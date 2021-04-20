"Слуга народа" Шевченко после встречи с белорусским диктатором Лукашенко: Я руководству докладывал, что еду. Если фракция меня исключит - это ее проблема
Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко заявил, что не боится быть исключенным из фракции "Слуга народа" из-за встречи с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.
Об этом нардеп сказал в эфире телеканала "Наш", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я всегда заявлял, что если фракция примет решение меня исключить, то это проблема фракции, а не моя. Я не держусь за фракцию", - сказал Евгений Шевченко.
По его словам, фракция знала о его поездке в Беларусь.
"Я руководству фракции докладывал, что я поеду в Минск на встречу с президентом Лукашенко. А там я не знаю - докладывали ли они дальше на Банковую или в МИД... Я считаю, что взаимоотношения с Беларусью, с Казахстаном нам необходимо поддерживать, потому что это связи экономические, дружеские, между людьми. Когда у нас отношения ухудшаются, страдают прежде всего простые люди", - сказал Шевченко.
Нардеп рассказал, что с Лукашенко он говорил о том, как "наладить отношения". Также он уверяет, что сам Лукашенко и вся Беларусь якобы "настроены очень позитивно в отношении Украины".
"Обид никаких нет … Это была ознакомительная, душевная беседа", - заявил нардеп.
Кроме этого, Шевченко утверяет, что своей поездкой в Минск он не нарушал закон "О статусе народного депутата", в котором прописано, что нардеп имеет право на отношения с представителями других государств в рамках своих полномочий.
"Я не нарушаю своих полномочий - не лезу в дела президента, его политику, но экономическая дипломатия - это мой уровень. Меня интересует развитие промышленности, торговых отношений... Здесь свое субъективное мнение по поводу того, что "зрада", пусть все оставят при себе", - заявил Шевченко.
Если агент Зеленский раньше не подпишет Капитуляцию Украины и не разрешит ввод вражеских войск в Украину.
Завтра путлер будет выступать а 22.04.2021 обращение совета федерации.
Жаль что Украина за 7 лет так и не построила заводы по производству боеприпасов.
"Украинским войскам приказано не реагировать на провокации наемников РФ на Донбассе, - Кулеба" / 22 июня 1941 года - "Не поддаваться на провокации". «Не поддаваться на провокации!»: как Сталин отреагировал о скором нападении Германии."
"Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази."
В то же время Лиза Богуцкая призывает разорвать дип. отношения с Россией. Поведение т.н. "Слуг" можно сравнить с ролевыми играми проституток в борделе. Все на любой вкус. Хочешь я буду медсестричкой? Хочешь школьницей?.. А тут мы и патриоты Украины и России в одном вонючем флаконе. На сваливание в одну грязную монокучу депутатов самой различной полит.ориентации, или вовсе без таковой, и рассчитывали политтехнологи Зеленского для полной дезориентации избирателей, которые проголосовали за вымышленный каждым для себя фантом Голобородько, а затем за кого попало на парламентских выборах.
Не боись, русню будут резать и спаивать метиловым спиртом, угощать едой с ядом и гранатами в банках изпод меда. Встретят вас, но не хлебом и солью.
Їш драники і вдавись!
Внезапно ставший слишком уж цитируемым "эксперт" Яков Кедми (честно, до недавнего времени не знал про него ничего, но уже примерно в курсе - кто это и чем известен) тиснул на яндексе статейку "Почему бывшие республики СССР, обязательно, вернутся обратно в Россию" (пунктуация авторская).
Статейку не читал, но осуждаю. Обратил внимание не столько на нее, сколько на коммент под ней. Встречайте нашу постоянную рубрику "Родину любить приятнее издалека":
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3910690542329782?__cft__[0]=AZWG5V3Y3Riw3b7vSr4LNzguWAAAe0zQ4wc4neW3kZWKvIlthY_VDoGr2NeILPUuHKPDH6dJAC_Y9JCL9L1-_krRoTkBr3UFKEKBS7Z-jPaRle9WKghPS8VOr5L-ACHZcAQ&__tn__=%2CO%2CP-R 41 хв ·
Боротьба за права людини в Україні - це переважно боротьба за привілеї сексуальних меншин, циган і рускоязичєскіх. У дев'яносто відсотках випадків вона спрямована проти українців.
Боротьба за права людини - давня стратегія, яка нині є частиною гібридної війни.
Ми теж маємо застосовувати цю стратегію на території ворога, або на окупованих територіях.
Доки не склалися умови для відвоювання Криму, потрібно якомога гучніше волати про порушення "прав та інтересів громадян України та іноземців, які там перебувають". В лапках - цитата зі "Стратегії деокупації та реінтеграції", яка нещодавно була ухвалена РНБО та підписана Зеленським.
Євробюрократія краще реагує на порушення прав людини, ніж на порушення нашої територіальної цілісності. Коли наші переможні армії увійдуть у Крим, на їхніх прапорах має бути написано не "слава нації", а "права людини". Тоді ніхто не заперечуватиме проти депортацій і репресій проти колаборантів. А "Слава нації" - це те, що має бути написано в наших душах.
Згідно "Стратегії" Україна фіксує всі факти порушення московією інтересів громадян, моніторить рішення окупаційної влади, які порушують права, створює реєстр заподіяної шкоди і таке інше.
Там ще сказано, що впроваджується програма підготовки кадрів для управління Кримом після деокупації. Це добре. Я запропоную свою кандидатуру. Мене готувати не треба. Я давно готовий.
Та якого хріна це чмо, від імені українського народу, лизало дупу лукашенку?
та хіба мало їх, коханців народу....
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1384536373428953088 2 ч
«Даже если Тищенко наложит в зале «кучу» А Шевченко сделает минет Путину-не будет ничего» -С.Кошкина-в адрес "слуг" «СН» Шевченко говорит Лукашенко,что «36% украинцев хотели бы видеть его своим прз» Реакции-ноль А Н.Тищенко-неприкосновенный(бо-кум Ермака)