"Слуга народа" Шевченко после встречи с белорусским диктатором Лукашенко: Я руководству докладывал, что еду. Если фракция меня исключит - это ее проблема

"Слуга народа" Шевченко после встречи с белорусским диктатором Лукашенко: Я руководству докладывал, что еду. Если фракция меня исключит - это ее проблема

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко заявил, что не боится быть исключенным из фракции "Слуга народа" из-за встречи с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.

Об этом нардеп сказал в эфире телеканала "Наш", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я всегда заявлял, что если фракция примет решение меня исключить, то это проблема фракции, а не моя. Я не держусь за фракцию", - сказал Евгений Шевченко.

По его словам, фракция знала о его поездке в Беларусь.

"Я руководству фракции докладывал, что я поеду в Минск на встречу с президентом Лукашенко. А там я не знаю - докладывали ли они дальше на Банковую или в МИД... Я считаю, что взаимоотношения с Беларусью, с Казахстаном нам необходимо поддерживать, потому что это связи экономические, дружеские, между людьми. Когда у нас отношения ухудшаются, страдают прежде всего простые люди", - сказал Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "36% украинцев хотели бы видеть вас своим президентом", - "слуга народа" Шевченко на встрече с белорусским диктатором Лукашенко. ВИДЕО

Нардеп рассказал, что с Лукашенко он говорил о том, как "наладить отношения". Также он уверяет, что сам Лукашенко и вся Беларусь якобы "настроены очень позитивно в отношении Украины".

"Обид никаких нет … Это была ознакомительная, душевная беседа", - заявил нардеп.

Кроме этого, Шевченко утверяет, что своей поездкой в Минск он не нарушал закон "О статусе народного депутата", в котором прописано, что нардеп имеет право на отношения с представителями других государств в рамках своих полномочий.

"Я не нарушаю своих полномочий - не лезу в дела президента, его политику, но экономическая дипломатия - это мой уровень. Меня интересует развитие промышленности, торговых отношений... Здесь свое субъективное мнение по поводу того, что "зрада", пусть все оставят при себе", - заявил Шевченко.

Читайте также: Визит "слуги народа" Шевченко к Лукашенко согласован с Офисом Президента и необходим для переключения внимания с вечеринки кума Ермака Тищенко, - Дубинский

Лукашенко Александр (3647) Слуга народа (2668) Шевченко Евгений Слуга народа (85)
+46
20.04.2021 17:35 Ответить
+32
20.04.2021 17:36 Ответить
+27
Короче бубочку опять оплевали,обоссали,забили на него болт и вытерли о него ноги. Прекрасный у нас "главнокомандующий" в свете предстоящего нападения засрашки.
20.04.2021 17:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Похоже скоро будет украинское "22.06.1941" Все уже решено, дело считанных дней, максимум недель.
Если агент Зеленский раньше не подпишет Капитуляцию Украины и не разрешит ввод вражеских войск в Украину.
Завтра путлер будет выступать а 22.04.2021 обращение совета федерации.

Жаль что Украина за 7 лет так и не построила заводы по производству боеприпасов.

"Украинским войскам приказано не реагировать на провокации наемников РФ на Донбассе, - Кулеба" / 22 июня 1941 года - "Не поддаваться на провокации". «Не поддаваться на провокации!»: как Сталин отреагировал о скором нападении Германии."

"Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази."
20.04.2021 17:34 Ответить
аххахаха .. ти смішний кацап
20.04.2021 17:36 Ответить
"Слуга народа" Нардеп Евгений Шевченко провел встречу с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fru%2Fn3260828%3Ffbclid%3DIwAR3uhO0S7wGxGxAopH5GkyNDVX5a0pr8a7iSHocKD9SmSNYU8Gr_hGIwRCQ&h=AT0U5PY59MQv8gI9l0fnVd3K60vt56mTxycWMUKRyaMTkb22lAYlKZ85wyke685DmhhRuUNKM_OeN2NFGFtdHROdo3eMqlaw1hNDTKRIhIb4PNYf2JOCKp6MPC8kVx0cRTZm&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2EEHUaCFSQu91ljus_BPQhbsB4ccinS1jSk8Zp8xqRKJ7IJ8gQymMN8OlCNHGfkSwWWP7LVGq6trLO_XzAlvW4R1xlx9hRqZ3S0l2ryLay6hddli3nCRI4qzHj6JzPjIbB7Gnm7jfwix0-stWzrEaPIw https://censor.net/ru/n3260828
В то же время Лиза Богуцкая призывает разорвать дип. отношения с Россией. Поведение т.н. "Слуг" можно сравнить с ролевыми играми проституток в борделе. Все на любой вкус. Хочешь я буду медсестричкой? Хочешь школьницей?.. А тут мы и патриоты Украины и России в одном вонючем флаконе. На сваливание в одну грязную монокучу депутатов самой различной полит.ориентации, или вовсе без таковой, и рассчитывали политтехнологи Зеленского для полной дезориентации избирателей, которые проголосовали за вымышленный каждым для себя фантом Голобородько, а затем за кого попало на парламентских выборах.
20.04.2021 17:34 Ответить
Слуги Народа только на словах патриоты на деле же российская агентура, настоящие "зеленые человечки" как в Крыму 2014.
20.04.2021 17:38 Ответить
чувак ты везде засветилс и везде паникерские настроения раздуваешь, в разных темах.
Не боись, русню будут резать и спаивать метиловым спиртом, угощать едой с ядом и гранатами в банках изпод меда. Встретят вас, но не хлебом и солью.
20.04.2021 18:23 Ответить
а ту мразь которую попытаются поставить у власти, так или иначе порешат как кадаффи.
20.04.2021 18:25 Ответить
вони не скільки агентура, як вирощені за агентури. і їх агентура просто юзає, бо вони самі чудять їм на руку.
20.04.2021 20:18 Ответить
На гілляку це бидло.
20.04.2021 17:35 Ответить
20.04.2021 17:35 Ответить
И не говори! Просто ужас какие дебилы!
20.04.2021 17:42 Ответить
20.04.2021 17:36 Ответить
Хохлов они сделали. Вот то быдло, которое за них и голосовало
20.04.2021 17:41 Ответить
Хохлы с ними заодно. Укропов они сделали.
20.04.2021 18:11 Ответить
Два гыганта...плинтусовых.
20.04.2021 18:11 Ответить
Он что то знает, видимо. Он что то знает 🌐✈🌀
20.04.2021 17:36 Ответить
Короче бубочку опять оплевали,обоссали,забили на него болт и вытерли о него ноги. Прекрасный у нас "главнокомандующий" в свете предстоящего нападения засрашки.
20.04.2021 17:37 Ответить
..а Вы думаете..что лидеры стран ... к которым это ничтожество собиралось ехать... не имели достоверной информации о его умственных и иных способностях? Целые службы отслеживают окружение дурачка...выступления как его..так и его своры... действия... даже стиль одежды и простую воспитанность. Не говоря уж о умении вести переговоры, знании обстановки и всего прочего. Знают они всё прекрасно. И презрительно смотрят вслед...когда это ничтожество улыбаясь уезжает/улетает с глубокой уверенностью в своём профессионализме и умении что то решить. И стыдно..что так же думают о народце, а по другому и не сказать...который избрал это на должность Президента. Какой народ...такой и президент! И нет ничего удивительного..что на мнение государства Украина никто не обращает внимания!((((
20.04.2021 17:54 Ответить
Вот чем это бл-дство отличается от "дипломатии" Медведчука?
20.04.2021 17:37 Ответить
Главное вовремя лизнуть. Это не предать ,это предвидеть.
20.04.2021 17:37 Ответить
А где Зеленский вообще?
20.04.2021 17:37 Ответить
https://censor.net/ru/user/478809 На роялі репетує.
20.04.2021 17:40 Ответить
20.04.2021 19:30 Ответить
Какая разница?
20.04.2021 17:42 Ответить
Хде..хде, в ...!
20.04.2021 18:12 Ответить
В Париже....ленку по магазинам выгуливает...
20.04.2021 18:30 Ответить
А він правий! Те, що вибрали дебіла- це не його проблема, а ваша!
20.04.2021 17:41 Ответить
20.04.2021 17:43 Ответить
я не за Зе, і не за пороха.. але за Зе голосували, не тому що..... а щоб не допустити до влади пороха.
20.04.2021 19:57 Ответить
В принципе белорусы нам ничего плохого не сделали и кидаться на них по свистку не стоит,пусть сами разбираются.Ну а Шевченко это странный тип однако дикая смесь зеленого с регионалом.
20.04.2021 17:41 Ответить
.. моё недавнее общение с простыми белоруссами в Минске повергло меня в шок. Вам бы поговорить с ними..и Ваше мнение моментально бы изменилось. И это вместе с тем..что они ВСЕ!! кто со мной беседовал...а это порядка 10 людей.. категорически ненавидят Лукашенко. У нас в Украине голод... преследование русскоязычных.. мы стреляем по мирным жителям...русских войск там нет..а если бы были..то они бы уже были в Киеве... и свмый жуткий треш... что оружие сепарам поставляют НАТОВцы и нам тоже НАТОвцы..чтобы у нас была война а россия миротворец...и мы слепые и поголовно бандеровцы.... Там вторая россия в мозгах и неизлечимая! И завтра они пропустят через свою территорию российские войска и будут уверены в своей правоте.
20.04.2021 18:09 Ответить
зараз вони для нас вороги
20.04.2021 18:20 Ответить
...а їній напрям - головне вразливе місце для касабської атаки на нас, поляків та балтів
20.04.2021 18:37 Ответить
Поляки и прибалты это наши союзники а Меркель и Макрон ничем не лучше Лукашенка,подставляют и нас и союзников.
20.04.2021 18:50 Ответить
..я би не сказав... що вороги зовсім!!! Тупоголові..це точно! Але ніхто з них не сказав мені, що ти брешеш і вони стовідсотково впевнені у такому, що діється в Украіні. Всі казали про телебачення і пропаганду. Але відверто показували зневагу до зеленського...як президента..і сміялися у вічі... задаючи запитання...як Ви могли таке вибрати? І це був сором, бо відповісти нема чого!! Але у разі агрессії будуть сидіти тихо і мовчати. Тут без сумнівів. Білоруських партизан серед них не буде стовідсотково.
20.04.2021 19:02 Ответить
Шевченко, залишайся в Мінську, бо тут тебе чекає багато сюрпризів.
Їш драники і вдавись!
20.04.2021 17:42 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26591529.html Поручик Голллллицын, а может вернёмся?
Внезапно ставший слишком уж цитируемым "эксперт" Яков Кедми (честно, до недавнего времени не знал про него ничего, но уже примерно в курсе - кто это и чем известен) тиснул на яндексе статейку "Почему бывшие республики СССР, обязательно, вернутся обратно в Россию" (пунктуация авторская).
Статейку не читал, но осуждаю. Обратил внимание не столько на нее, сколько на коммент под ней. Встречайте нашу постоянную рубрику "Родину любить приятнее издалека":
20.04.2021 17:43 Ответить
А заметили, что Разумкова последние недели совсем не слышно? Притих, бедолага, наверное, смотрит, как оно с войсками России дело обернётся, на какую сторону переметнуться...
20.04.2021 17:48 Ответить
Які ви наївні . Разумков , та вся коМанда зелених троянські кобили пуйла в Україні, як надька сравченко .
20.04.2021 18:02 Ответить
А потом возникают вопросы почему нам непомагают в Европе и США, почему нет санкций и т.д. ? Ну вот реально , что должны думать союзники после таких поездок ?
20.04.2021 18:01 Ответить
Але до чого тут українці? Крім Кобзаря, в нас, що не шевченко то ....
20.04.2021 18:06 Ответить
Ця поїздка до диктатора як ,по кремлівській методичці .
20.04.2021 18:06 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZWG5V3Y3Riw3b7vSr4LNzguWAAAe0zQ4wc4neW3kZWKvIlthY_VDoGr2NeILPUuHKPDH6dJAC_Y9JCL9L1-_krRoTkBr3UFKEKBS7Z-jPaRle9WKghPS8VOr5L-ACHZcAQ&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3910690542329782?__cft__[0]=AZWG5V3Y3Riw3b7vSr4LNzguWAAAe0zQ4wc4neW3kZWKvIlthY_VDoGr2NeILPUuHKPDH6dJAC_Y9JCL9L1-_krRoTkBr3UFKEKBS7Z-jPaRle9WKghPS8VOr5L-ACHZcAQ&__tn__=%2CO%2CP-R 41 хв ·

Боротьба за права людини в Україні - це переважно боротьба за привілеї сексуальних меншин, циган і рускоязичєскіх. У дев'яносто відсотках випадків вона спрямована проти українців.

Боротьба за права людини - давня стратегія, яка нині є частиною гібридної війни.

Ми теж маємо застосовувати цю стратегію на території ворога, або на окупованих територіях.

Доки не склалися умови для відвоювання Криму, потрібно якомога гучніше волати про порушення "прав та інтересів громадян України та іноземців, які там перебувають". В лапках - цитата зі "Стратегії деокупації та реінтеграції", яка нещодавно була ухвалена РНБО та підписана Зеленським.

Євробюрократія краще реагує на порушення прав людини, ніж на порушення нашої територіальної цілісності. Коли наші переможні армії увійдуть у Крим, на їхніх прапорах має бути написано не "слава нації", а "права людини". Тоді ніхто не заперечуватиме проти депортацій і репресій проти колаборантів. А "Слава нації" - це те, що має бути написано в наших душах.

Згідно "Стратегії" Україна фіксує всі факти порушення московією інтересів громадян, моніторить рішення окупаційної влади, які порушують права, створює реєстр заподіяної шкоди і таке інше.

Там ще сказано, що впроваджується програма підготовки кадрів для управління Кримом після деокупації. Це добре. Я запропоную свою кандидатуру. Мене готувати не треба. Я давно готовий.
20.04.2021 18:05 Ответить
На жаль, після деокупації по -зеленському , жодного проукраїнського політика до влади не допустять.
20.04.2021 18:10 Ответить
Це воно зараз підтерлось пліснявою і "самою" хламідією, ну і ВАЗеленським. Пофіг.
Та якого хріна це чмо, від імені українського народу, лизало дупу лукашенку?
20.04.2021 18:07 Ответить
Страдают люди? эта мразь усатая свой же собственный народ истязал,калечил, убивал и пытал, включая детей, подростков и женщин, а ты говориш про дружбу с этой тварью?
20.04.2021 18:11 Ответить
20.04.2021 18:22 Ответить
Чувак собі підстелив. А що йому буде тут? Тут безхребетне бидло! А якщо війна, він принаймні униктне переслідувань зі сторони кацапів.
20.04.2021 18:27 Ответить
Та нє,то ти устройся торговим представником в Ясенсвіт і ганяй собі куди пошлють,а під статусом держ.службовця займатися економічною діяльністю не потрібно.Розпочинати роботу з тобою необхідно з позбавлення мандату.
20.04.2021 18:32 Ответить
Як на мене, ця б гнида вже не була б проблемою......
20.04.2021 18:50 Ответить
Зеленый предатель, предал зеленых сепаров?
20.04.2021 18:57 Ответить
20.04.2021 19:42 Ответить
Еще один адепт секты "Какая разница". Гнать из фракции и, если возможно, из депутатов.
20.04.2021 19:02 Ответить
Коли кацапську нечисть москалів - личкарів раніше в 16 - 18 століттях в Московії орді всіх підряд маскували під нібито слов'ян росіян. Тоді їм не слов'янам а угро-фінам личкарям і наполовину татарам попи всім підряд давали - старовинні-болгарскі (слов'янські) прізвища типу: "Ванька Іванов, Петька - Петров, Стьопка - Степанов ..." Також пізніше застосовувалися і слов'янські українські прізвища. І особливо популярна тоді притому завжди була фамілія Шевченко. І тепер безліч жахливих козломордих кацапів, які або з квадратною рябою пикою типового москаля або з косоокою пикою мутованного тюрками москаля. Вони розлючено доводять що вони нібито слов'яни і навіть русичі - вялікороси, а це їх жахлива маячня. І ось диво вийшло що з такої личакової кацапської зграї москалів з виличним українським прізвищем Шевченко, додуматися тільки, що їх козломордих кацапів істотно більше в паРаші ніж всіх - всіх Українців слов'ян з великим Українським прізвищем Шевченко в самій Русі -Україні і в всьому світі. І ще чимало ворожих нам москалів кацапів з Українським прізвищем Шевченко кремлівські комуно-фашисти окупанти переселили в поневолену Україну - УНР під час своїх кривавих репресій, голодоморів і геноциду, проти Українського народу.-
20.04.2021 19:06 Ответить
пусть там этот лысый хйу и остается в белоруси
20.04.2021 19:12 Ответить
Закрыть на кууй весь бизнес этого гандона Шевчеко и он быстро перекрасится в зелёного гада назад!!
20.04.2021 19:14 Ответить
73% - это ваша работа... жрите....
20.04.2021 19:16 Ответить
20.04.2021 19:44 Ответить
коли він став "диктатором"? всенародно обраний, як Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленський, нарешті Байден, Трамп....
та хіба мало їх, коханців народу....
20.04.2021 19:47 Ответить
Это монобольшинство "стурборежимылось" до моноблюдства.
20.04.2021 20:09 Ответить
може стать мемом, задатки є.
20.04.2021 20:20 Ответить
как низко пал лукашеску. еще 3 года назад он бы и руки не подал такому шевченкоподобному существу-"депутату". а теперь вон как, официальная встреча.
20.04.2021 21:01 Ответить
Какой исключить , это уголовная статья , это зрада национальных интересов Украины , Европа санкции вводит , а он едет навещать Белорусского упыря и людоеда
20.04.2021 21:21 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris


https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1384536373428953088 2 ч

«Даже если Тищенко наложит в зале «кучу» А Шевченко сделает минет Путину-не будет ничего» -С.Кошкина-в адрес "слуг" «СН» Шевченко говорит Лукашенко,что «36% украинцев хотели бы видеть его своим прз» Реакции-ноль А Н.Тищенко-неприкосновенный(бо-кум Ермака)
20.04.2021 21:48 Ответить
Якщо нарід обирає в Раду таке хохлобидло як шевченко то ми приречені на десятиліття топтатися в лайні та перебиватись заробітчанством до повної втрати державності.
21.04.2021 00:54 Ответить
Есть эмоции, а есть национальные интересы страны! Шевченко позаботился об Украине больше, чем те, кто старается разорвать добрососедские отношения Беларуси и Украины, этого же добивается и х/о!
24.04.2021 11:04 Ответить
 
 