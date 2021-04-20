С начала суток наемники РФ трижды обстреляли позиции ВСУ возле Водяного и Золотого-4, потерь нет, - пресс-центр ОС
С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Так, недалеко от поселка Водяное, что в Донецкой области, противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в пригороде поселка Золотое-4 враг совершил обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.
Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
