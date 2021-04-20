Российский рэппер Моргенштерн отменяет концерты в Украине: "Мне правда страшно банально"

Рэппер из РФ Моргенштерн (Алишер Валеев), назвавший траур по погибшим при пожаре в одесском колледже "##анной показухой", отменяет запланированный на лето концертный тур по городам Украины.

Об этом Моргенштерн заявил во время прямого эфира в Instagram, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".

"В Украину, насколько я знаю, сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки у вас не очень прикольные. И, видимо, все опять будут переноситься концерты, потому что больше половины артистов уже все перенесли", - сказал он.

"Особенно после истории с Одессой, я думаю, ты помнишь. Мне правда страшно банально. Я не буду врать, мне страшно ехать туда", - добавил Моргенштерн.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": Моргенштерн массового поражения. Как русский рэп стал оружием против здравого смысла. ВИДЕО

Российский рэпер оскандалился во время концерта в Одессе в декабре 2019 года. Тогда он назвал траур по погибшим при пожаре в колледже "##анной показухой". После этого на сайте президента Украины появилась петиция с призывом запретить Моргенштерну выступать в Украине, но она не набрала необходимого количества голосов.

Моргенштерн не выступал в оккупированном Крыму, но является сторонником президента РФ Путина и главы Чечни Кадырова.

Также на Цензор.НЕТ: Кремль поскользнулся на Мьянме, скрепы против Моргенштерна, Мытищенский пенсионер vs Росгвардия