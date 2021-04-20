РУС
Фракция "Слуга народа" на заседании в четверг рассмотрит кандидатуру вице-президента "Энергоатома" Галущенко на должность министра энергетики

Фракция "Слуга народа" на заседании в четверг рассмотрит кандидатуру вице-президента "Энергоатома" Галущенко на должность министра энергетики

Парламентская фракция "Слуга народа" на заседании 22 апреля рассмотрит кандидатуру вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политической силы.

"В четверг, 22 апреля, в 19:00 фракция "Слуги Народа" проведет заседание в онлайн-режиме, в ZOOM. На повестке дня - обсуждение кандидатуры на должность министра энергетики Германа Галущенко, законопроекты, которые Верховная Рада планирует рассмотреть на следующей неделе, а также заслушивание информации от Евгения Шевченко и Николая Тищенко", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Шевченко после встречи с белорусским диктатором Лукашенко: Я руководству докладывал, что еду. Если фракция меня исключит - это ее проблема

В частности, фракция требует от Евгения Шевченко объяснений относительно его встречи с Александром Лукашенко.

Во фракции подчеркивают, что депутат не был делегирован от "Слуги народа", Министерства иностранных дел или Офиса Президента Украины на проведение любых переговоров с официальными лицами Беларуси.

Также смотрите: В разгар локдауна "слуга народа" Тищенко празднует день рождения жены в ресторане столичного отеля Fairmont. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также сообщается, что депутаты обсудят ситуацию прецедента вокруг празднования дня рождения жены Николая Тищенко.

Ранее стало известно, что"слуга народа" Шевченко в Беларуси встретился с Лукашенко: "Вас не просто уважают, а любят и ценят в Украине".

Ранее СМИ сообщали, что нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

Напомним, в конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Галущенко Герман (263) Шевченко Евгений (142) Слуга народа (2668) Тищенко Николай (338) Минэнерго (382)
Это тот энергоатом, который в 2018-м показал рекордную прибыль, а в 2020-м - рекордный убыток. Хороший будет министр у зебилов, опять просрет все что можно
20.04.2021 17:51 Ответить
Це соУпаденіє.

07.05.2020 "Віце-президентами НАЕК «Енергоатом» призначено Германа Галущенко та Хартмута Якоба"

"Неполный 2020 год "Энергоатом" завершил с чистым убытком 5,3 миллиарда - StateWatch"
20.04.2021 18:04 Ответить
прежде он должен закончить трускавецкий отель...экстерном !
20.04.2021 17:52 Ответить
20.04.2021 17:57 Ответить
Зебіли намагаються спамити. Зараз я тобі напишу десь на старій гілці.
20.04.2021 19:37 Ответить
Не, ну правильно.
Юрист герман, який так професійно угробив "Енергоатом", вартий вищої посади, яка дасть йому можливість знищиту всю енергетичну незалежність країни.
Безцінний кадр, в гібридній війні фуйла проти України.
20.04.2021 18:00 Ответить
биография Галущенко:
- 2011 - до 01.07.2013 https://pep.org.ua/uk/company/326 Міністерство юстиції України , Директор Департаменту судової роботи Міністерства юстиції України (то есть при Януковиче пошел в рост)

- до 25.08.2020https://pep.org.ua/uk/company/15295 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАТРІОТ" , член Політради та Президії

- 06.05.2020 -https://pep.org.ua/uk/company/15 ДП НАЕК «Енергоатом» , віце-президент
Недвижимость:
ЗЕМЛЯ - 5 гектар
дома - больше 300 метров
квартиры - больше 170 метров

Вкладов не показал, а кэшем хранит чуть больше 300 тыс баксов
Жена - Богданова Ольга Игоревна.
На нее записана компания

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОСТІР 86"

Адреса

Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 13/42, квартира 18

Дата заснування

13.04.2018

Директор

Богданова Ольга Ігорівна

Стан

зареєстровано

Код ЄДРПОУ

42068883

Статутний капітал

2 000 грн.

Основний вид діяльності

71.11 Діяльність у сфері архітектури
занимаются производством мебели.

МАШИНКИ:
MERCEDES GLS-350 2017, Land Rover Range Rover Velar 2018

MERCEDES GLS-350 2017
Фракція "Слуга народу" на засіданні в четвер розгляне кандидатуру віце-президента "Енергоатому" Галущенка на посаду міністра енергетики - Цензор.НЕТ 6776
20.04.2021 19:41 Ответить
можно узнать - при такой ЖОПЕ в энергетике как человек с опытом работы юристом в течение пары лет может разрулить все проблемы в энергетике?
20.04.2021 19:43 Ответить
Галущенко---это человек агента рф деркача, который развалил Энергоатом????
20.04.2021 23:30 Ответить
 
 