"Слуга народа" Шевченко после встречи с белорусским диктатором Лукашенко: Я руководству докладывал, что еду. Если фракция меня исключит - это ее проблема

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко заявил, что не боится быть исключенным из фракции "Слуга народа" из-за встречи с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.

Об этом нардеп сказал в эфире телеканала "Наш", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я всегда заявлял, что если фракция примет решение меня исключить, то это проблема фракции, а не моя. Я не держусь за фракцию", - сказал Евгений Шевченко.

По его словам, фракция знала о его поездке в Беларусь.

"Я руководству фракции докладывал, что я поеду в Минск на встречу с президентом Лукашенко. А там я не знаю - докладывали ли они дальше на Банковую или в МИД... Я считаю, что взаимоотношения с Беларусью, с Казахстаном нам необходимо поддерживать, потому что это связи экономические, дружеские, между людьми. Когда у нас отношения ухудшаются, страдают прежде всего простые люди", - сказал Шевченко.

Нардеп рассказал, что с Лукашенко он говорил о том, как "наладить отношения". Также он уверяет, что сам Лукашенко и вся Беларусь якобы "настроены очень позитивно в отношении Украины".

"Обид никаких нет … Это была ознакомительная, душевная беседа", - заявил нардеп.

Кроме этого, Шевченко утверяет, что своей поездкой в Минск он не нарушал закон "О статусе народного депутата", в котором прописано, что нардеп имеет право на отношения с представителями других государств в рамках своих полномочий.

"Я не нарушаю своих полномочий - не лезу в дела президента, его политику, но экономическая дипломатия - это мой уровень. Меня интересует развитие промышленности, торговых отношений... Здесь свое субъективное мнение по поводу того, что "зрада", пусть все оставят при себе", - заявил Шевченко.

