Правительство планирует удешевить билеты на внутренние авиаперевозки за счет освобождения от НДС, - Шмыгаль
Введение нулевой ставки НДС на внутренние авиационные перевозки будет способствовать удешевлению билетов и оживлению туризма в Украине.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания с министрами финансов, развития экономики и инфраструктуры, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Освобождение от налогообложения приведет к уменьшению затрат и удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы со своей стороны получат более широкий доступ к быстрым и безопасным путешествиям внутри страны. Эти законодательные изменения необходимо внести как можно быстрее, чтобы уже этим летом увеличить туристический поток", - отметил Шмыгаль.
По итогам совещания премьер-министр дал поручение министерствам провести всю необходимую подготовительную работу и оперативно разработать соответствующие изменения в закон.
