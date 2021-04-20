РУС
1 897 3

Горняк погиб под завалами породы в шахте в Донецкой области, - прокуратура

На угольном предприятии в Покровске Донецкой области 20 апреля погиб 45-летний горняк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

В 10:00 на угольном предприятии произошло высыпание породы во время выполнения работ по креплению нижнего соединения. В результате чего под завалами оказался 45-летний горняк. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На шахте "Белозерская" на Донетчине погиб горняк, - Волынец

Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия для установления всех обстоятельств и свидетелей происшествия. Досудебное расследование продолжается.

Автор: 

Спуститься на глубину минимум 500 м , пройти или проехать 3-5 км и , отработать смену 6 часов, плюс время по пути к забою, не считая поездку к шахте, так это цветочки. Некоторые завидуют шахтерам, как писал поэт советских времен ; Робить хочеться, аж груди роспира! укр.
Жаль погибшего шахтера, сына родителей.мужа супруги, отца детей. деда внуков....
