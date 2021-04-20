Чехия призывает страны ЕС и НАТО выслать офицеров российских спецслужб, - вице-премьер ЧР Гамачек

Чешская Республика обратится к странам-членам ЕС и НАТО с просьбой о коллективной реакцию, которая предусматривает высылку российских дипломатов, о которых известно, что они являются сотрудниками спецслужб.

Об этом заявил вице-премьер, министр внутренних дел и и.о. иностранных дел ЧР Ян Гамачек на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Просим наших союзников о солидарности и призываем к общей позиции ЕС", - сказал Гамачек. По его словам, Прага требует коллективных действий, как это было после отравления Скрипалей в Великобритании.

Политик отметил, что Россия предприняла шаги, которые означают парализацию посольства ЧР в Москве, когда диппредставительство или вообще не может функционировать, или может работать в очень ограниченном режиме. Чешская сторона будет просить посольства стран-партнеров в оказании помощи чешским гражданам в случае необходимости.

Также официальная Прага оставляет за собой право ввести дальнейшие меры. "Мы будем вынуждены реагировать и действовать по определенным нормам", - предупредил Гамачек. В среду он вызывает посла РФ в ЧР, которому будет передана нота протеста. До этого времени он отказался говорить о возможности ограничить количество российских дипломатов уровнем посольства Чехии в Москве (сейчас в посольстве осталось около 5 работников с дипломатическим статусом).

Премьер Андрей Бабиш отметил, что в ситуации, когда спецслужбы страны доказали, что офицеры российских спецслужб были причастны к взрывам на складах амуниции, что привело к гибели двух человек и огромным материальным потерям, Чехия "как суверенное государство должно реагировать".

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.