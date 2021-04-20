Прокуратура Москвы решила добиваться ликвидации "Штабов Навального", уверяя, что они занимаются экстремизмом и готовят "цветную революцию"

По мнению прокуратуры Москвы, некоммерческие организации ФБК, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ), а также движение "Штабы Навального" якобы занимаются экстремистской деятельностью.

Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

"В связи с изложенным прокуратура города Москвы считает необходимым в судебном порядке добиваться ликвидации и запрета деятельности некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ и движения "Штабы Навального", - заявили в российском ведомстве.

Согласно обнародованным прокуратурой данным, указанные организации якобы "координируют с различными зарубежными центрами, которые ведут деструктивные действия в отношении Российской Федерации".

При этом ведомство уверяет, что указанные огранизации и "Штабы Навального" якобы "стремятся создать условия для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария "цветной революции".

Читайте также: Сторонники Навального организовывают новые акции протеста в российских городах вечером 21 апреля: Его жизнь сейчас висит на волоске