В суд направлено дело о растрате 37 млн грн при обустройстве полигона "Широкий лан", - САП

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам досудебного расследования НАБУ направили в суд акт по обвинению бывших должностных лиц Вооруженных сил Украины и двух представителей коммерческой структуры в растрате более 37 млн грн при обустройстве военного полигона "Широкий лан".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

В ходе досудебного расследования установлено, что в 2017-2018 гг. начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины, начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов КЭУ ВСУ и начальник отдела технического надзора за строительством КЭУ ВСУ в сговоре с директором и бенефициарным владельцем ЧАО организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря "Широкий лан" (Ульяновка Николаевской обл.).

"Несмотря на то, что работы по обустройству полевого лагеря фактически не были выполнены, должностные лица ВСУ все же "помогли" в перечислении на счета компании средств. Как следствие, государству был нанесен ущерб на сумму свыше 37 млн грн, что подтверждается заключением Государственной аудиторской службы и проведенными по делу экспертизами", - говорится в сообщении.

Читайте: Должностные лица ВСУ растратили 37 млн грн при обустройстве полигона "Широкий лан", - НАБУ

Уточняется, что действия бывших служащих ВСУ и представителей ЧАО квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

"Досудебное расследование по делу закончено. Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - отметили в САП.

Читайте: Завершено строительство бригадного городка на полигоне "Широкий Лан", - Таран

Это всё недруги Порошенко, всё не как не усБАкояться зрадофилы. Сивый батько нации не мог вкрасти, та ще и на армии,та ще таки копейки. Батьяко якщо краде, так цілу країну, розпродав країну за безвіз, а ви якісь копійки 37 лямов йому вішаєте, це не його розмах.
20.04.2021 17:22 Ответить
А Бирюков говорил что на Ширлане не воруют... Как же так? Врал?
До суду направлено справу про розтрату 37 млн грн при облаштуванні полігону "Широкий лан", - САП - Цензор.НЕТ 3215
20.04.2021 17:42 Ответить
конечно врал
20.04.2021 17:44 Ответить
не мешало бы его проверить на причастность. У него богатое прошлое. https://forum.pravda.com.ua/?topic=815712.0 биография афериста Бирюкова.
20.04.2021 17:47 Ответить
Нет. Шутил.
20.04.2021 17:51 Ответить
Этот Широкий лан вообще какое-то проклятое место. https://tyzhden.ua/News/210591 Жахливі умови проживання. У мережі виклали фото з полігону "Широкий Лан"
20.04.2021 17:43 Ответить
20.04.2021 17:43 Ответить
це в минулому вже...Як не прикро констатувати, але пішов Петро і все змінилось
20.04.2021 21:40 Ответить
В суд направлено діло,який в нас суд про що ви говорите, продажне шобло суддів і прокурорів.
20.04.2021 19:37 Ответить
сподіваюсь Бірюков піде причепом
20.04.2021 21:41 Ответить
 
 