Чехия призывает страны ЕС и НАТО выслать офицеров российских спецслужб, - вице-премьер ЧР Гамачек

Чешская Республика обратится к странам-членам ЕС и НАТО с просьбой о коллективной реакцию, которая предусматривает высылку российских дипломатов, о которых известно, что они являются сотрудниками спецслужб.

Об этом заявил вице-премьер, министр внутренних дел и и.о. иностранных дел ЧР Ян Гамачек на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Просим наших союзников о солидарности и призываем к общей позиции ЕС", - сказал Гамачек. По его словам, Прага требует коллективных действий, как это было после отравления Скрипалей в Великобритании.

Политик отметил, что Россия предприняла шаги, которые означают парализацию посольства ЧР в Москве, когда диппредставительство или вообще не может функционировать, или может работать в очень ограниченном режиме. Чешская сторона будет просить посольства стран-партнеров в оказании помощи чешским гражданам в случае необходимости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бабиш не исключает, что Чехия потребует от РФ компенсацию за ущерб от взрыва в Врбетице

Также официальная Прага оставляет за собой право ввести дальнейшие меры. "Мы будем вынуждены реагировать и действовать по определенным нормам", - предупредил Гамачек. В среду он вызывает посла РФ в ЧР, которому будет передана нота протеста. До этого времени он отказался говорить о возможности ограничить количество российских дипломатов уровнем посольства Чехии в Москве (сейчас в посольстве осталось около 5 работников с дипломатическим статусом).

Премьер Андрей Бабиш отметил, что в ситуации, когда спецслужбы страны доказали, что офицеры российских спецслужб были причастны к взрывам на складах амуниции, что привело к гибели двух человек и огромным материальным потерям, Чехия "как суверенное государство должно реагировать".

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)

Читайте также: Взорванное российскими агентами на складах в Чехии оружие могло предназначаться для Украины, - чешские СМИ

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.

+16
"...которая предусматривает высылку российских дипломатов, о которых известно, что они являются сотрудниками спецслужб."

А там других нет, так что высылайте всех.
20.04.2021 17:25
+8
у кацапского бесчестия - нет офицеров !
20.04.2021 17:56
+2
шо, выслать 75% мудрого нариду ?
20.04.2021 17:33
"...которая предусматривает высылку российских дипломатов, о которых известно, что они являются сотрудниками спецслужб."

А там других нет, так что высылайте всех.
20.04.2021 17:25
Или просто заделать опечатку по фрейду, вместо выслать- высрать)
20.04.2021 18:21
То не до зє. Одного писаря турнули і ледве не всралися з переляку(((
20.04.2021 17:26
Может быть и Баканов зашевелится?
20.04.2021 17:32
шо, выслать 75% мудрого нариду ?
20.04.2021 17:33
"ГРУЗИТЕ руских РЕЗИДЕНТОВ БОЧКАМИ

тчк

Братья Карамазовы
тчк"
20.04.2021 17:33
Я думаю это принципиальный вопрос. И не потому, что мне нравятся чехи ...или чешки, и ихнее крепкое темное бархатное пиво, и дымчатые горы Северной Моравии...ой отвлекся!
А потому что....я считаю, что торг здесь неуместен!!! Бах-бах-бах..по столу..
20.04.2021 17:36
у кацапского бесчестия - нет офицеров !
20.04.2021 17:56
Европа это продажная старая шлюха.
20.04.2021 18:02
Чехія закликає країни ЄС і НАТО вислати офіцерів російських спецслужб, - віцепрем'єр ЧР Гамачек - Цензор.НЕТ 6607
20.04.2021 19:14
Далі буде... Jan Hamáček (4год.): "Čekal jsem trochu jinou reakci z ruské strany, ale dobrá. Musíme to fázovat. Dnes přišel Rosatom, který je nepotěší. A musíme se poradit o dalších variantách. Já jsem připraven na vše. I na budování vztahů úplně od začátku. To znamená, že je pošleme domů všechny." https://www.facebook.com/hamacekjan/posts/321578959325717

Bellingcat: https://www.bellingcat.com/news/2021/04/20/senior-gru-leader-directly-involved-with-czech-arms-depot-explosion/ Senior GRU Leader Directly Involved With Czech Arms Depot Explosion
Чехія закликає країни ЄС і НАТО вислати офіцерів російських спецслужб, - віцепрем'єр ЧР Гамачек - Цензор.НЕТ 8215
20.04.2021 19:21
ЧЕХИ МАЮТЬ КИНУТИ СВОГО ПРЕЗИДЕНТА - ліпшошго друга путлера
20.04.2021 21:08
вот это движуха класс. Ждем как ************ разорвут.
20.04.2021 21:11
 
 