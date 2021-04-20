Российский рэппер Моргенштерн отменяет концерты в Украине: "Мне правда страшно банально"
Рэппер из РФ Моргенштерн (Алишер Валеев), назвавший траур по погибшим при пожаре в одесском колледже "##анной показухой", отменяет запланированный на лето концертный тур по городам Украины.
Об этом Моргенштерн заявил во время прямого эфира в Instagram, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".
"В Украину, насколько я знаю, сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки у вас не очень прикольные. И, видимо, все опять будут переноситься концерты, потому что больше половины артистов уже все перенесли", - сказал он.
"Особенно после истории с Одессой, я думаю, ты помнишь. Мне правда страшно банально. Я не буду врать, мне страшно ехать туда", - добавил Моргенштерн.
Российский рэпер оскандалился во время концерта в Одессе в декабре 2019 года. Тогда он назвал траур по погибшим при пожаре в колледже "##анной показухой". После этого на сайте президента Украины появилась петиция с призывом запретить Моргенштерну выступать в Украине, но она не набрала необходимого количества голосов.
Моргенштерн не выступал в оккупированном Крыму, но является сторонником президента РФ Путина и главы Чечни Кадырова.
ну и как бы Украина и много не потеряет если сие "чудо искусства" забудет дорогу сюда......
Але є одне але. Вони чомусь і нас записують собі в брати. І тут, як виявляється, головним чинником таких заяв виступає не етнічність, тобто не якісь кровні чи генетичні зв'язки. Найголовніше це культурна площина, а саме російска мова. Усі хто послуговуються російською, хочуть вони того, чи ні, але саме вони і тянуть нас у ці ******* братні обійми. Ще раз. Всі хто спілкуються в Україні російською, створюють для таких моргенштернів сприятливе середовище і умови поширення у нас узкого міра.
Так і повинно бути: коцапи повинні не тільки лякатися, але і сцятися, і сратися від одного тільки найвеличнішого слова - "Україна".
Хай цей переляк стане вашою новою скрєпаю !!!
Ми ворогів всіх переб'єм,
В полон нікого не візьмем!
Московський хан, це шмат лайна,
Не бути тут йому "царем"...
На палю! під ребро! на гак!
Всіх підмосковських посіпак!
впрочем, ка-ка...кака-я разница? на паРаше таких рюзьге половина...
Понятно, что стильного хлопчика в черных рядюшках активно прокачивают. А для чего? вот теперь примерно понятно. Создай поп-идола и возглавь его, любимая игра чекистов, за сто лет они в ней поднаторели. Правда, чтоб поверили пришлось Моргенштерну "съесть деда", но похоже как раз дед съел Моргештерна, к несчастью его фанов. А кто, кстати, фанны М? Точно не трушные реперы, наверное девочки юные да всякие ЛБТГ сочувствующие.
М. же бесталанный хлопчик, имидж прикольный, но после Мерлин Менсона как то дешево смотрятся все эти сатанинские пассы в исполнении свеже-скроенного поп-идола. Трансвеста он, конечно, больше напоминает, чем репера, но сердцу не прикажешь девочки балдеют от М., и их можно понять! - рядюшки рваные на симпОтном развязанном парне - это оружие массового поражения)! А еще ж татушки, стерлки, фишки, пирсинг, цепки и т.д. Лепота)
А оно оказывается чекистская разработка, очередная искусственная дешевка на услужения Хремля.
Хто цього лошаріка взагалі сюди кликав?)))
вообще не ясно, какая гнида его сюда пригласила???