РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9946 посетителей онлайн
Новости
35 389 180

Российский рэппер Моргенштерн отменяет концерты в Украине: "Мне правда страшно банально"

Российский рэппер Моргенштерн отменяет концерты в Украине: "Мне правда страшно банально"

Рэппер из РФ Моргенштерн (Алишер Валеев), назвавший траур по погибшим при пожаре в одесском колледже "##анной показухой", отменяет запланированный на лето концертный тур по городам Украины.

Об этом Моргенштерн заявил во время прямого эфира в Instagram, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".

"В Украину, насколько я знаю, сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки у вас не очень прикольные. И, видимо, все опять будут переноситься концерты, потому что больше половины артистов уже все перенесли", - сказал он.

"Особенно после истории с Одессой, я думаю, ты помнишь. Мне правда страшно банально. Я не буду врать, мне страшно ехать туда", - добавил Моргенштерн.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": Моргенштерн массового поражения. Как русский рэп стал оружием против здравого смысла. ВИДЕО

Российский рэпер оскандалился во время концерта в Одессе в декабре 2019 года. Тогда он назвал траур по погибшим при пожаре в колледже "##анной показухой". После этого на сайте президента Украины появилась петиция с призывом запретить Моргенштерну выступать в Украине, но она не набрала необходимого количества голосов.

Моргенштерн не выступал в оккупированном Крыму, но является сторонником президента РФ Путина и главы Чечни Кадырова.

Также на Цензор.НЕТ: Кремль поскользнулся на Мьянме, скрепы против Моргенштерна, Мытищенский пенсионер vs Росгвардия

Автор: 

концерт (404) россия (97292) рэпер (48) шоу-бизнес (153)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+88
І як тепер жити без цього лайна?
показать весь комментарий
20.04.2021 19:31 Ответить
+58
Сцикун-сатаніст.
показать весь комментарий
20.04.2021 19:30 Ответить
+52
А кто этого п#дара вообще пригласил в страну? Он что, кому-то интересен???
показать весь комментарий
20.04.2021 19:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
бежать забитьсяя в норку, заползти, что бы не заметили это рабская сущность расеян.......

ну и как бы Украина и много не потеряет если сие "чудо искусства" забудет дорогу сюда......
показать весь комментарий
20.04.2021 20:05 Ответить
Уберегли от растления маленьких украинцев.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:06 Ответить
Чого ти боїшся! Юлька ж не у владі!
показать весь комментарий
20.04.2021 20:07 Ответить
И это даже лучше,что жулька не во власти,чем неприезд этого кацапского чучела.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:15 Ответить
Та отож. Була б Юлька у владі, то тобі прийшлось би заробляти гроши приносячи користь людям, а не шкоду. А це набагато меньше, ніж ти маєш зараз
показать весь комментарий
20.04.2021 20:18 Ответить
Было бы с кем этой обезьяне вместе с ваной по дурноватому вунисон хихикать от любви перед кремлевским хазяином карликом. Ты традиционно не силен, ванятко ,ни в логике ни в аналитике.Поэтому твои выводы по поводу моей полезности спишу на проф.деформацию-природное слабоумие+ добитие остатков серого вещества в твоей черепушке агитками от воровки.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:29 Ответить
Скажите этому горному Мессершмитту,что прежде чем наносить татуировку на лицо,хорошо бы забить хотя бы рукава. Сразу видно уровень -лох понтовщик!
показать весь комментарий
20.04.2021 20:10 Ответить
Татуировки хутина на лбу ему только не хватает. В полный вялый рост
показать весь комментарий
20.04.2021 20:47 Ответить
Конченое упоротое тупое чмо. Жаль что наша молодежь слушает и подражает этому ничтожеству. Ради ознакомления с "творчеством" этого фекалоида почитал пару его высеров....ЭТО УБОЖЕСТВО, деградация, слабоумие и примитивизм вперемешку с животными инстинктами. Если вздумает приехать гоните эту кацапофекалию по дальше, пусть в своих **.нях воняет.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:17 Ответить
ета вонь русскім духом завьоцца!
показать весь комментарий
20.04.2021 20:20 Ответить
Анально!
показать весь комментарий
20.04.2021 20:20 Ответить
І правильно, що страшно. Кацап має нас боятися
показать весь комментарий
20.04.2021 20:21 Ответить
Врот бы ты ****** чёрт, и эта ***** будет воевать вместе с харламовым😁😁
показать весь комментарий
20.04.2021 20:22 Ответить
Если он приверженец Путина и Кадырова то путь в Украину, конечно, закрыт . Своих таких же дурачков здесь полно. Зачем еще и российский хлам тянуть. Вот это была хорошая новость. Поздравляю украинцев с еще одной победой на музыкальной почве.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:25 Ответить
такое говно долно выступать исключительно в кацапстане
показать весь комментарий
20.04.2021 20:31 Ответить
Інколи навіть ідіоти правильні рішення приймають.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:31 Ответить
Власть зеленского опровергает это. Если даже подкидывать монетку,то рамдомно-хороших решений должно быть больше,чем у этих полных бездарей-даже гавно у них в руках ржавеет.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:38 Ответить
хорошо бы его разорвать собаками, пусьь в расее пердит
показать весь комментарий
20.04.2021 20:34 Ответить
Краще йому вп*здити https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD_(%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F) ось оцим по макітрі - буде перформанс чорного гумору
показать весь комментарий
20.04.2021 20:47 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2021 15:13 Ответить
АтБрос ттт
показать весь комментарий
20.04.2021 20:35 Ответить
пусть вся кацапская нечисть сидит в своей помойной яме расее.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:36 Ответить
Это дерьмо с голосом как из задницы, кто то еще слушает.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:41 Ответить
О, я хоч побачив, шо воно таке той Моргенштерн. І виявляється, що це якийсь азіат, шось по типу Цоя. Я впевнений, шо він і багато таких як він, вважають себе не тільки росіянами, а ще й рускіми. І це їхнє право. Це нормально. Нехай роблять там шо хочуть.
Але є одне але. Вони чомусь і нас записують собі в брати. І тут, як виявляється, головним чинником таких заяв виступає не етнічність, тобто не якісь кровні чи генетичні зв'язки. Найголовніше це культурна площина, а саме російска мова. Усі хто послуговуються російською, хочуть вони того, чи ні, але саме вони і тянуть нас у ці ******* братні обійми. Ще раз. Всі хто спілкуються в Україні російською, створюють для таких моргенштернів сприятливе середовище і умови поширення у нас узкого міра.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:41 Ответить
От Цоя навіщо було порівнювати з цим лайном?
показать весь комментарий
20.04.2021 21:13 Ответить
Алекс, а вот с В.Цоем, вы явно погорячились. Нехер путать реперское дерьмо с норм. музыкой и текстовкой.
показать весь комментарий
20.04.2021 21:24 Ответить
Російський репер Моргенштерн скасовує концерти в Україні: "Мені правда страшно банально" - Цензор.НЕТ 775
показать весь комментарий
20.04.2021 20:47 Ответить
это и есть новость про то, как в страну Европы - Украину не поедет кусок путинского лайна из азиатской орды-московии ... Украина это Европа и тут нет больше места путинской гнили, даже если эта гниль маскируется под "певца ртом"
показать весь комментарий
20.04.2021 20:59 Ответить
Вот иправильно...не..уй шастать!
показать весь комментарий
20.04.2021 20:48 Ответить
Лопатою по гризлу тому,хто запросив цю почвару в Україну.
показать весь комментарий
20.04.2021 21:01 Ответить
А це хіба не природньо ???
Так і повинно бути: коцапи повинні не тільки лякатися, але і сцятися, і сратися від одного тільки найвеличнішого слова - "Україна".
Хай цей переляк стане вашою новою скрєпаю !!!
показать весь комментарий
20.04.2021 21:25 Ответить
Могенштерн- это палица сь шипами. Иногда цеп с шипами... А эта чурка, козойб, никакого отноршения к этому оружию не имеет! Тока у путлера готов отсосать!
показать весь комментарий
20.04.2021 21:29 Ответить
Російський репер Моргенштерн скасовує концерти в Україні: "Мені правда страшно банально" - Цензор.НЕТ 3193
показать весь комментарий
20.04.2021 21:59 Ответить
РэППер. Сильно.
показать весь комментарий
20.04.2021 21:30 Ответить
говори нормальньім изьіком....сцьікотно
показать весь комментарий
20.04.2021 21:32 Ответить
цю за-путинську хвойду на палю!

Ми ворогів всіх переб'єм,

В полон нікого не візьмем!

Московський хан, це шмат лайна,

Не бути тут йому "царем"...

На палю! під ребро! на гак!

Всіх підмосковських посіпак!
показать весь комментарий
20.04.2021 22:01 Ответить
Сльози мішают мне гаваріть.
показать весь комментарий
20.04.2021 21:37 Ответить
Я думал, а чего всех этих мсклей тянет в Украину? А потом спросил себя, а чего тебя тянет в Европу? Потому, что вырваться из нашей мусорной кучи с убитой инфраструктурой и экологией все-таки иногда хочется. И касабам тоже хочется иногда вырваться с их помойки. А мы для них и есть Европа, куда их тянет.
показать весь комментарий
20.04.2021 21:39 Ответить
оно тоже рюзьге?
впрочем, ка-ка...кака-я разница? на паРаше таких рюзьге половина...
показать весь комментарий
20.04.2021 21:40 Ответить
Шо это за плесень з размалёваной рожей?
показать весь комментарий
20.04.2021 21:54 Ответить
Поздравляю Украину с этим прекрасным достижением. Даже гордо стало за нашу страну! Кусок Овна сюда больше не приедет)
показать весь комментарий
20.04.2021 21:55 Ответить
Нам тоже страшно. Не едь.
показать весь комментарий
20.04.2021 21:56 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2021 22:40 Ответить
Ще не доставало в Україні цього"ВОНО"...Той,хто це опудало запрошував,краще хай їде до мокшандії і там слухає це одоробло...Таке там в ціні..А тут і свого л@yna досить,яке шастає на заробітки до орди...
показать весь комментарий
20.04.2021 21:57 Ответить
"Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю о красоте нашего языка, когда я думаю о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой москвы, ещё более позорной, чем самые монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали...Позор нам! И это мы ещё хотим повернуться спиной к Европе! Это мы провозглашаем НОВЫЕ НАЧАЛА и смеем говорить о ГНИЛОМ ЗАПАДЕ!» (А.К.Толстой. Собрание сочинений, т. 4, - м.: Художественная литература, 1964, с.281)
показать весь комментарий
20.04.2021 21:57 Ответить
После песенки " Как я съел деда" в Кацапстане на Моргенштерна начались гонения. В либеральных российских СМИ неоднократно муссировалась фигура М., с сочувствием и даже с намеком, что еп-тать чувачок "не лыком шит" может повести за собой в бой молодь. Молодежь якобы не идет за политическими фигурами в "минуты роковые", зато массово устремляются за поп-идолами. Попутно М .выбрали Человеком Года в конкурсе популярного издания GO. Об этом многозначительно трубили а плеяды экспердов.

Понятно, что стильного хлопчика в черных рядюшках активно прокачивают. А для чего? вот теперь примерно понятно. Создай поп-идола и возглавь его, любимая игра чекистов, за сто лет они в ней поднаторели. Правда, чтоб поверили пришлось Моргенштерну "съесть деда", но похоже как раз дед съел Моргештерна, к несчастью его фанов. А кто, кстати, фанны М? Точно не трушные реперы, наверное девочки юные да всякие ЛБТГ сочувствующие.

М. же бесталанный хлопчик, имидж прикольный, но после Мерлин Менсона как то дешево смотрятся все эти сатанинские пассы в исполнении свеже-скроенного поп-идола. Трансвеста он, конечно, больше напоминает, чем репера, но сердцу не прикажешь девочки балдеют от М., и их можно понять! - рядюшки рваные на симпОтном развязанном парне - это оружие массового поражения)! А еще ж татушки, стерлки, фишки, пирсинг, цепки и т.д. Лепота)
А оно оказывается чекистская разработка, очередная искусственная дешевка на услужения Хремля.
показать весь комментарий
20.04.2021 22:26 Ответить
Скажите а его ###аным пид###ром обозвать можно?
показать весь комментарий
20.04.2021 22:39 Ответить
Не можно, але що поробиш, правда є правда.
показать весь комментарий
20.04.2021 22:48 Ответить
Не те що можна, але треба!
показать весь комментарий
20.04.2021 23:56 Ответить
Реп народився в кримінальних гетто, хіба справжні нігери чогось боялись?
Хто цього лошаріка взагалі сюди кликав?)))
показать весь комментарий
20.04.2021 22:58 Ответить
Різниця між справжнім і "русскім" репом така ж як і між французьким шансоном і зековським мурликанням.
показать весь комментарий
20.04.2021 22:59 Ответить
какое горе. я вообще не пойму как его кто то может слушать
показать весь комментарий
20.04.2021 23:00 Ответить
Воздух чище будет...
показать весь комментарий
20.04.2021 23:03 Ответить
я думал у оно, очко железное) ан нет.
показать весь комментарий
20.04.2021 23:05 Ответить
цэ прiсто прiзднiк
показать весь комментарий
20.04.2021 23:32 Ответить
А Виктору-Павлику не страшно. И у кого больше яйца и кто из них Моргенштерн (Хорошая фамилия, тоже из этих, наверное).
показать весь комментарий
20.04.2021 23:57 Ответить
Якщо хтось має мене катувати то мусить заставити слухати російську попсу, рЭп, шансон, але як включать "Окрасілся месяц багрянцем" у виконанні Русланової буду сміятись згадуючи прибайкальське життя.https://youtu.be/EAX_wNRXmvw
показать весь комментарий
21.04.2021 00:06 Ответить
Жаль конечно,,,, ахахахаха
показать весь комментарий
21.04.2021 00:36 Ответить
да и хрен с ним, с этим собачим хвостом! боится? и правильно делает!
вообще не ясно, какая гнида его сюда пригласила???
показать весь комментарий
21.04.2021 01:16 Ответить
ЯВНО ПОТАПА БОИТСЯ !)
показать весь комментарий
21.04.2021 05:39 Ответить
На что ты похож?!!!! кому тут нужен?!!!
показать весь комментарий
21.04.2021 07:19 Ответить
Это мудрое и дальновидное решение. А то тут из Утренней Звезды (Morgen Stern) быстро превратят в Ночной Горшок (Nachttopf) или в Утку под Кроватью (Ente unter dem Bett).
показать весь комментарий
21.04.2021 07:45 Ответить
...... обісцять на морозі ублюдка.
показать весь комментарий
21.04.2021 08:33 Ответить
Что это за чучело?!)
показать весь комментарий
21.04.2021 12:20 Ответить
Слава Богу цього виродка моргерштерна в Україні не буде
показать весь комментарий
21.04.2021 12:58 Ответить
Это хорошая новость - зашквареный петух недонигер нам тут не нужен...
показать весь комментарий
21.04.2021 13:06 Ответить
Вот в отошении этого Гутен- Моргена .или как у этой вонючки погоняло полностью согласен с моими украинскими оппонентами --гоните ЭТО нахрен . не засоряйте мозги молодняку хоть...украинским хоть российским . хоть молдавским --гоните его в США . пусть там негров и гомесов разлагает .
показать весь комментарий
21.04.2021 14:04 Ответить
Это просто замечательно, что это больное чмо сюда не приедет
показать весь комментарий
21.04.2021 14:13 Ответить
Быдло-рэпер для рагулья, жлобья и ваты.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:13 Ответить
Кто эти недоразвитые, ктороые слушают этого петуха.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:17 Ответить
и ни какой не моргэн и тем более не штерн а такое же сцыкло как и наше.......... артист блть....
показать весь комментарий
21.04.2021 14:42 Ответить
шо за мастюхи у этого рипуна
показать весь комментарий
21.04.2021 15:05 Ответить
Вот такая реакция на Украину должна быть у каждого кацапа. От одного лишь слова "Украина" каждый кацап должен обсераться от страха.
показать весь комментарий
22.04.2021 17:04 Ответить
Страница 2 из 2
 
 