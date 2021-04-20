Хорватия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, - глава МИД республики
20 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных и европейских дел Республики Хорватия Горданом Грличем Радманом.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе МИДа, Дмитрий Кулеба подробно проинформировал хорватского коллегу о развитии событий в контексте обострения Россией ситуации с безопасностью вблизи границ с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях.
Министры согласились, что агрессивные действия РФ создают угрозу безопасности не только Украины, но и всей Европы.
Гордан Грлич Радман заверил в непоколебимой поддержке Хорватией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Он также высоко оценил взвешенную позицию нашего государства в сложившейся ситуации.
Руководители украинского и хорватского дипломатических ведомств обсудили шаги, которые могут быть приняты как на двустороннем уровне, так и в рамках ЕС для сдерживания РФ от дальнейшей агрессии.
Отдельной темой разговора стала подготовка саммита инаугурации Крымской платформы в Киеве 23 августа.
Гордан Грлич Радман принял приглашение Дмитрия Кулебы посетить Украину с визитом в этом году.
