Прокуратура Москвы решила добиваться ликвидации "Штабов Навального", уверяя, что они занимаются экстремизмом и готовят "цветную революцию"

Прокуратура Москвы решила добиваться ликвидации "Штабов Навального", уверяя, что они занимаются экстремизмом и готовят "цветную революцию"

По мнению прокуратуры Москвы, некоммерческие организации ФБК, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ), а также движение "Штабы Навального" якобы занимаются экстремистской деятельностью.

Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

"В связи с изложенным прокуратура города Москвы считает необходимым в судебном порядке добиваться ликвидации и запрета деятельности некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ и движения "Штабы Навального", - заявили в российском ведомстве.

Согласно обнародованным прокуратурой данным, указанные организации якобы "координируют с различными зарубежными центрами, которые ведут деструктивные действия в отношении Российской Федерации".

При этом ведомство уверяет, что указанные огранизации и "Штабы Навального" якобы "стремятся создать условия для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария "цветной революции".

Ужос Майдана в термінальной стадіі...
показать весь комментарий
20.04.2021 17:07 Ответить
А я думаю, чего это при совке красок не было, всё серозеленое, а это чтобы революций цветных не было.
показать весь комментарий
20.04.2021 17:23 Ответить
Та пох#%
показать весь комментарий
20.04.2021 17:23 Ответить
А что плохого в цветных революциях??? ...???? Ваш сраный СССР ....дык тоже результат ...вы не поверите!!!, я серьезно...точно такой же цветной революции. Правда слегка ободранной и в лаптях. Ну это был такой ее цвет, в то время с цветами была напряга. Более того, вы теперь парады проводите стоя на заплесневелом гробу того, .....кто сделал эту цветную революцию!!!!!

И нее был штаб, да и даже колл -центр. Это не смешно, я не смеюсь.. И когда вы кричите ..Барышняяя!!! Сквозной три-девять -пять!!! Это не код доступа к вай фаю. Это был номер....топ-менеджера цветной революции......которого вы никак не похороните.
показать весь комментарий
20.04.2021 17:26 Ответить
 
 