Прокуратура Москвы решила добиваться ликвидации "Штабов Навального", уверяя, что они занимаются экстремизмом и готовят "цветную революцию"
По мнению прокуратуры Москвы, некоммерческие организации ФБК, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ), а также движение "Штабы Навального" якобы занимаются экстремистской деятельностью.
Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.
"В связи с изложенным прокуратура города Москвы считает необходимым в судебном порядке добиваться ликвидации и запрета деятельности некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ и движения "Штабы Навального", - заявили в российском ведомстве.
Согласно обнародованным прокуратурой данным, указанные организации якобы "координируют с различными зарубежными центрами, которые ведут деструктивные действия в отношении Российской Федерации".
При этом ведомство уверяет, что указанные огранизации и "Штабы Навального" якобы "стремятся создать условия для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария "цветной революции".
И нее был штаб, да и даже колл -центр. Это не смешно, я не смеюсь.. И когда вы кричите ..Барышняяя!!! Сквозной три-девять -пять!!! Это не код доступа к вай фаю. Это был номер....топ-менеджера цветной революции......которого вы никак не похороните.