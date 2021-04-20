Горняк погиб под завалами породы в шахте в Донецкой области, - прокуратура

На угольном предприятии в Покровске Донецкой области 20 апреля погиб 45-летний горняк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

В 10:00 на угольном предприятии произошло высыпание породы во время выполнения работ по креплению нижнего соединения. В результате чего под завалами оказался 45-летний горняк. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека.

Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия для установления всех обстоятельств и свидетелей происшествия. Досудебное расследование продолжается.