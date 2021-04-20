РУС
Новости Агрессия России против Украины
623 8

С начала суток наемники РФ трижды обстреляли позиции ВСУ возле Водяного и Золотого-4, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, недалеко от поселка Водяное, что в Донецкой области, противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в пригороде поселка Золотое-4 враг совершил обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Автор: 

обстрел (29640) Донбасс (26966) Водяное (139) операция Объединенных сил (6766) Золотое (205)
И в ответ тишина. Запрет отвечать на "провокации". Перемирие по зебильному.
20.04.2021 18:10 Ответить
Так у Золотого-4 наших войск нет, их оттуда бубочка отвёл в прошлом году.
20.04.2021 18:21 Ответить
вот их и обстреливают в том районе.. на новых отведенных (пристреленных) позициях...
20.04.2021 18:23 Ответить
да я это знаю. У бубочки так свербило и хотелось развести войска, что перед разводом там бойницы стеклили, что бы ответку не давали.
20.04.2021 18:26 Ответить
Всю зелену гидоту виставити на передку перед укріпленнями,щоб своїми бриткими тілами захищали воїнів.Ну що 3,14з бота,ви за це голосували,це ж ваш вибір.
20.04.2021 18:25 Ответить
это не поможет
20.04.2021 18:27 Ответить
