко.
20.04.2021 17:11 Ответить
А Порошенко и Олейник из одного гнезда Ющенко. Не вбрасывай дичь.
20.04.2021 17:16 Ответить
И это так. Но почему ты считаешь это дичью?
20.04.2021 17:17 Ответить
Потому что общепринятые законы политической деятельности в Украине действуют через сраку. Сегодня ты в "Наша Украина" а завтра на кацапии проклинаешь Украину на чём свет стоит.
20.04.2021 17:23 Ответить
Прокляття рашистському Портноворабу!
20.04.2021 17:14 Ответить
Портняшка побежит подавать апелляцию на апелляцию..и всё по кругу. Правовой трэш и бардак.
20.04.2021 17:14 Ответить
касацію
20.04.2021 18:05 Ответить
Це добра новина. Але. Підозріло знайома тактика: спочатку вчиняють якийсь зашквар, громадськість лютує, аж кров кипить у віднях ( )... а потім роблять step back - і усі задоволені, начебто перемога, можна розходитись.
Слідкуємо за руками - можливо, від чогось відволікають увагу.
20.04.2021 17:16 Ответить
Я думаю, всё банальнее - ньюсмейкеры типа "Центра противодействия коррупции", которые начали кричать "зрада" просто неправильно поняли резолютивную часть постановления апелляции. Или не хотели правильно понимать, потому что скандал - это наше всё. В результате информация пошла ровно наоборот от реальной.

А вывод один-единственный : не надо сразу реагировать на любые новости, тем более, с чьих-то слов. Надо САМОМУ читать первоисточник (в данном случае судебное решение), самому слушать пресс-конференцию и т.п., а на полагаться на чьи-то пересказы и комментарии. Потому что комментатор может быть тупой, а может быть и провокатором.
Правила информационной гигиены должны быть простые :

1. Всё, что сообщают официальные органы государственной власти или местного самоуправления - по умолчанию правда, но надо относиться критично и не лениться проверить и самому убедиться / подумать. Но только когда убедился, что что-то не так, а ещё лучше, когда на эту тему есть официальное же опровержение или решение суда, вступившее в законную силу, - только тогда сообщение органов государственной власти или местного самоуправления можно объявлять фейком. Но в таком случае надо дальше по принципу : "Я добьюсь твоего увольнения, даже если сдохну для этого, потому что нельзя врать гражданам".

2. И наоборот, всё, что говорят частные лица (неважно кто - телеканалы и прочие журналисты, политические партии, родственники, знакомые, друзья, враги, лидеры общественного мнения, церковь, активисты, волонтёры, борцы с коррупцией - кто угодно без официального властного статуса) по умолчанию должно поддаваться сомнению и считаться фейком, пока не доказано, что это правда.

И тогда у нас станет всё, как у нормальных западных людей. А то мы ведёмся на разного рода провокации, информационно-психологические спецоперации как местных уродов, так и врагов-россиян и только вгоняем всю страну в депрессию и шизу. То Порошенко всё украл и ему выгодна война, то Зеленский - наркоман, то венгры Закарпатье отожмут, то ещё какая-то галиматья.
20.04.2021 22:34 Ответить
Вот думаю: а нельзя в учебники внести главу о том, чем во время Революции и войны занимался нынешний президент?
20.04.2021 17:19 Ответить
Складно буде пройти цензуру - бо такий треш важко описати нейтральною мовою Апелляционный суд отменил решение ОАСК по иску Портнова о пересмотре учебников по истории относительно событий Революции Достоинства, - пресс-служба суда - Цензор.НЕТ 7144
20.04.2021 17:29 Ответить
а ось активність портнова і мертвечука з книжкою треба внести.
20.04.2021 17:37 Ответить
Десь пару діб тому було повідомлення навпаки, що ШААС саме залишив в силі рішення суду на окружній((( пзлц, подача...
20.04.2021 17:19 Ответить
було. хтось передумав.
20.04.2021 17:38 Ответить
З'\ж гівна, портновська шмара!
20.04.2021 17:44 Ответить
Якщо простіше, портков повідомив, що суд відхилив апеляційну скаргу міністра. А тепер суд повідомляє, що рішення порткова скасоване. видно, бездипломний колегію не підібрав (або злякались) і почав брехати - ето он могет. Які ще там позови залишись нерозглянутими до часу икс (ліквідації суду). Он паша вовк, старинний корешок порткова, по блату пробрався аж до європейського суду, спішить, спішить. Це ж "нада так учудить" що пр .....в про криївку з баблом. В нього нове поганяло - паша мінус 5 (лямов). А портков, як нібито приречений гнати "пургу".
20.04.2021 17:48 Ответить
портянку послали накуй ... а надо его тута еще посадить чипушилу поганую
20.04.2021 18:08 Ответить
Апеляційний суд скасував рішення ОАСК за позовом Портнова про перегляд підручників з історії щодо подій Революції Гідності, - пресслужба суду - Цензор.НЕТ 4408
20.04.2021 18:42 Ответить
Апеляційний суд скасував рішення ОАСК за позовом Портнова про перегляд підручників з історії щодо подій Революції Гідності, - пресслужба суду - Цензор.НЕТ 4943
20.04.2021 18:48 Ответить
Апеляційний суд скасував рішення ОАСК за позовом Портнова про перегляд підручників з історії щодо подій Революції Гідності, - пресслужба суду - Цензор.НЕТ 2722

вспомним ушедшего богдана
20.04.2021 18:49 Ответить
Апеляційний суд скасував рішення ОАСК за позовом Портнова про перегляд підручників з історії щодо подій Революції Гідності, - пресслужба суду - Цензор.НЕТ 9010
20.04.2021 19:08 Ответить
Слідуючим кроком має бути видворення Портного,а також Ермака і відмазаного ТатАрова за ПОРЕБРИК.
20.04.2021 19:31 Ответить
При наступному президенті
20.04.2021 20:07 Ответить
так частинами
20.04.2021 20:07 Ответить
ПОРТНОВ УЖЕ ОБС.....ся , подавши позов на ПОРОХА в Панамі . Тепер на портянку подано позов https://news.liga.net/politics/news/v-paname-zakryli-delo-po-poroshenko-podan-otvetnyy-isk-k-portnovu
20.04.2021 21:05 Ответить
Завдяки Портнову діяльність Мінюсту є непередбаченною.
20.04.2021 22:39 Ответить
 
 