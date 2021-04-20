Предприниматели из бывших "красных" зон могут претендовать на 8 тыс. грн помощи, - Минсоцполитики
Физические лица-предприниматели и наемные сотрудники компаний из регионов, которые покинули "красные" зоны карантинных ограничений, могут также получить государственную помощь в размере 8 тыс. грн.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом зявил замглавы Минсоцполитики Виталий Музыченко.
"Закон определяет, что с момента вступления его в силу (9 апреля. - Ред.) и на протяжении 10 дней после, все граждане, которые проживали и работали в регионах, которые раньше были или находятся в карантинной красной зоне, могут обратиться на протяжении 30 календарных дней за оформлением соответствующей помощи", - отметил заместитель министра.
Как подчеркнул Музыченко, прием заявок начался с 19 апреля, и будет длиться на продолжении 30 дней.
Если регион будет отнесен в дальнейшем к "красной" зоне, будет установлен дополнительный срок в 30 дней для обращения за оформлением такой помощи для его жителей и предпринимателей, работающих там, добавил замминистра.
Напомним, ранее Зеленский подписал закон о поддержке предпринимателей и работников в "красных" зонах.
Сегодня стартовало оформление выплат ФОПам за карантин.
