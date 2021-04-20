РУС
Правительство планирует удешевить билеты на внутренние авиаперевозки за счет освобождения от НДС, - Шмыгаль

Введение нулевой ставки НДС на внутренние авиационные перевозки будет способствовать удешевлению билетов и оживлению туризма в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания с министрами финансов, развития экономики и инфраструктуры, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Освобождение от налогообложения приведет к уменьшению затрат и удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы со своей стороны получат более широкий доступ к быстрым и безопасным путешествиям внутри страны. Эти законодательные изменения необходимо внести как можно быстрее, чтобы уже этим летом увеличить туристический поток", - отметил Шмыгаль.

По итогам совещания премьер-министр дал поручение министерствам провести всю необходимую подготовительную работу и оперативно разработать соответствующие изменения в закон.

Топ комментарии
+4
Ну теперяча избиратели ЗЕ будут летать только самолётами, а не добираться в маршрутках-скотовозах из райцентра в облостную столицу.
20.04.2021 19:35 Ответить
+3
Зато Беня как заживет со своими МАУ и WindRoze. Вот кому лафа привалила в очередной раз.
20.04.2021 19:41 Ответить
+3
Видовище лялькового балагана триває !!! Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!!)))
20.04.2021 19:49 Ответить
Ну теперяча избиратели ЗЕ будут летать только самолётами, а не добираться в маршрутках-скотовозах из райцентра в облостную столицу.
20.04.2021 19:35 Ответить
Зато Беня как заживет со своими МАУ и WindRoze. Вот кому лафа привалила в очередной раз.
20.04.2021 19:41 Ответить
Потрібно давати державну субсидію кожному українцю на користування авіатранспортом. Кожен українець має мати певну кількість безкоштовних авіаквитків на внутрішні авіарейси і використовувати їх протягом року з повною або частковою оплатою державою їх вартості. Відміняти ПДВ тільки для авіаперевізників це порушення рівності всіх суб'єктів економічної діяльності перед законом, порушення Конституції України!
20.04.2021 19:48 Ответить
Давай ты мне мою машину отремонтируешь или хотя-бы деньжат подкинешь на это. Как раз пора делать ТО. Номер карты куда прислать? Мне тысяч 25 хватит.
20.04.2021 20:08 Ответить
Державні субсидії на авіаквитки на внутрішні авіарейси допоможуть збільшити пасажирський трафік і тим самим зменшать ціни на квитки всім іншим пасажирам, які сьогодні викладають тисячі гривень на літак до Києва і назад. Саме це і є правильною державною політикою, а не звільнення від ПДВ галузі яка сьогодні обслуговує багатих і має з чого сплачувати податки!
20.04.2021 20:33 Ответить
Еще раз. Мне деньжат на масло, ТО и новую резину не хватает. Как раз пора делать очередное ТО. Номер карты куда прислать? Мне немного, тысяч 25 хватит. Ну и?
20.04.2021 20:39 Ответить
цену можно оставить старую, а НДС платить не надо. 20% навара на пустом месте, шикарно!
20.04.2021 21:44 Ответить
Видовище лялькового балагана триває !!! Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!!)))
20.04.2021 19:49 Ответить
Хочу купувати хліб без НДС.
20.04.2021 19:51 Ответить
*ПДВ.
20.04.2021 19:52 Ответить
ги..ги...усе для бени
20.04.2021 19:56 Ответить
Правительство планирует удешевить билеты на внутренние авиаперевозки за счет освобождения от НДС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3085
20.04.2021 20:03 Ответить
И об этом...https://hromadske.ua/posts/u-yevrokomisiyi-porivnyali-vartist-***************-dlya-naselennya-********-ta-inshih-******-yevropi У Єврокомісії порівняли вартість електроенергії для населення України та інших країн Європи , Лучше бы зарплату и пенсии прировняли, а так ШИЗА получается
20.04.2021 20:34 Ответить
Отмена нелепого пдв оживит любой бизнес,это не налог,это просто не имеющее никаких логических обоснований воровство из кармана потребителей.
20.04.2021 20:40 Ответить
МАУ, тьфу, НДС надо отменять.
20.04.2021 20:45 Ответить
 
 