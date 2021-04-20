В суд направлено дело о растрате 37 млн грн при обустройстве полигона "Широкий лан", - САП

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам досудебного расследования НАБУ направили в суд акт по обвинению бывших должностных лиц Вооруженных сил Украины и двух представителей коммерческой структуры в растрате более 37 млн грн при обустройстве военного полигона "Широкий лан".

В ходе досудебного расследования установлено, что в 2017-2018 гг. начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины, начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов КЭУ ВСУ и начальник отдела технического надзора за строительством КЭУ ВСУ в сговоре с директором и бенефициарным владельцем ЧАО организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря "Широкий лан" (Ульяновка Николаевской обл.).

"Несмотря на то, что работы по обустройству полевого лагеря фактически не были выполнены, должностные лица ВСУ все же "помогли" в перечислении на счета компании средств. Как следствие, государству был нанесен ущерб на сумму свыше 37 млн грн, что подтверждается заключением Государственной аудиторской службы и проведенными по делу экспертизами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что действия бывших служащих ВСУ и представителей ЧАО квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

"Досудебное расследование по делу закончено. Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - отметили в САП.

