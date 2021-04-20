РУС
Предприниматели из бывших "красных" зон могут претендовать на 8 тыс. грн помощи, - Минсоцполитики

Физические лица-предприниматели и наемные сотрудники компаний из регионов, которые покинули "красные" зоны карантинных ограничений, могут также получить государственную помощь в размере 8 тыс. грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом зявил замглавы Минсоцполитики Виталий Музыченко.

"Закон определяет, что с момента вступления его в силу (9 апреля. - Ред.) и на протяжении 10 дней после, все граждане, которые проживали и работали в регионах, которые раньше были или находятся в карантинной красной зоне, могут обратиться на протяжении 30 календарных дней за оформлением соответствующей помощи", - отметил заместитель министра.

Как подчеркнул Музыченко, прием заявок начался с 19 апреля, и будет длиться на продолжении 30 дней.

Если регион будет отнесен в дальнейшем к "красной" зоне, будет установлен дополнительный срок в 30 дней для обращения за оформлением такой помощи для его жителей и предпринимателей, работающих там, добавил замминистра.

Напомним, ранее Зеленский подписал закон о поддержке предпринимателей и работников в "красных" зонах.

Сегодня стартовало оформление выплат ФОПам за карантин.

Типа гробовые для их накрывшегося бизнеса?
20.04.2021 18:08 Ответить
За кожний місяць?
20.04.2021 18:08 Ответить
ЄСВ платиш кожний місяць.
20.04.2021 18:10 Ответить
Підприємці з колишніх "червоних" зон можуть претендувати на 8 тис. грн допомоги, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 2570
20.04.2021 18:15 Ответить
нє, дороги він покрав і в Оман відвіз.
20.04.2021 18:21 Ответить
Красные зоны-так раньше назывались в совке зоны с ссученными ворами.
20.04.2021 18:32 Ответить
Эти 8тыс, для большинства предпринимателей просто пустое место. Не смешно как то, убытки все равно кратны 10.
20.04.2021 18:45 Ответить
Чомусь виключили з переліку КВЭД - 95 - ті . Це все , що обслуговує населення ремонтними роботами . Невже сфера обслуговування заслужила таку ганьбу , що можновладці дають фору всім торговцям отримати 8 тисяч гривень ?? . Просто капэць .
