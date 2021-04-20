РУС
Регулятор ЕС предупредил о возможной связи вакцины Johnson&Johnson с единичными случаями тромбоза

Регулятор ЕС (EMA) обнаружил возможную связь между вакциной от коронавируса Johnson&Johnson и редкими случаями свертывания крови у вакцинированных взрослых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В EMA подчеркнули, что компания должна добавить на этикетки своего препарата указанную информацию, то же она требовала и от производителей вакцины AstraZeneca.

Все случаи тромбоза касались взрослых в возрасте до 60 лет – преимущественно женщин. Тромбы возникали в течение трех недель после прививки.

Больше всего кровяных сгустков образовывалось в головном мозге и брюшной полости, как и в случаях с применением AstraZeneca. Эксперты предполагают, что тромбоз мог быть иммунным ответом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 22 апреля в Украину должны прибыть 367 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca: их используют за 2-3 дня, - Ляшко

При этом в ЕС отметили, что эффективность препарата перевешивает его возможные риски.

Напоминаем, вакцину Johnson & Johnson ранее использовали в США, но решили приостановить ее применение на время расследования возникновения тромбов после прививки этим препаратом. Осложнения возникли у шести женщин. Одна из них умерла, а еще одна находится в тяжелом состоянии в больнице.

К проверке предполагаемой связи между препаратом и тромбозами приступили Центры по контролю и профилактике заболеваний США, управление по контролю за продуктами и лекарствами США и Европейское агентство по лекарственным препаратам.

Также читайте: Процесс вакцинации почти провальный по всему миру, - Степанов

вакцина (3815) карантин (16729) Евросоюз (17599) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Щось мало сьогодні інформаційного терору про розгул чергової хвилі пандемії. Хто знає з чим це звязано? Яка там статистика смертності на сьогодні, бо я веду щоденний облік, а сьогодні боюся залишитися без звіту степанова, ляшка та клічка. І за це доведеться їх завтра жорстко морально покарати. Чи це звязано з пірухою тищенка, який показав всь фарс цього дійства. і впевнений що таких гулянок і в вище згаданих персонажів можна знайти і викласти не загал.
20.04.2021 19:11 Ответить
Зєбіли пішли в опозицію до зєбілів.
20.04.2021 20:04 Ответить
Найкращі продажі поки що у вакцини Roshen? Допомагають від схуднення. Є побочки з інсулін-дефіцитом.
20.04.2021 19:27 Ответить
Зрозуміло - такий же "шмурдяк" як пфайзер і астразенека........
20.04.2021 19:56 Ответить
Вакцина від J&J має такий саме склад, як і перша доза "супутника". Перевірте, не лінуйтесь.
20.04.2021 20:55 Ответить
Не тільки супутника і не тільки першої його порції, астразенека теж побудована за тим самим принципом. Фактично вакцини від ковіду поділяються на 3 типи, за способом постачання генетичного матеріалу віруса в клітини для побудови імунного відгуку. (Це дуже спрощено). мРНК та аденовіруси з вбудованими геноматеріалами ковіду, деактивовані віруси ковіду. Що краще і що є шмурдяком не нам судити) І точно не проплаченим журнашлюхам!
20.04.2021 22:26 Ответить
 
 