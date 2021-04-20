Фракция "Слуга народа" на заседании в четверг рассмотрит кандидатуру вице-президента "Энергоатома" Галущенко на должность министра энергетики
Парламентская фракция "Слуга народа" на заседании 22 апреля рассмотрит кандидатуру вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политической силы.
"В четверг, 22 апреля, в 19:00 фракция "Слуги Народа" проведет заседание в онлайн-режиме, в ZOOM. На повестке дня - обсуждение кандидатуры на должность министра энергетики Германа Галущенко, законопроекты, которые Верховная Рада планирует рассмотреть на следующей неделе, а также заслушивание информации от Евгения Шевченко и Николая Тищенко", - сказано в сообщении.
В частности, фракция требует от Евгения Шевченко объяснений относительно его встречи с Александром Лукашенко.
Во фракции подчеркивают, что депутат не был делегирован от "Слуги народа", Министерства иностранных дел или Офиса Президента Украины на проведение любых переговоров с официальными лицами Беларуси.
Также сообщается, что депутаты обсудят ситуацию прецедента вокруг празднования дня рождения жены Николая Тищенко.
Ранее стало известно, что"слуга народа" Шевченко в Беларуси встретился с Лукашенко: "Вас не просто уважают, а любят и ценят в Украине".
Ранее СМИ сообщали, что нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.
Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.
Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.
Напомним, в конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
07.05.2020 "Віце-президентами НАЕК «Енергоатом» призначено Германа Галущенко та Хартмута Якоба"
"Неполный 2020 год "Энергоатом" завершил с чистым убытком 5,3 миллиарда - StateWatch"
Юрист герман, який так професійно угробив "Енергоатом", вартий вищої посади, яка дасть йому можливість знищиту всю енергетичну незалежність країни.
Безцінний кадр, в гібридній війні фуйла проти України.
- 2011 - до 01.07.2013 https://pep.org.ua/uk/company/326 Міністерство юстиції України , Директор Департаменту судової роботи Міністерства юстиції України (то есть при Януковиче пошел в рост)
- до 25.08.2020https://pep.org.ua/uk/company/15295 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАТРІОТ" , член Політради та Президії
- 06.05.2020 -https://pep.org.ua/uk/company/15 ДП НАЕК «Енергоатом» , віце-президент
Недвижимость:
ЗЕМЛЯ - 5 гектар
дома - больше 300 метров
квартиры - больше 170 метров
Вкладов не показал, а кэшем хранит чуть больше 300 тыс баксов
Жена - Богданова Ольга Игоревна.
На нее записана компания
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОСТІР 86"
Адреса
Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 13/42, квартира 18
Дата заснування
13.04.2018
Директор
Богданова Ольга Ігорівна
Стан
зареєстровано
Код ЄДРПОУ
42068883
Статутний капітал
2 000 грн.
Основний вид діяльності
71.11 Діяльність у сфері архітектури
занимаются производством мебели.
МАШИНКИ:
MERCEDES GLS-350 2017, Land Rover Range Rover Velar 2018
MERCEDES GLS-350 2017