Фракция "Слуга народа" на заседании в четверг рассмотрит кандидатуру вице-президента "Энергоатома" Галущенко на должность министра энергетики

Парламентская фракция "Слуга народа" на заседании 22 апреля рассмотрит кандидатуру вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политической силы.

"В четверг, 22 апреля, в 19:00 фракция "Слуги Народа" проведет заседание в онлайн-режиме, в ZOOM. На повестке дня - обсуждение кандидатуры на должность министра энергетики Германа Галущенко, законопроекты, которые Верховная Рада планирует рассмотреть на следующей неделе, а также заслушивание информации от Евгения Шевченко и Николая Тищенко", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Шевченко после встречи с белорусским диктатором Лукашенко: Я руководству докладывал, что еду. Если фракция меня исключит - это ее проблема

В частности, фракция требует от Евгения Шевченко объяснений относительно его встречи с Александром Лукашенко.

Во фракции подчеркивают, что депутат не был делегирован от "Слуги народа", Министерства иностранных дел или Офиса Президента Украины на проведение любых переговоров с официальными лицами Беларуси.

Также смотрите: В разгар локдауна "слуга народа" Тищенко празднует день рождения жены в ресторане столичного отеля Fairmont. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также сообщается, что депутаты обсудят ситуацию прецедента вокруг празднования дня рождения жены Николая Тищенко.

Ранее стало известно, что"слуга народа" Шевченко в Беларуси встретился с Лукашенко: "Вас не просто уважают, а любят и ценят в Украине".

Ранее СМИ сообщали, что нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

Напомним, в конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".